Οδική ασφάλεια στην ΕΕ: Πόσοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία το 2024;

Σχεδόν 20.000 θάνατοι σε τροχαία το 2024 στην ΕΕ, μικρή μείωση 2% σε σχέση με το 2023, με Ελλάδα και αγροτικούς δρόμους στο επίκεντρο

Σχεδόν 20.000 άνθρωποι (19.940) έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το 2024 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μείωση 2% σε σχέση με το 2023, επιβεβαιώνοντας ότι η πρόοδος για το Όραμα της ΕΕ για Μηδενικές Απώλειες συνεχίζεται, έστω και αργά. Στόχος είναι η μείωση στο μισό των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών έως το 2030 και η σχεδόν εξάλειψή τους έως το 2050.

Σημαντικές βελτιώσεις σημειώθηκαν σε χώρες όπως η Λιθουανία (-22%), η Λετονία (-19%) και η Αυστρία (-13%), ενώ αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Εσθονία (17%) και Κύπρο (21%), με μικρούς όμως απόλυτους αριθμούς. Η πλειονότητα των κρατών μελών παρουσίασε σταθερά στοιχεία ή μέτριες βελτιώσεις.

Η Σουηδία (20 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων) και η Δανία (24) παραμένουν οι χώρες με τους ασφαλέστερους δρόμους, ενώ η Ρουμανία (78) και η Βουλγαρία (74) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά. Η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο 4% με 64 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων το 2024, από 61 το 2023.

Τα προσωρινά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2025 δείχνουν μεικτές τάσεις. Χώρες όπως η Ελλάδα, Τσεχία, Ρουμανία και Σλοβακία κατέγραψαν μείωση θανάτων, ενώ σε άλλες οι προβλήματα παραμένουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει την παρακολούθηση και στήριξη των κρατών μελών.

Ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε: «Παρά την πρόοδο, περίπου 20.000 θάνατοι το 2024 είναι απαράδεκτοι. Η προσπάθεια για ασφαλείς δρόμους απαιτεί κοινή δράση κυβέρνησης, κλάδου και πολιτών».

Πληγείσες ομάδες και παράγοντες κινδύνου

Οι αγροτικοί δρόμοι παραμένουν οι πιο επικίνδυνοι, με 52% των θανάτων, σε σύγκριση με 38% στις πόλεις και 9% στους αυτοκινητόδρομους. Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 77% των θανάτων, οι ηλικιωμένοι 65+ το 31% και οι νέοι 18-24 το 12%. Οι επιβάτες αυτοκινήτων αποτελούν το 44% των θυμάτων, οι χρήστες μηχανοκίνητων δικύκλων το 20%, οι πεζοί το 18% και οι ποδηλάτες το 10%.

