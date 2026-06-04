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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι 2 ανεπίτρεπτες παραβάσεις που έκαναν οι Έλληνες πάνω από 5.700 φορές μέσα στο Μάιο – Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 04.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Χιλιάδες οδηγοί στην Αττική πιάστηκαν να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή να κυκλοφορούν χωρίς κράνος, δύο παραβάσεις που εξακολουθούν να αποτελούν βασικές αιτίες σοβαρών τραυματισμών στους ελληνικούς δρόμους

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Μαΐου του 2026. Παρά τις συνεχείς εκστρατείες ενημέρωσης και την αυστηροποίηση των ποινών που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, χιλιάδες οδηγοί εξακολουθούν να αγνοούν βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Συνολικά, μέσα σε έναν μόνο μήνα βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις στην Αττική, ενώ 290 από αυτές ήταν σε βαθμό πλημμελήματος. Ανάμεσα στις παραβάσεις που ξεχωρίζουν βρίσκονται δύο ιδιαίτερα επικίνδυνες συμπεριφορές.

Πάνω από 3.600 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Η παράβαση που κατέγραψε τη μεγαλύτερη συχνότητα αφορά τη μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, βεβαιώθηκαν 3.619 παραβάσεις μέσα στον Μάιο.

Πρόκειται για μία από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις, καθώς το κράνος αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Αρχές επισημαίνουν πως η μη χρήση του συνέβαλε σε αρκετές περιπτώσεις στην αύξηση της σοβαρότητας των τραυματισμών που καταγράφηκαν τον συγκεκριμένο μήνα.

Σχεδόν 900 οδηγοί πιάστηκαν με κινητό στο χέρι

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 886 παραβάσεις, αριθμός που αποδεικνύει ότι πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να υποτιμούν τον κίνδυνο της απόσπασης προσοχής.

Η χρήση κινητού, είτε για συνομιλία είτε για αποστολή μηνυμάτων ή περιήγηση σε εφαρμογές, αυξάνει δραματικά τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού και συγκαταλέγεται διεθνώς στις βασικές αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Πρόστιμο 350 ευρώ και διοικητικές κυρώσεις

Με βάση το ισχύον πλαίσιο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τόσο η χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς κατάλληλη διάταξη ανοικτής ακρόασης όσο και η μη χρήση προστατευτικού κράνους τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ προβλέπονται και διοικητικές κυρώσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν αφαίρεση της άδειας οδήγησης, ανάλογα με την περίπτωση και τυχόν υποτροπή.

Οι δύο αυτές παραβάσεις συγκέντρωσαν αθροιστικά 4.505 βεβαιώσεις μέσα στον Μάιο μόνο στην Αττική. Αν σε αυτές προστεθούν και οι 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, γίνεται σαφές ότι ένα μεγάλο μέρος των οδηγών εξακολουθεί να αμελεί βασικά μέτρα προστασίας που μπορούν να σώσουν ζωές.

Τα τροχαία του Μαΐου σε αριθμούς

Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν στην Αττική 526 τροχαία ατυχήματα με συνολικά 629 παθόντες. Από αυτά, τα 10 ήταν θανατηφόρα με ισάριθμους νεκρούς, 10 χαρακτηρίστηκαν σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες, ενώ τα υπόλοιπα 506 ήταν ελαφρά με 608 τραυματίες.

Σύμφωνα με την Τροχαία, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η γενικότερη παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας.

Τι κρατάμε

  • Βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις στην Αττική μέσα στον Μάιο του 2026.
  • Η μη χρήση κράνους καταγράφηκε 3.619 φορές.
  • Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση βεβαιώθηκε 886 φορές.
  • Και οι δύο παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ και επιπλέον κυρώσεις.
  • Τον Μάιο σημειώθηκαν 526 τροχαία ατυχήματα με 629 παθόντες στην Αττική.
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Tags
#ΚΟΚ#παραβάσεις#πρόστιμα#τροχαία
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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