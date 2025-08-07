Οδηγός πιάστηκε να πηγαίνει με 321 km/h – Τι πλήρωσε αφού πήγαινε με 200 km/h πάνω από το όριο;

Να πηγαίνεις με 10-20 km παραπάνω το καταλαβαίνουμε και πιθανότατα το έχουμε κάνει όλοι, αλλά με… 200 παραπάνω; Ο τύπος το τερμάτισε!

Ο οδηγός μιας Porsche «πιάστηκε» να πηγαίνει με 321 χλμ./ώρα σε σημείο με όριο… 120

«πιάστηκε» να πηγαίνει σε σημείο με όριο… Με λίγα λόγια ξεπέρασε το όριο κατά 200 χλμ./ώρα.

Αποκόμισε πρόστιμο, 2 πόντους και αφαίρεση διπλώματος για 3 μήνες

Η γερμανική Autobahn είναι ευρέως γνωστή για την απουσία μεγίστου ορίου ταχύτητας, κάτι που εξηγεί γιατί άμα τύχει να οδηγήσεις σε αυτή, ακόμα και αν πας με 200 χλμ./ώρα, θα βρεθεί κάποιος που θα σε περάσει σα σταματημένο. Ωστόσο, στην πραγματικότητα αυτό ισχύει μόνο για μερικά κομμάτια του αυτοκινητόδρομου, στα οποία έχουν γυριστεί τα περισσότερα από τα χιλιάδες βίντεο με supercars που ξεπερνούν ακόμα και τα 300 χλμ./ώρα.

Κάποιος ξέχασε να του το πει

Αυτό ξέχασαν να πουν και στον οδηγό μιας Porsche, ο οποίος πάρκαρε το πόδι του στο γκάζι και μάλλον πίστευε πως οι πινακίδες με τα όρια ταχύτητας ήταν… διακοσμητικές. Ο οδηγός της Porsche πιάστηκε να κινείται με 321 χλμ./ώρα σε σημείο με όριο 120 κοντά στο Magdeburg της Γερμανίας, δηλαδή με 200+ χλμ./ώρα παραπάνω απ’ ότι επιτρεπόταν.

Φυσικά, ο οδηγός τώρα έχει αρκετά μπλεξίματα, αφού στη Γερμανία δε φημίζονται για το χιούμορ τους, ειδικά όσον αφορά το νόμο.

Ο οδηγός της Porsche καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 900 ευρώ, οι αστυνομικοί του πήραν το δίπλωμα για τους επόμενους 3 μήνες, ενώ αποκόμισε και 2 πόντους στο δίπλωμα. Οι αρχές μάλιστα προχώρησαν και σε δηλώσεις με αφορμή το περιστατικό, θέλοντας έτσι να υπενθυμίσουν στον κόσμο πως η Autobahn δεν είναι ένα χώρος απερίσκεπτης συμπεριφοράς και ξεγνοιασιάς, όπως λανθασμένα νομίζουν μερικοί.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε

Στο Tagesschau διαβάζουμε πως ο δράστης οδηγούσε μια Porsche Panamera, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζεται για ποια έκδοση μιλάμε. Αναφορικά, η κορυφαία έκδοση, Panamera Turbo S E-Hybrid, διαθέτει συνδυαστική ισχύ 771 ίππων, κάτι που της επιτρέπει να φτάνει τα 325 χλμ./ώρα.

Στο ίδιο άρθρο διαβάζουμε και για μια Bugatti που έκανε ακόμα καλύτερο… ρεκόρ στον συγκεκριμένο δρόμο, με τον οδηγό της να ξεπερνά τα 400 χλμ./ώρα (417) το 2021.

Τι κρατάμε:

Τελικά υπάρχουν όρια ταχύτητας ακόμα και στην Autobahn

Όταν πας με σχεδόν… τρεις φορές το όριο , μάλλον κάτι κάνεις λάθος

, μάλλον κάτι κάνεις λάθος Μπορεί οι 2 πόντοι και τα 900 ευρώ πρόστιμο να είναι σα «χάδι», αλλά τουλάχιστον οι 3 μήνες χωρίς δίπλωμα θα πονέσουν

