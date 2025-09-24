Οι αυτοκινητόδρομοι παραμένουν αναγκαία υποδομή για την Ελλάδα – Πώς επηρεάζουν στην καθημερινότητα

Οι αυτοκινητοδρόμοι παραμένουν κρίσιμη υποδομή για την ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση. Τι τόνισε ο πρόεδρος της Ολυμπίας Οδού.

Οι αυτοκινητόδρομοι λειτουργούν συμπληρωματικά με τρένα, λιμάνια και αεροδρόμια.

62% λιγότερα τροχαία σε εθνικό επίπεδο, 91% μείωση στην Κορίνθου–Πατρών.

Ανάπτυξη logistics και εμπορίου με αύξηση 30% στις μετακινήσεις.

Πράσινες υποδομές με σταθμούς φόρτισης και «έξυπνη» διαχείριση.

Περιφερειακή συνοχή και καλύτερη πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η σημασία των αυτοκινητοδρόμων σήμερα

Στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε., τόνισε ότι οι αυτοκινητόδρομοι παραμένουν κομβικό στοιχείο για την ανάπτυξη της χώρας και τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μεταφορές.

Όπως υπογράμμισε, οι δρόμοι δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά με τα μέσα σταθερής τροχιάς, αλλά συμπληρωματικά, εξασφαλίζοντας γρήγορη σύνδεση με λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Από το έλλειμμα στην ολοκλήρωση

Η Ελλάδα είχε για δεκαετίες σοβαρές ελλείψεις σε ασφαλείς και σύγχρονες οδικές υποδομές. Η ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου μεγάλων αξόνων οδήγησε στη δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με προηγμένα συστήματα διαχείρισης και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης για τους οδηγούς.

Τα βασικά οφέλη των αυτοκινητοδρόμων

Σύμφωνα με τον κ. Παπανικόλα, οι αυτοκινητόδρομοι συμβάλλουν καθοριστικά σε επτά τομείς:

Ασφάλεια : μείωση τροχαίων κατά 62% συνολικά και κατά 91% στην Κορίνθου–Πατρών.

Καθολική προσβασιμότητα : εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και μέσων μεταφοράς.

Πολυτροπικότητα : σύνδεση με λιμάνια (Κόρινθος, Πάτρα, Κυλλήνη κ.ά.), αεροδρόμια ( Ελ. Βενιζέλος , Άραξος) και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Στήριξη logistics και εμπορίου : αύξηση 30% στις εμπορευματικές μετακινήσεις μετά την ολοκλήρωση της Κορίνθου–Πατρών.

Περιφερειακή συνοχή : σημαντική βελτίωση προσβασιμότητας σε Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Άρτα και Αγρίνιο.

Περιβάλλον και τεχνολογία : εγκατάσταση πράσινων υποδομών φόρτισης και «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης.

Κοινωνική διάσταση: καλύτερη καθημερινότητα με λιγότερο χρόνο στις μετακινήσεις και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Γιατί οι αυτοκινητόδρομοι είναι θεμέλιο ανάπτυξης

Οι αυτοκινητόδρομοι, όπως τόνισε ο επικεφαλής της Ολυμπίας Οδού, δεν ανταγωνίζονται τα έργα μετρό ή σιδηροδρόμων. Αντίθετα, αποτελούν το υπόβαθρο που επιτρέπει τη λειτουργία όλων των άλλων μέσων, ενώ συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομία, την κινητικότητα και την πράσινη ανάπτυξη.

Τι κρατάμε;

Οι αυτοκινητόδρομοι έχουν μειώσει τα τροχαία και προσφέρουν ασφαλείς μετακινήσεις .

Αποτελούν συμπληρωματική υποδομή με τρένα, λιμάνια και αεροδρόμια.

Στηρίζουν το εμπόριο και τα logistics , ενισχύοντας την οικονομία.

Συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση με σταθμούς φόρτισης και «έξυπνα» συστήματα.

Παραμένουν θεμέλιο ανάπτυξης για όλη τη χώρα.

