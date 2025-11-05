quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οδηγός πήγαινε με 218 km/h στην Ιόνια Οδό και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών – Δείτε την καμπάνα που έφαγε

ΤΕΤΑΡΤΗ | 05.11.2025
Στέλιος Παππάς
odigos-pigaine-me-218-km-h-stin-ionia-odo-kai-den-stamatise-sto-sima-ton-astynomikon-deite-tin-kabana-pou-efage-769735

Οδηγός έτρεχε με 218 km/h στην Ιόνια Οδό και αγνόησε σήμα στάσης. Συνελήφθη. Πρόστιμα 2.350 € και αφαίρεση άδειας για 14 μήνες.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε σύλληψη οδηγού στην Ιόνια Οδό (ύψος Φιλιππιάδας) στις 4 Νοεμβρίου 2025. Ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 218 km/h σε τμήμα με όριο 100 km/h, χωρίς εμπρόσθια πινακίδα, και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών.

Η καταδίωξη και η ακινητοποίηση

Μετά τον αρχικό εντοπισμό από το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων (Δ.Α. Άρτας), ενεργοποιήθηκαν συντονισμένα τα Κέντρα Επιχειρήσεων των Δ.Α. Άρτας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας. Το όχημα εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε στην Ιόνια Οδό (ύψος Μεσολογγίου) από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων (Δ.Α. Αιτωλίας). Ο οδηγός συνελήφθη.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου:

  • Διοικητικά πρόστιμα συνολικά: 2.350 €

  • Αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης: 14 μήνες

  • Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης αστυνομικών.
    Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Η ταχύτητα 218 km/h σε όριο 100 km/h πολλαπλασιάζει τις αποστάσεις φρεναρίσματος και μηδενίζει τα περιθώρια αντίδρασης. Η άρνηση στάσης επιβαρύνει περαιτέρω, καθώς δημιουργεί κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις της Τροχαίας. Η έλλειψη εμπρόσθιας πινακίδας δυσκολεύει την αναγνώριση οχήματος από ελεγκτικούς μηχανισμούς και καταγραφές.

Τι να ξέρεις ως οδηγός σε τέτοιους ελέγχους

  • Σταματάς πάντα με ασφάλεια όταν σου γίνεται σήμα στάσης. Μη συμμόρφωση οδηγεί σε βαριές διοικητικές και ποινικές συνέπειες.

  • Τήρησε τα όρια που αναγράφονται στις πινακίδες του κάθε τμήματος (στα εργοτάξια/γέφυρες/σήραγγες συχνά είναι 100 km/h ή χαμηλότερα).

  • Πινακίδες: η έλλειψή τους τιμωρείται και μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον ελέγχους/δεσμεύσεις.

  • Σε έλεγχο: δείχνεις άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια. Αν σου γίνει υπόδειξη, ακολουθείς τις οδηγίες των αστυνομικών.

Διαβάστε επίσης: Αυτός είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα που χρησιμοποίει 100% LED τεχνολογία φωτισμού – Πού βρίσκεται;

Πλαίσιο ελέγχων σε αυτοκινητοδρόμους

Οι Υπηρεσίες Αυτοκινητοδρόμων της Τροχαίας πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους σε σημεία με αυξημένο ρίσκο (είσοδοι–έξοδοι σηράγγων, έργα, τμήματα με ιστορικό ατυχημάτων). Η συντονισμένη αντίδραση μεταξύ Περιφερειακών Διευθύνσεων είναι πάγια πρακτική για γρήγορο εντοπισμό και ασφαλή ακινητοποίηση οχημάτων υψηλού κινδύνου.

Τι κρατάμε;

  • 218 km/h σε όριο 100 km/h, μη στάση στο σήμα: ο οδηγός συνελήφθη στην Ιόνια Οδό.

  • Επιβλήθηκαν 2.350 € πρόστιμα και 14 μήνες αφαίρεση άδειας· σχηματίστηκε δικογραφία.

  • Η μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης και η υπερβολική ταχύτητα επιφέρουν βαριές διοικητικές & ποινικές συνέπειες.

  • Σταματάς πάντα στο σήμα, τηρείς τα όρια κάθε τμήματος και έχεις πλήρη έγγραφα/πινακίδες.

Όλες οι ειδήσεις

Τα νέα υβριδικά SUV της Hyundai ήρθαν στην Ελλάδα: Kona, Tucson και Santa Fe – Αναλυτικά όλες οι τιμές

Εντατικοί έλεγχοι από την Τροχαία: Τι γίνεται αν δεν έχεις δίπλωμα/άδεια/ασφαλεία πάνω σου; – Πόσο πληρώνεις

Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Δες πρώτη τιμή στην Ευρώπη

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#τροχαία#υπερβολική ταχύτητα
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

odigos-pigaine-stin-kifisia-me-208-km-h-to-exofreniko-prostimo-pou-tha-plirosei-776940

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.09.2025

Οδηγός πήγαινε στην Κηφισιά με 208 km/h – Το εξωφρενικό πρόστιμο που θα πληρώσει
i-trochaia-epiase-18chrono-stin-attiki-na-trechei-me-188-km-h-des-pou-kai-ti-tha-plirosei-769735

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.08.2025

Η Τροχαία έπιασε 18χρονο στην Αττική να τρέχει με 188 km/h – Δες πού και τι θα πληρώσει
oi-exypnes-kameres-epiasan-sta-prasa-dyo-supercars-me-200-chlm-ora-pou-vlepeis-an-echeis-klisi-781978

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.11.2025

Οι «έξυπνες» κάμερες έπιασαν στα πράσα δύο supercars με 200 χλμ./ώρα – Πού βλέπεις αν έχεις κλήση
des-pou-trakaroun-6-stous-10-odigous-episima-stoicheia-688709

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.11.2025

Δες που τρακάρουν 6 στους 10 οδηγούς – Επίσημα στοιχεία
diadrastikos-chartis-ola-ta-simeia-pou-kindyneveis-me-trochaio-stin-attiki-781781

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.11.2025

Διαδραστικός χάρτης: Όλα τα σημεία που κινδυνεύεις με τροχαίο στην Αττική
oi-perioches-tis-attikis-pou-i-trochaia-echei-valei-sto-stochastro-afairoun-adeies-kai-diplomata-781724

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.11.2025

Οι περιοχές της Αττικής που η Τροχαία έχει βάλει στο στόχαστρο – Αφαιρούν άδειες και διπλώματα

Πρόσφατες Ειδήσεις