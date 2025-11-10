quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα με τα τσιπ; – Η κρίση εφοδιασμού επιδεινώνεται

ΔΕΥΤΕΡΑ | 10.11.2025
AutoTypos Team
oi-aftokinitoviomichanies-synechizoun-na-echoun-provlima-me-ta-tsip-i-krisi-efodiasmou-epideinonetai-721755

Η απαγόρευση εξαγωγών της Nexperia από την Κίνα προκαλεί κρίση στα τσιπ που απειλεί την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Nissan, Mercedes και Honda αναζητούν λύσεις

Η απαγόρευση εξαγωγών της κινεζικής Nexperia προκαλεί νέα αναταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να παλεύουν για αποθέματα ημιαγωγών.

Οι παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς η κρίση εφοδιασμού ημιαγωγών που συνδέεται με την ολλανδική εταιρεία Nexperia απειλεί την παραγωγή οχημάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η κινεζική κυβέρνηση απαγόρευσε τις εξαγωγές προϊόντων της Nexperia, έπειτα από την απόφαση της Ολλανδίας να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας, επικαλούμενη ανησυχίες για τη μεταφορά τεχνολογίας προς τη μητρική της, Wingtech, που έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.

Αυτοκινητοβιομηχανίες σε αναβρασμό

Η Nissan Motor και η Mercedes-Benz είναι ανάμεσα στους κατασκευαστές που αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα στα αποθέματα. Η Nissan ανακοίνωσε ότι διαθέτει αρκετά τσιπ μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, ενώ η Honda ανέστειλε ήδη την παραγωγή σε εργοστάσιο στο Μεξικό και προχωρά σε προσαρμογές στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Στη Βραζιλία, κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ορισμένα εργοστάσια ενδέχεται να σταματήσουν τη λειτουργία τους εντός 2–3 εβδομάδων εάν η κρίση συνεχιστεί.

Πολιτική διάσταση και παγκόσμιες επιπτώσεις

Τα τσιπ της Nexperia χρησιμοποιούνται ευρέως σε εξαρτήματα αυτοκινήτων, καθιστώντας τη νέα κρίση μια ακόμη πρόκληση για τον κλάδο, ο οποίος ήδη πλήττεται από αμερικανικούς δασμούς και κινεζικούς περιορισμούς στις σπάνιες γαίες.

«Είναι ένα μεγάλο ζήτημα», παραδέχτηκε ο επικεφαλής επιδόσεων της Nissan, Guillaume Cartier, σημειώνοντας ότι «προς το παρόν δεν έχουμε πλήρη ορατότητα».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, τόνισε πως η εταιρεία είναι «καλυμμένη βραχυπρόθεσμα», αλλά η κρίση αυτή είναι πολιτικής φύσεως και θα απαιτήσει πολιτική λύση.

Αντίστοιχα, η Lucid Group και η General Motors δήλωσαν ότι αναζητούν εναλλακτικές προμήθειες για να αποφύγουν διακοπές στην παραγωγή.

«Σε κάθε αυτοκίνητο, έχεις και τις πέντε ηπείρους μέσα»

Ο Καλένιους υπογράμμισε πως το πρόβλημα αναδεικνύει τη συνολική ευαλωτότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού: «Σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο υψηλής τεχνολογίας, έχεις σχεδόν και τις πέντε ηπείρους μέσα», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σύνθετη εξάρτηση του κλάδου από τις διεθνείς εμπορικές ισορροπίες.

Δοκιμή BMW 330e (LCI) 2025: Περισσότερη αυτονομία, μεγαλύτερη άνεση, καλύτερο business sedan

F1 GP Βραζιλίας: Νίκη για τον Norris που κάνει το τέλειο Σαββατοκύριακο

Γιατί η εκκίνηση με σπρώξιμο ή σε κατηφόρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο σου

Tags
#Αυτοκινητοβιομηχανίες#τσιπ
