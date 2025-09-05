Οδοιπορικό στη Σέριφο με 2 τροχούς: Το Honda Forza 125 ως εισιτήριο ελευθερίας

Ένα τριήμερο χωρίς αυτοκίνητο, αλλά με άνεση, στιλ και αέρα επανάστασης προς την κουλτούρα των 4 τροχών.

Του Στέλιου Παππά

Δεν ήταν απόφαση της τελευταίας στιγμής. Η ιδέα είχε καρφωθεί στο μυαλό καιρό τώρα: «Κι αν αντί για το καθιερωμένο αυτοκίνητο, φέτος δοκιμάσουμε να πάμε διακοπές με scooter;». Πάντα υπήρχε ένα soft-spot και για τους δύο τροχούς, αλλά μηχανόβιο δεν θα με χαρακτήριζα. Οι εργατοώρες στο τιμόνι δεν έχουν γραφτεί, οπότε το βλέμμα πάντα έμενε χαμηλά σε σχετικές συζητήσεις ανάμεσα σε δικυκλιστές. Το καλό όμως με την παρακάτω εμπειρία είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε καν το δίπλωμα για μηχανή. Μόνο το απλό, το κλασικό. Το Honda Forza 125 δεν απαιτεί τίποτα παραπάνω. Και η υπόσχεση του; Να μετατρέψει ένα απλό νησιώτικο τριήμερο σε μια εμπειρία που —για πρώτη φορά— δε θα εξαρτάται από το τι «χωράει στο πορτμπαγκάζ».

Το ιδανικό νησί για εξερεύνηση

Η επιλογή του προορισμού δεν ήταν τυχαία. Η Σέριφος είναι από εκείνα τα νησιά που δεν χρειάζονται κάτι παραπάνω από μια απλή σέλα και δυο τροχούς για να την απολαύσεις. Η Χώρα της, με το παραδοσιακό της χρώμα και την έντονη κλίση των δρόμων της, οι παραλίες που εναλλάσσονται μεταξύ οργανωμένων και απάτητων, το μικρό της μέγεθος — όλα λειτουργούν ιδανικά για δίτροχη εξερεύνηση.

Η προσέγγιση με το πλοίο αποδείχθηκε πιο οικονομική απ’ όσο φανταζόμουν. Σε σχέση με την αντίστοιχη χρέωση για αυτοκίνητο, η μεταφορά του scooter ήταν… σχεδόν δωρεάν. Μόνο το κόστος αυτό, θα μπορούσε να είναι λόγος για να επαναλάβει κανείς το πείραμα. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό.

Σκούτερ με… πορτμπαγκάζ

Η στιχομυθία είχε ως εξής: «Μην πάρεις πολλά, δεν έχουμε αυτοκίνητο» ήταν τα λόγια προς το έτερον ήμισυ. «Ναι, ναι, άλλωστε καλοκαίρι είναι και για 3 μέρες» ήταν η απάντηση που πήρα, μισοαστεία, ξέροντας όμως τι θα ακολουθήσει. Τελικά, και οι τρεις μέρες… οριακά χώρεσαν πάνω σε δύο τροχούς. Το πιο εντυπωσιακό δεν ήταν απλώς ότι όλα μπήκαν — ήταν ο τρόπος. Το τεράστιο αθλητικό σακβουαγιάζ χώρεσε ολόκληρο κάτω από τη σέλα. Γύρω του μπήκαν άλλα μικροαντικείμενα, σακούλες, νερά, φωτογραφική. Με λίγη δημιουργική κατανομή και χρήση της πλάτης του συνοδηγού, ακόμη και με τα δύο άτομα φορτωμένα, το Forza 125 δεν έδειξε να “σκουπίζει” την άσφαλτο.

