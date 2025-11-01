quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι 7 φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 – Δείτε τα μοντέλα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 01.11.2025
Autotypos Team
oi-7-finalist-gia-to-evropaiko-aftokinito-tis-chronias-2026-deite-ta-montela-781528

Επίσημο: αυτή είναι η λίστα με τους 7 φιναλίστ για τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

Τα 60 μέλη της κριτικής επιτροπής μίλησαν, επιλέγοντας μεταξύ 35 υποψήφιων μοντέλων για τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026». Αυτά υποβλήθηκαν στην πρώτη τους μεγάλη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στο Tannistst στη Δανία, με 7 μοντέλα να ξεχωρίζουν.

Αυτά είναι τα: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 και Skoda Elroq, με αλφαβητική σειρά.

Στην τελική ευθεία των δοκιμών

Μετά τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας, η κριτική επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της αρκετές εβδομάδες για να υποβάλει τους 7 φιναλίστ σε επιπλέον δοκιμές, με στόχο να ξεχωρίσει τους καλύτερους υποψήφιους στην Ευρώπη. Οι 7 φιναλίστ θα υποβληθούν σε δοκιμές στην πίστα δοκιμών Parc Motor Castelloli στην Ισπανία. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια κοινή δοκιμή θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία, χώρα που επιλέχθηκε για να εξασφαλιστεί ο καλός καιρός και να αξιοποιηθεί το ασύγκριτο σκηνικό των δρόμων που περιβάλλουν την πίστα στην περιοχή Montserrat της Βαρκελώνης.

Στην τελική «ευθεία» της ψηφοφορίας, κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής θα μπορεί να απονείμει συνολικά 25 βαθμούς (μέχρι 10 σε κάθε αυτοκίνητο), δίνοντας βαθμό σε τουλάχιστον 5 από τους 7 φιναλίστ.

Πέρυσι, το Renault 5/Alpine A290 κατέκτησε τον Ευρωπαϊκό τίτλο αφού κέρδισε την τελική ψηφοφορία εναντίον των: Alfa Romeo Junio, Citroën C3/eC3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inter και Kia EV3.

Το Renault/Alpine έλαβε τις περισσότερες ψήφους με 353 βαθμούς, ξεπερνώντας το Kia EV3, το οποίο έλαβε 291 βαθμούς, και το Citroën C3/eC3, με 215 βαθμούς. Η τέταρτη θέση κατέλαβε το Hyundai Interster (172 βαθμοί), η πέμπτη το Dacia Duster (168 βαθμοί), η έκτη το Cupra Terramar (165 βαθμοί) και η έβδομη η Alfa Romeo Junior με 136 βαθμούς.

Πηγή: Caroftheyear.org

Όλες οι ειδήσεις

Επίσημο: Ξεκινά η λειτουργία των καμερών της Τροχαίας που θα μοιράζουν πρόστιμα – Πότε και πού θα έρχεται η κλήση;

Η εγκληματική παράβαση που κάνουν πολλοί Έλληνες – Αν προκαλέσεις ατύχημα, το πρόστιμο διπλασιάζεται

Το νέο 6-θέσιο plug-in hybrid SUV της BYD που κάνει 230 km αμιγώς ηλεκτρικά

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Citroen C5 Aircross#Dacia Bigster#Fiat Grande Panda#KIA EV4#Mercedes-Benz CLA#renault 4#Skoda Elroq#Αυτοκίνητο της Χρονιάς
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

neo-citroen-c5-aircross-pou-paragetai-pote-erchetai-ellada-769023

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.10.2025

Νέο Citroen C5 Aircross: Πού παράγεται – Πότε έρχεται Ελλάδα;
i-agapimeni-marka-ton-ellinon-leei-oti-ta-mild-hybrid-den-einai-pragmatika-yvridika-767935

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.10.2025

Η αγαπημένη μάρκα των Ελλήνων λέει ότι τα mild hybrid δεν είναι πραγματικά υβριδικά
ta-2-simantika-oikogeneiaka-suv-tis-stellantis-pou-perimenoume-mesa-sto-2025-769315

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.07.2025

Τα 2 σημαντικά οικογενειακά SUV της Stellantis που περιμένουμε μέσα στο 2025
to-fthinotero-suv-tis-mercedes-benz-tora-me-ofelos-3-510-evro-einai-1o-se-poliseis-stin-ellada-781589

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.10.2025

Το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz τώρα με όφελος 3.510 ευρώ – Είναι 1ο σε πωλήσεις στην Ελλάδα
nea-ekdosi-gia-to-best-seller-suv-tis-alfa-romeo-ti-perilamvanei-781437

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.10.2025

Νέα έκδοση για το best-seller SUV της Alfa Romeo – Τι περιλαμβάνει;
orio-tachytitas-6-km-h-pou-tha-ischysei-apo-1i-ianouariou-2026-781462

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.10.2025

Όριο ταχύτητας 6 km/h: Πού θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2026

Πρόσφατες Ειδήσεις