Οι 2 νέες Mercedes-Benz που έχουν ήδη βγει “sold out” στην Ευρώπη – Τιμή στην Ελλάδα

Δύο νέες ηλεκτρικές Mercedes-Benz έχουν εξαντλήσει τις διαθέσιμες παραδόσεις του 2026 στην Ευρώπη. Ποιες είναι και πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;

Η Mercedes-Benz βλέπει δύο από τα νεότερα ηλεκτρικά μοντέλα της να ξεπερνούν τις αρχικές προσδοκίες, με τη ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά να έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι παραγγελίες να επεκτείνονται ήδη μέσα στο 2027. Μάλιστα, η προγραμματισμένη παραγωγή για παραδόσεις εντός του 2026 έχει ουσιαστικά καλυφθεί, δημιουργώντας σημαντικούς χρόνους αναμονής για τους υποψήφιους αγοραστές.

Ο λόγος για τις αμιγώς ηλεκτρικές Mercedes-Benz CLA και GLC, δύο αυτοκίνητα που εκπροσωπούν διαφορετικές κατηγορίες, αλλά βασίζονται στη νέα γενιά ηλεκτρικής τεχνολογίας της γερμανικής εταιρείας. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επικεφαλής Πωλήσεων της Mercedes-Benz, Mathias Geisen, ο χρόνος αναμονής για τις δύο ηλεκτρικές προτάσεις φτάνει περίπου τους έξι μήνες, ενώ για ορισμένες εκδόσεις της GLC οι παραδόσεις ενδέχεται να μετατεθούν ακόμη αργότερα μέσα στο 2027.

Mercedes-Benz CLA και GLC έχουν ήδη καλύψει την παραγωγή του 2026

Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα 140 χρόνια της Mercedes-Benz, όταν ο Mathias Geisen αναφέρθηκε στην εμπορική πορεία των νέων ηλεκτρικών μοντέλων. Όπως εξήγησε, οι παραγγελίες για την CLA και την GLC με αρχιτεκτονική 800V έχουν δημιουργήσει χρόνους αναμονής περίπου έξι μηνών για αυτοκίνητα που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη.

Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που παραγγέλνει σήμερα μία από τις δύο Mercedes-Benz θα πρέπει, με βάση τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις, να υπολογίζει παράδοση από την άνοιξη του 2027.

Στην περίπτωση της GLC, μάλιστα, νεότερες πληροφορίες από τη γερμανική αγορά κάνουν λόγο για χρόνους αναμονής που ξεπερνούν τους επτά μήνες, ενώ ορισμένες διαμορφώσεις ενδέχεται να παραδοθούν ακόμη και στο δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Η ηλεκτρική CLA ξεπέρασε τις 71.000 ταξινομήσεις

Η νέα γενιά της CLA αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Mercedes-Benz. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών Dataforce, τα οποία δημοσίευσε η γερμανική Handelsblatt, η ηλεκτρική CLA έχει ξεπεράσει τις 71.000 ταξινομήσεις στην Ευρώπη από την εμπορική της παρουσίαση τον Σεπτέμβριο του 2025. Η επίδοση αντιστοιχεί σε περίπου 5.400 αυτοκίνητα τον μήνα, αριθμός αισθητά υψηλότερος από εκείνον της προηγούμενης γενιάς.

Για σύγκριση, η προκάτοχός της, η οποία χρησιμοποιούσε αποκλειστικά κινητήρες εσωτερικής καύσης, κατέγραφε κατά μέσο όρο περίπου 3.500 μηνιαίες ταξινομήσεις στην Ευρώπη την περίοδο 2021-2024. Αυτό σημαίνει ότι η νέα ηλεκτρική CLA κινείται με ρυθμό περισσότερο από 50% υψηλότερο σε σχέση με το συγκεκριμένο ιστορικό σημείο αναφοράς.

Σε τεχνικό επίπεδο, η CLA χρησιμοποιεί νέα αρχιτεκτονική 800V, με την έκδοση CLA 250+ να προσφέρει αυτονομία έως 792 km. Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 272 PS, ενώ χάρη στην τεχνολογία ταχυφόρτισης μπορεί να ανακτήσει έως 325 km αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, υπό ιδανικές συνθήκες.

Η CLA έχει επίσης αναδειχθεί Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην αγορά.

