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Οδηγός ταξί απείλησε τουρίστες ότι θα τους δείρει και τους πήρε 600 ευρώ για το Αεροδρόμιο-Αθήνα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 26.08.2026
Autotypos Team
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O 38χρονος οδηγός ταξί ζήτησε 600 ευρώ για να πάει τους τουρίστες από το Αεροδρόμιο στο κέντρο και τους τα πήρε υπό την απειλή βίας

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος / Δ.Δ.Ε.Ε.Α. / Γ.Α.Δ.Α. συνέλαβαν, δυνάμει εντάλματος σύλληψης, πρωινές ώρες της 25ης Αυγούστου έναν 38χρονο οδηγό ταξί. Ο κατηγορούμενος, μετά από διαδρομή από το Αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, αφαίρεσε με απειλή βίας από οικογένεια τουριστών το ποσό των 600 ευρώ.

Σε βάρος του είχε ήδη σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον αρμόδιο Ανακριτή.

Πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό

Το βράδυ της 13ης Αυγούστου 2026, ο 38χρονος, ως οδηγός ταξί, παρέλαβε από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μια οικογένεια τουριστών που είχε προορισμό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την άφιξή τους στο ξενοδοχείο, ο οδηγός, με επαναλαμβανόμενες απειλές χρήσης βίας και τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Μόνο τότε τους επέτρεψε να αποβιβαστούν και να παραλάβουν τις αποσκευές τους.

Λίγο αργότερα, τα μέλη της οικογένειας μετέβησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος και κατήγγειλαν την αξιόποινη πράξη. Οι αστυνομικοί του Τμήματος, μετά από ενδελεχή προανάκριση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, ταυτοποίησαν τον 38χρονο ως οδηγό του συγκεκριμένου ταξί και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

Η σύλληψη

Πρωινές ώρες της Τρίτης (25 Αυγούστου 2026), αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο δυνάμει του εκδοθέντος εντάλματος σύλληψης και τον οδήγησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Παράλληλα, διερευνάται και έτερη καταγγελία τουρίστα σε βάρος του ίδιου 38χρονου. Σύμφωνα με τη δεύτερη υπόθεση, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να εξαπατήσει τον τουρίστα προκειμένου να του αποσπάσει το ποσό των 800 ευρώ.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν επισκέπτες της πρωτεύουσας κατά τη μεταφορά τους από το αεροδρόμιο, καθώς και την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και άμεση αντίδραση των αρχών.

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#αεροδρόμιο#Αθήνα#ΕΛΑΣ#ταξί
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