Το scooter της Honda έχει έναν ξεχωριστό τρόπο να σε κάνει να νιώθεις σιγουριά, χωρίς υπερβολές. Από την πρώτη επαφή, το –μικρό μεν, με GT χαρακτήρα δε- δείχνει στιβαρό. Το βάρος των 164 κιλών είναι καλά ισορροπημένο και βοηθάει ώστε να νιώθεις ότι πατάς σταθερά, ακόμα και όταν δεν έχεις πολύ εμπειρία με δίτροχα. Ο κινητήρας με τους 14,5 ίππους και τα 12,3 Nm μπορεί να μη σου “κόβει την ανάσα”, αλλά σου εμπνέει εμπιστοσύνη ότι δεν θα σε προδώσει στο πρώτο «κατάρτι», με τη γεμάτη λειτουργία από χαμηλά να σε κάνει να ξεχνάς ότι οδηγείς 125άρι. Η απόδοση του είναι γραμμική, χωρίς σκορτσαρίσματα, με αρκετή δύναμη εκεί που τη χρειάζεσαι: στις μεσαίες στροφές, εκεί όπου κινείσαι τις περισσότερες φορές. Οδηγώντας το, η απόδοση του και τα νούμερα που βλέπεις στο κοντέρ περισσότερο παραπέμπουν σε 150άρι-200άρι, πάρα σε 125. Καλό αυτό γιατί η εμφάνιση σίγουρα δεν θυμίζει σκούτερ της Α1 κατηγορίας.

125άρι με αέρα Gran Tourer

Στο ταξίδι, το Forza ανέπτυξε άνετα 90–100 km/h χωρίς να νιώθεις ότι το πιέζεις. Με τη γκαζιέρα τερματισμένη και υπομονή θα δεις ακόμη και ταχύτητες άνω των 120 km/h με δύο άτομα, αν και αυτό το πολύ να σου χρειαστεί στην κάθοδο της εθνικής πηγαίνοντας για Πειραιά να πάρεις το καράβι. Στη Σέριφο, δεν χρειάζεσαι τόσο. Χρειάζεσαι ευελιξία. Και τη δίνει απλόχερα. Η ανάρτηση φιλτράρει τις ανωμαλίες του νησιώτικου οδοστρώματος, που είναι συχνά «άγριο» και γεμάτο λακκούβες-κρατήρες ιδιαίτερα κοντά στις παραλίες ή σε πιο απομακρυσμένα σημεία όπως η Γαλανή που μέναμε ή η Μονή Ταξιαρχών.

Η ανηφόρα προς τη Χώρα, με δύο άτομα και φορτίο, ήταν ίσως το πιο ενδεικτικό τεστ. Και το πέρασε με άριστα. Η απόκριση από στάση ήταν άμεση και αθόρυβη χάρη στο σύστημα Idling Stop, που σβήνει τον κινητήρα μετά από 3-4 δευτερόλεπτα στο ρελαντί αλλά τον επανεκκινεί αμέσως με το γύρισμα του γκαζιού. Το CVT μεταδίδει την κίνηση ομαλά και χωρίς υστερίες, ενώ τα δισκόφρενα (256 mm μπροστά, 240 mm πίσω) σε συνδυασμό με το 2-κάναλο ABS προσφέρουν αποτελεσματική επιβράδυνση ακόμη και σε απαιτητικές καταστάσεις, χαρίζοντας στον αναβάτη σιγουριά από τα πρώτα κιόλας μέτρα.

Προφανώς με σέλα προδιαγραφών… πολυθρόνας, οδηγός και συνοδηγός κάθονται βασιλικά με άφθονο χώρο και χωρίς δυσκολία για πολλά χιλιόμετρα. Με ύψος σέλας 780mm, οδηγοί ακόμη και μεσαίου αναστήματος θα πατήσουν με άνεση κάτω, χωρίς άγχη σε ανηφορο-κατηφόρες και σε περίεργα τερέν.

Και με εξοπλισμό που θα ζήλευε αυτοκίνητο πόλης

Η ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα λειτουργεί όχι απλά ως αισθητικό ατού, αλλά και ως εργαλείο για άνετη οδήγηση σε πιο ανοικτό δρόμο. Στο γρήγορο τμήμα από τον Κάμπο προς το λιμάνι, η ζελατίνα προστατεύει το πάνω μέρος του σώματος από ενοχλητικούς στροβιλισμούς και κυρίως από τα ισχυρά κυκλαδίτικα ρεύματα που μπορούν κυριολεκτικά να ρίξουν από τη μοτοσικλέτα.

Σε επίπεδο πρακτικότητας, πέρα από τον τεράστιο αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα (που χωράει δύο full face κράνη ή ένα σακβουαγιάζ και άλλα μικροαντικείμενα), υπάρχει και ντουλαπάκι εσωτερικά στην αριστερή μεριά κάτω από το τιμόνι, το οποίο κλειδώνει και είναι ιδανικό για όλα τα μικροαντικείμενα της καθημερινής βραδινής εξόδου. Η περιήγηση στο μενού του ψηφιακού πίνακα οργάνων γίνεται μέσω ενός εύχρηστου, φωτιζόμενου διακόπτη τεσσάρων κατευθύνσεων στο αριστερό γκριπ, με την οθόνη TFT των 5 ιντσών να αποτελεί κι αυτή νέα προσθήκη.

