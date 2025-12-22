quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οδηγός μίας Lamborghini την παράτησε σε στάση λεωφορείου για να γλυτώσει το αλκοτέστ – Τι του έκανε η Τροχαία;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 22.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
Πίστευε ότι έτσι θα γλυτώσει αλλά τελικά μπλέχτηκε πολύ περισσότερο και τώρα αντιμετωπίζει σοβαρότατες κατηγορίες

Στο πλαίσιο εντατικών δράσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε όλο το λεκανοπέδιο, με βασικό στόχο την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ειδική εξόρμηση έλαβε χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 18ης Δεκεμβρίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Δεκεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν συνολικά 19.712 έλεγχοι, ενώ βεβαιώθηκαν 262 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, 7 οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς οι μετρήσεις έδειξαν επίπεδα άνω των 0,60 mg/l, όριο που συνιστά ποινικό αδίκημα.

Το περιστατικό που ξεχώρισε: Εγκατάλειψη οχήματος και παρακώλυση συγκοινωνιών

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε περιστατικό κατά το οποίο οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε τη διενέργεια ελέγχων, εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά σε στάση λεωφορείου, με αποτέλεσμα να παρεμποδιστεί η κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και να δημιουργηθεί αναστάτωση στην περιοχή.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, αδίκημα που θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της κυκλοφορίας.

Ποιες ποινές αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης / οδηγός

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 292 – Παρακώλυση Συγκοινωνιών), ο οδηγός ενδέχεται να αντιμετωπίσει:

  • Ποινή φυλάκισης έως 3 έτη, εφόσον δεν προκλήθηκε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές

  • Αυστηρότερες ποινές σε περίπτωση που από την πράξη προέκυψε κίνδυνος ατυχήματος ή τραυματισμού

Παράλληλα, βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, όπως:

  • Χρηματικό πρόστιμο

  • Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων

  • Απομάκρυνση και φύλαξη του οχήματος

  • Επιβάρυνση με τα έξοδα ρυμούλκησης

Εφόσον αποδειχθεί ότι η εγκατάλειψη του οχήματος έγινε για να αποφευχθεί έλεγχος αλκοτέστ, το περιστατικό μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του οδηγού στο δικαστήριο, αφού σε περίπτωση άρνησης / αποφυγής αλκοτέστ αυτόματα τεκμαίρεται βαριά μέθη, κάτι για το οποίο προβλέπονται πρόσθετες και αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Μήνυμα μηδενικής ανοχής από την Τροχαία

Η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η αντικοινωνική συμπεριφορά στο οδικό δίκτυο δεν θα γίνονται ανεκτές.

Η εγκατάλειψη οχήματος και η παρεμπόδιση συγκοινωνιών δεν αποτελούν «έξυπνη διαφυγή», αλλά πράξεις που οδηγούν σε βαρύτερες ποινικές και διοικητικές συνέπειες.

#αλκοτέστ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
