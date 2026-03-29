Οι αγοραστές 65 κλεμμένων αυτοκινήτων αξίας 3,3 εκατ. ευρώ, είναι πιθανό να μείνουν με άδεια χέρια

Οι αρχές λένε ότι κλεμμένα Ferrari, BMW και Mercedes απέκτησαν «καθαρούς» τίτλους ιδιοκτησίας και πουλήθηκαν σε ανυποψίαστους αγοραστές

Άσχημο παιχνίδι φαίνεται πως έπαιξε η μοίρα για δεκάδες νέους ιδιοκτήτες supercar στην Πενσυλβάνια, αφού οι αρχές ανακοίνωσαν πως εξάρθρωσαν ένα κύκλωμα που έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια πωλήθηκαν σε ανυποψίαστους αγοραστές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συνολική αξία των αυτοκινήτων ανέρχεται στα 3,8 εκατ. δολάρια.

Δρούσαν με βοήθεια «εκ των έσω»

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, Dave Sunday, ο 40χρονος Adam K. Richardson εμπλέκεται σε ένα κύκλωμα «ξεπλύματος» τίτλων ιδιοκτησίας οχημάτων που αφορούσε δεκάδες κλεμμένα supercars. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Richardson, ως εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της PennDOT (αρμόδια υπηρεσία για τα οχήματα), χρησιμοποιούσε πλαστά έγγραφα για να εκδώσει τίτλους ιδιοκτησίας στην Πενσυλβάνια για αυτοκίνητα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα.

Έτσι, τα οχήματα μπορούσαν να πουληθούν ξανά σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Attorney General Dave Sunday, along with the Pennsylvania State Police, announced charges against a Philadelphia man for his role in a vehicle title-washing scheme that facilitated the black market sales of dozens of stolen luxury vehicles — valued at nearly $4 million:… pic.twitter.com/5SAQUlKPsq — PA Attorney General Dave Sunday (@PAAttorneyGen) March 16, 2026

Η λίστα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται συνολικά 65 οχήματα, των οποίων η συνολική αξία ξεπερνά τα 3,8 εκατ. δολάρια (περίπου 3,3 εκατ. ευρώ). Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν αυτοκίνητα εταιρειών όπως ή Ferrari, η Mercedes-Benz, η BMW και η Cadillac, με τις αρχές (με την απαραίτητη δόση χιούμορ) να ονομάζουν την επιχείρηση… Hot Wheels.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακτηθεί σχεδόν 40 από αυτά τα οχήματα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και ενδέχεται να απαγγελθούν κι άλλες κατηγορίες.

«Το εύρος και η ζημιά από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα δεν περιορίστηκε μόνο στην πλαστογράφηση εγγράφων. Πολλά από αυτά τα αυτοκίνητα πουλήθηκαν σε άτομα που γνώριζαν ότι ήταν κλεμμένα», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Sunday. «Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, γιατί τα αυτοκίνητα με “καθαρούς” τίτλους δίνουν τη δυνατότητα στους εγκληματίες να κινούνται ελεύθερα και να διαπράττουν εγκλήματα χωρίς να εντοπίζονται από τις αρχές».

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Richardson λειτουργούσε ως βασικός μεσάζοντας, αφού είχε πρόσβαση στο σύστημα. Υποβάλλοντας πλαστά έγγραφα στην PennDOT, κατάφερε να εκδώσει νόμιμους τίτλους για κλεμμένα οχήματα. Μετά από αυτό, τα αυτοκίνητα μπορούσαν να βγουν στην αγορά χωρίς να προκαλούν υποψίες.

Και τώρα;

Ακόμα και για όσους αγοραστές δεν γνώριζαν πως στην πραγματικότητα αποκτούν ένα κλεμμένο όχημα, η επόμενη μέρα είναι αρκετά δύσκολη, αφού πιθανότατα θα χάσουν τόσο τα νέα τους supercars, αλλά και τα λεφτά που ξόδεψαν για να τα αποκτήσουν. Φυσικά, οι ιδιοκτήτες μπορούν να κάνουν αγωγή για απάτη κατά του πωλητή, αλλά η ανάκτηση των χρημάτων είναι πολύ δύσκολη υπόθεση.

Οι ασφάλειες επίσης δεν βοηθούν ιδιαίτερα, καθώς οι καλύψεις δεν ισχύουν για οχήματα που έχουν στην ουσία αποκτηθεί παράνομα.

Ο Richardson αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες κακουργημάτων, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, διακίνηση παράνομων εσόδων και ξέπλυμα τίτλων οχημάτων. Μετά τη σύλληψή του, του αρνήθηκαν την αποφυλάκιση με εγγύηση, ενώ αν καταδικαστεί μπορεί να περάσει δεκαετίες στη φυλακή.

Τι κρατάμε:

Πηγή: Carscoops.com