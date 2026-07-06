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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οδηγός ταξί πιάστηκε να χρεώνει τουρίστες 4πλάσια τιμή για τη διαδρομή Ελ. Βενιζέλος-Κέντρο Αθήνας – Δεν είχε ούτε ειδική άδεια

ΔΕΥΤΕΡΑ | 06.07.2026
Autotypos Team
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Τον κούκο… αηδόνι πλήρωσαν έναν οδηγό ταξί τουρίστες για διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να εισέπραξε από επιβάτες ποσό που ξεπερνούσε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο για διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας.

Ο οδηγός ταξί φέρεται να  χρέωσε τους Αμερικανούς τουρίστες 175 ευρώ για την εν λόγω διαδρομή, ενώ στερούνταν και ειδικής άδειας.

Συνελήφθη ο οδηγός

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 3ης Ιουλίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου από το επιτρεπόμενο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός οδηγός παρέλαβε επιβάτες από το αεροδρόμιο της Αθήνας με προορισμό το κέντρο της πόλης και, μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, εισέπραξε 175 ευρώ. Το ποσό αυτό, όπως αναφέρεται, υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν περισσότερο από τέσσερις φορές υψηλότερο από το νόμιμο αντίτιμο της συγκεκριμένης διαδρομής.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τροχαίας, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού λίγες ώρες αργότερα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Τα φαινόμενα υπερχρέωσης στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει με αφορμή το περιστατικό τη σημασία της τήρησης της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ταξί, καθώς και την προστασία των επιβατών από φαινόμενα υπερχρέωσης. Ιδιαίτερα σε διαδρομές από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου εξυπηρετείται μεγάλος αριθμός επισκεπτών και τουριστών, πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι με στόχο τον εντοπισμό παραβάσεων και την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών.

Ο 21χρονος οδηγήθηκε, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική διαδικασία.

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#αεροδρόμιο#Αθήνα#ΕΛΑΣ#ταξί
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