quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οδική ασφάλεια στην ΕΕ: Πόσοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία το 2024;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.10.2025
AutoTypos Team
odiki-asfaleia-stin-ee-posoi-echasan-ti-zoi-tous-se-trochaia-to-2024-716437

Σχεδόν 20.000 θάνατοι σε τροχαία το 2024 στην ΕΕ, μικρή μείωση 2% σε σχέση με το 2023, με Ελλάδα και αγροτικούς δρόμους στο επίκεντρο

Σχεδόν 20.000 άνθρωποι (19.940) έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το 2024 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μείωση 2% σε σχέση με το 2023, επιβεβαιώνοντας ότι η πρόοδος για το Όραμα της ΕΕ για Μηδενικές Απώλειες συνεχίζεται, έστω και αργά. Στόχος είναι η μείωση στο μισό των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών έως το 2030 και η σχεδόν εξάλειψή τους έως το 2050.

τροχαία ατυχήματα Τρακάρισμα από δεξιά

Σημαντικές βελτιώσεις σημειώθηκαν σε χώρες όπως η Λιθουανία (-22%), η Λετονία (-19%) και η Αυστρία (-13%), ενώ αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε Εσθονία (17%) και Κύπρο (21%), με μικρούς όμως απόλυτους αριθμούς. Η πλειονότητα των κρατών μελών παρουσίασε σταθερά στοιχεία ή μέτριες βελτιώσεις.

Η Σουηδία (20 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκων) και η Δανία (24) παραμένουν οι χώρες με τους ασφαλέστερους δρόμους, ενώ η Ρουμανία (78) και η Βουλγαρία (74) κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά. Η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο 4% με 64 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων το 2024, από 61 το 2023.

τροχαία ατύχημα

Τα προσωρινά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2025 δείχνουν μεικτές τάσεις. Χώρες όπως η Ελλάδα, Τσεχία, Ρουμανία και Σλοβακία κατέγραψαν μείωση θανάτων, ενώ σε άλλες οι προβλήματα παραμένουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει την παρακολούθηση και στήριξη των κρατών μελών.

Ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε: «Παρά την πρόοδο, περίπου 20.000 θάνατοι το 2024 είναι απαράδεκτοι. Η προσπάθεια για ασφαλείς δρόμους απαιτεί κοινή δράση κυβέρνησης, κλάδου και πολιτών».

Πληγείσες ομάδες και παράγοντες κινδύνου

Οι αγροτικοί δρόμοι παραμένουν οι πιο επικίνδυνοι, με 52% των θανάτων, σε σύγκριση με 38% στις πόλεις και 9% στους αυτοκινητόδρομους. Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 77% των θανάτων, οι ηλικιωμένοι 65+ το 31% και οι νέοι 18-24 το 12%. Οι επιβάτες αυτοκινήτων αποτελούν το 44% των θυμάτων, οι χρήστες μηχανοκίνητων δικύκλων το 20%, οι πεζοί το 18% και οι ποδηλάτες το 10%.

Όλες οι ειδήσεις

Toyota Land Cruiser FJ: Το νέο μικρό σκληροτράχηλο SUV – Θα έρθει στην Ελλάδα;

Τα βιοκαύσιμα ρυπαίνουν περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα

Η Yamaha ξεπερνά τα όρια με πρωτότυπα που δείχνουν το μέλλον

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Οδική Ασφάλεια#τροχαία#τροχαία δυστυχήματα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

pou-tha-boun-oi-18-nees-kameres-kykloforias-stin-attiki-ti-perilamvanei-to-pilotiko-programma-730066

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.06.2025

Πού θα μπουν οι 18 νέες κάμερες κυκλοφορίας στην Αττική – Τι περιλαμβάνει το πιλοτικό πρόγραμμα
aftoi-einai-neoi-kanones-gia-ta-diplomata-odigisis-ti-allazei-713778

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.10.2025

Αυτοί είναι νέοι κανόνες για τα διπλώματα οδήγησης – Τι αλλάζει
telos-to-honda-civic-type-r-borei-o-ilektrikos-diadochos-na-einai-to-idio-kalos-665708

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.07.2025

Τέλος το Honda Civic Type-R: Μπορεί ο ηλεκτρικός διάδοχος να είναι το ίδιο καλός;
ena-vw-golf-espase-rekor-sto-nurburgring-paramenei-pio-argo-apo-to-type-r-vinteo-762756

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.06.2025

Ένα VW Golf έσπασε ρεκόρ στο Nurburgring – Παραμένει πιο αργό από το Type R [Βίντεο]
prosklisi-gia-paremvaseis-veltiosis-odikis-asfaleias-attikis-748049

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.05.2025

Πρόσκληση για παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Αττικής
omilos-sarakaki-me-epitychia-oloklirothike-to-ekpaideftiko-seminario-asfalous-odigisis-758454

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.05.2025

Όμιλος Σαρακάκη: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης

Πρόσφατες Ειδήσεις