Η ηλεκτρική GLC καταγράφει επίσης μεγάλη ζήτηση

Ανάλογη είναι η εικόνα και για τη νέα αμιγώς ηλεκτρική GLC, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσθήκες στην κατηγορία των premium SUV. Η ηλεκτρική GLC κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Mercedes-Benz στη Βρέμη, όπου η παραγωγή της αυξήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία της Dataforce, μόνο τον Σεπτέμβριο ταξινομήθηκαν σχεδόν 7.400 ηλεκτρικές GLC στην Ευρώπη, αριθμός που ξεπερνά ακόμη και τις 6.500 μηνιαίες ταξινομήσεις που είχε καταγράψει η προηγούμενη θερμική GLC στον καλύτερο μήνα του 2025.

Η υψηλή ζήτηση δεν αποτελεί όμως τον μοναδικό λόγο για τους αυξημένους χρόνους παράδοσης. Σύμφωνα με ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, η παραγωγή της ηλεκτρικής GLC αντιμετώπισε αρχικά δυσκολίες στην προμήθεια ορισμένων εξαρτημάτων, επηρεάζοντας τον ρυθμό με τον οποίο μπορούσε να αυξηθεί η διαθεσιμότητα.

Για να ανταποκριθεί στις παραγγελίες, η Mercedes-Benz έχει ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή μπαταριών στο εργοστάσιο της θυγατρικής Accumotive στο Kamenz της Γερμανίας. Από τον Ιούνιο, η συγκεκριμένη μονάδα λειτουργεί σε τρεις βάρδιες, έξι ημέρες την εβδομάδα, εξασφαλίζοντας την τροφοδοσία των εργοστασίων κατασκευής αυτοκινήτων.

Η ηλεκτρική GLC χρησιμοποιεί επίσης αρχιτεκτονική 800V, ενώ στην κορυφαία έκδοση GLC 400 4MATIC αποδίδει 489 PS, με αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως τα 715 km, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης φτάνει τα 330 kW, επιτρέποντας την ανάκτηση έως περίπου 305 km αυτονομίας σε 10 λεπτά, υπό κατάλληλες συνθήκες φόρτισης.

Πόσο κοστίζει η ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA στην Ελλάδα;

Η εισαγωγική CLA 200 Electric ξεκινά από 49.550 ευρώ, ενώ η έκδοση CLA 250+ με τη μεγαλύτερη αυτονομία κοστίζει από 59.000 ευρώ.

Αναλυτικά, οι ελληνικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής.

Έκδοση Τιμή Ελλάδας CLA 200 Electric 49.550 € CLA 250 Electric 56.550 € CLA 250+ Electric 59.000 € CLA 350 4MATIC Electric 63.400 €

Η βασική CLA 200 προσφέρει αυτονομία από 462 έως 542 km, ενώ η CLA 250+ με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 85 kWh μπορεί να φτάσει έως τα 792 km.

Στην κορυφή της συγκεκριμένης γκάμας βρίσκεται η τετρακίνητη CLA 350 4MATIC, η οποία συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες με συνολική ισχύ 354 PS.

Πόσο κοστίζει η ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC στην Ελλάδα;

Η ηλεκτρική GLC διατίθεται στη χώρα μας σε τρεις εκδόσεις, με τη βασική επιλογή να ξεκινά από 65.950 ευρώ. Η εισαγωγική GLC 250 χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, με απόδοση 354 PS και 505 Nm. Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 85 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 650 km, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 5,9 δευτερόλεπτα.

Ακολουθεί η τετρακίνητη GLC 300 4MATIC με 421 PS, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η GLC 400 4MATIC των 489 PS.

Έκδοση Τιμή Ελλάδας GLC 250 Electric 65.950 € GLC 300 4MATIC Electric 69.500 € GLC 400 4MATIC Electric 71.950 €

Η GLC 300 4MATIC προσφέρει αυτονομία έως 616 km, ενώ η GLC 400 4MATIC διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία, ωφέλιμης χωρητικότητας 94 kWh.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι η σχετικά περιορισμένη διαφορά τιμής μεταξύ των τριών εκδόσεων. Για παράδειγμα, η κορυφαία GLC 400 4MATIC κοστίζει 6.000 ευρώ περισσότερο από την εισαγωγική GLC 250, προσφέροντας σημαντικά αυξημένη ισχύ και τετρακίνηση.

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