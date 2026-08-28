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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οδηγός μοτοσυκλέτας στη Θεσσαλονίκη θα πληρώσει 18.590 ευρώ σε πρόστιμα – Βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28.08.2026
Autotypos Team
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Οδηγούσε επικίνδυνα, κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα, παραβίαζε διαδοχικά κόκκινα φανάρια και προκάλεσε τροχαίο – Στις 18.590 ευρώ ο… λογαρισμός

Σε μία σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας υπέπεσε ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 27ης Αυγούστου 2026 στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο με μοτοσυκλέτα.

Αντίθετο ρεύμα και συνεχείς παραβιάσεις κόκκινων

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο 30χρονος κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, ακόμη και σε μονόδρομο, ενώ παραβίαζε συστηματικά ερυθρούς σηματοδότες. Η επικίνδυνη οδήγηση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ωστόσο σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 30χρονος χρησιμοποίησε βία κατά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της σύλληψης.

Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν σε βάρος του ανέρχεται σε 18, με τα προβλεπόμενα χρηματικά πρόστιμα να φτάνουν συνολικά τις 18.590 ευρώ.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης που επιχειρεί να περιορίσει η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές της πόλης, με στόχο την τήρηση του Κ.Ο.Κ. και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Συνελήφθη και 33χρονος χωρίς άδεια οδήγησης

Στο ίδιο πλαίσιο, κατά το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθη ακόμη ένας οδηγός. Πρόκειται για 33χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της 28ης Αυγούστου 2026 να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης. Μάλιστα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#Επικίνδυνη Οδήγηση#Θεσσαλονίκη#ΚΟΚ#μοτοσυκλέτα#πρόστιμο#τροχαίο
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