Αυτή μάλιστα χρησιμοποιεί και προηγμένη τεχνολογία «optical bonding». Πρόκειται για μία διαδικασία έγχυσης ρητίνης μεταξύ του εξωτερικού γυάλινου καλύμματος και της οθόνης TFT, χάρη στην οποία μειώνεται η αντανάκλαση και η οθόνη μπορεί να παραμένει ευανάγνωστη ακόμα και σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας. Και με το κλειδί τι γίνεται θα σκεφτούν πολλοί; Μάθαμε στα keyless entry και τώρα θα επιστρέψουμε στη μίζα; Όχι φυσικά! Η λειτουργία Smart Key του Forza 125, πέραν του ότι ελέγχει τον κεντρικό διακόπτη και την κλειδαριά της σέλας, είναι συμβατή και με το προαιρετικό Smart top box των 45 λίτρων, επιτρέποντας να κάνεις τα πάντα στο σκούτερ, χωρίς το κλειδί να βγει ποτέ από την τσέπη.

«Δεν θα αδειάσει ποτέ!»

Αυτά ήταν τα λόγια μου μετά και τη δεύτερη μέρα στο νησί. Βλέποντας το χιλιομετρητή να ανεβαίνει σταθερά και την αυτονομία να αρνείται να πέσει πεισματικά, άρχισα να αναρωτιέμαι αν έχει κάποιο κρυφό ντεπόζιτο. Στο τριήμερο ταξίδι, με συνεχή κίνηση σε χωμάτινες, ανηφορικές και μερικές φορές σβέλτες διαδρομές, η μέση κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 2,7 lt/100km. Αυτό σημαίνει ότι με το ρεζερβουάρ των 11,7 λίτρων, η αυτονομία ξεπερνά τα 400 km. Σε ένα μικρό νησί, αυτό μεταφράζεται πρακτικά σε… μηδενικό ανεφοδιασμό.

Διαμονή και νησί

Το Galazio Galani δεν είναι απλώς ένα κατάλυμα, είναι εμπειρία. Χωμένο στο μικρό, ήσυχο χωριό της Γαλανής, στο βόρειο κομμάτι της Σερίφου, προσφέρει αυτή την απροσποίητη ομορφιά που βρίσκεις μόνο σε μέρη που δεν φωνάζουν για προσοχή. Όντας πρόσφατα ανακαινισμένο, μείναμε εκεί κυριολεκτικά ως οι πρώτοι επισκέπτες. Κι αυτό από μόνο του έχει μια ξεχωριστή αξία. Μια αίσθηση ότι ήσουν παρών όταν κάτι όμορφο ξεκινά.

Το σπίτι με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λιτό αλλά και φροντισμένο στην κάθε λεπτομέρεια του, σε αγκαλιάζει με την ησυχία του. Η θέα; Ανοίγει μπροστά σου ολόκληρος ο ουρανός, με το ηλιοβασίλεμα κάθε απόγευμα να παίζεται μπροστά σου σαν την πιο ονειρική παράσταση με σένα να κάθεσαι στην πρώτη σειρά. Τη νύχτα, το μόνο φως είναι εκείνο των αστεριών – όχι ποιητική υπερβολή, αλλά κυριολεξία. Mini πρωινό, παγωμένο welcome κρασί, φιλική διάθεση, pet-friendly φιλοσοφία και ένα δροσερό, άψογα διαμορφωμένο δωμάτιο, όλα δημιουργούν ένα μικρό καταφύγιο. Η πρόσβαση από τη χώρα γίνεται αποκλειστικά με όχημα, όμως το Forza μας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων καλύπτοντας τα 15 λεπτά απόστασης άκοπα 2 και 3 φορές τη μέρα.

Πατήστε εδώ για να δείτε το κατάλυμα

Η Σέριφος, από την άλλη, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ανάγλυφη, αυθεντική και γεμάτη παραλίες που νιώθεις ότι ανακαλύπτεις πρώτος, ακόμα κι αν τις ξέρει όλο το Instagram. Η Ψιλή Άμμος, που κάποτε είχε ψηφιστεί ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, κρατά ακόμα τον τίτλο της — όχι για τις παροχές της, αλλά για τα χρώματα, το φως και τη γαλήνη. Ο Πλατύς Γιαλός, ιδανικός για απογευματινή βουτιά, και η πιο «απόμερη» Γαλανή, η παραλία που παίρνει το όνομά της από τον τόπο, θα σου θυμίσουν τι σημαίνει καλοκαίρι χωρίς πρόγραμμα.

Και όταν ο ήλιος πέσει και έρθει η ώρα για ένα ποτήρι κρασί ή ένα πιάτο καλό φαγητό, η Σέριφος έχει τις σταθερές της. Και φυσικά, μια βόλτα στα σοκάκια της Χώρας, όπου κρύβονται μικρά καφέ και αυλές με θέα που δύσκολα ξεχνάς. Μοναδικό παράπονο; Ότι δεν προλάβαμε θέση σε ένα από τα γκρουπ για να επισκεφθούμε το Οινοποιείο Χρυσολωρά για μια εμπειρία διαφορετική, με θέα και τοπικό κρασί.

Η διαμονή και το νησί δεν ήταν απλώς το σκηνικό. Ήταν μέρος της εμπειρίας. Και η εμπειρία αυτή, με δύο τροχούς, πήρε μια μορφή απρόσμενα ξεχωριστή.

Τι κερδίζεις αφήνοντας πίσω τις τέσσερις ρόδες;

Πρώτα απ’ όλα, ευκολία στη μετακίνηση και το παρκάρισμα. Με ένα σκούτερ όπως το Honda Forza 125, βρίσκεις θέση οπουδήποτε και κινείσαι χωρίς άγχος, ακόμη και σε πιο πολυσύχναστα σημεία. Το κόστος εισιτηρίων και καυσίμων μειώνεται αισθητά, δίνοντας σου ένα πιο οικονομικό ταξίδι συνολικά. Παράλληλα, η εμπειρία γίνεται πιο άμεση, πιο «ζωντανή». Δεν είσαι κλεισμένος μέσα σε μια καμπίνα – είσαι μέρος του τοπίου, σε επαφή με τη φύση, τις μυρωδιές και τους ήχους γύρω σου. Και πάνω απ’ όλα, νιώθεις μια αίσθηση ελευθερίας που μόνο τα δίτροχα μπορούν να προσφέρουν.

Το Honda Forza 125 μπορεί να μην έχει τον όγκο και την άνεση ενός αυτοκινήτου, αλλά προσφέρει κάτι διαφορετικό. Κάτι πιο ουσιαστικό. Έναν τρόπο να ταξιδεύεις πιο ανάλαφρα, πιο ειλικρινά.

Αν θα το ξανάκανα; Κλείνω ήδη το επόμενο!

Από την καρδιά ενός οδηγού αυτοκινήτου, η εμπειρία με το Forza 125 ήταν αποκαλυπτική. Το scooter της Honda δεν αντικαθιστά το αυτοκίνητο. Δεν προσπαθεί καν. Αντίθετα, προσφέρει μια νέα προσέγγιση στη μετακίνηση, ιδανική για αποδράσεις, για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο έξω από τη ρουτίνα, χωρίς όμως να παραμελήσουν πλήρως τις ανέσεις.

Με ποιοτική κατασκευή, άνεση, οικονομία, ευκολία στην καθημερινή χρήση και δυνατότητα να κινηθεί ακόμα και με δύο άτομα σε δύσκολες διαδρομές, το Forza 125 είναι ένα scooter που αξίζει να το σκεφτεί κανείς —όχι μόνο για την πόλη, αλλά και για κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: για ταξίδι. Σε μία κατηγορία που οι premium επιλογές βρίσκονταν πιο χαμηλά στις προτιμήσεις των αγοραστών λόγω του αυξημένου κόστους –ειδικά με την έφοδο των Κινέζων στην αγορά-, το Forza δυσκολευόταν να αποδείξει τι πραγματικά αξίζει, διότι το κόστος δεν επέτρεπε σε πολλούς να του δώσουν την ευκαιρία. Έχοντας εντάξει όμως πλέον στους εν δυνάμει αγοραστές και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, οι απαιτήσεις αλλάζουν. Αυτοί θα αναζητήσουν τις ανέσεις στις οποίες είχαν μάθει έως σήμερα και ξαφνικά, τα 5.200 € από τα οποία ξεκινά το εισαγωγικό Forza δεν μοιάζουν τόσα πολλά. Για την ακρίβεια, όποιος το οδηγήσει θα καταλάβει ότι αξίζει μέχρι και το τελευταίο ευρώ.

