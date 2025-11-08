Οι Alfa Romeo και Maserati ξεκινούν νέα συνεργασία – Τι θα δημιουργήσουν;

Ένα κοινό εγχείρημα Alfa Romeo και Maserati για την προώθηση της ιταλικής τεχνογνωσίας, της εξατομίκευσης και της αποκατάστασης ιστορικών αυτοκινήτων

Οι Alfa Romeo και Maserati ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο κοινό εγχείρημα, με στόχο την προώθηση της ιταλικής τεχνογνωσίας και σχεδιαστικής αριστείας. Το έργο, με την ονομασία BOTTEGAFUORISERIE (μεταφράζεται ως εργαστήριο / ατελιέ εξατομίκευσης), φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κέντρο δημιουργίας και εξατομίκευσης για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία, υπό την καθοδήγηση του Cristiano Fiorio, συνδυάζει τις κληρονομιές των δύο ιστορικών brand και αναπτύσσεται με την εποπτεία του Santo Ficili, CEO της Alfa Romeo και COO της Maserati.

Ένα δημιουργικό κέντρο για εξατομικευμένα αυτοκίνητα

Η BOTTEGAFUORISERIE λειτουργεί ως δημιουργικός κόμβος που ενοποιεί το πάθος, τη δεξιοτεχνία, την τεχνολογία και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Πρόκειται για μια πλατφόρμα συνεργασίας όπου οι δύο εταιρείες θα σχεδιάζουν και θα κατασκευάζουν ειδικές εκδόσεις και μοντέλα περιορισμένης παραγωγής, καθώς και θα υλοποιούν προγράμματα αποκατάστασης ιστορικών οχημάτων.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Altagamma, που στηρίζει ιταλικά brands πολυτελείας. Η BOTTEGAFUORISERIE θα επικεντρωθεί σε τέσσερις θεματικούς τομείς: Bottega, Fuoriserie, Corse και La Storia.

Οι τέσσερις άξονες του προγράμματος

Bottega : Το «εργαστήριο» όπου θα δημιουργούνται αυτοκίνητα περιορισμένης παραγωγής , όπως η Alfa Romeo 33 Stradale και η Maserati MCXtrema , τα οποία θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται στην Ιταλία, σε στενή συνεργασία με τους πελάτες.

: Το «εργαστήριο» όπου θα δημιουργούνται αυτοκίνητα περιορισμένης παραγωγής , όπως η και η , τα οποία θα σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται στην Ιταλία, σε στενή συνεργασία με τους πελάτες. Fuoriserie : Πρόγραμμα προηγμένης εξατομίκευσης , που θα επιτρέπει στους αγοραστές να προσαρμόζουν το αυτοκίνητό τους στα προσωπικά τους γούστα, κατόπιν συνεννόησης με τις αντιπροσωπείες παγκοσμίως.

: Πρόγραμμα , που θα επιτρέπει στους αγοραστές να προσαρμόζουν το αυτοκίνητό τους στα προσωπικά τους γούστα, κατόπιν συνεννόησης με τις αντιπροσωπείες παγκοσμίως. La Storia : Ενότητα αφιερωμένη στην ιστορική κληρονομιά των δύο εταιρειών, όπου θα αναπαλαιώνονται και θα συντηρούνται κλασικά μοντέλα. Παράλληλα θα υπάρχει βάση δεδομένων και ιστορικό αρχείο, ενώ αλλά μια δραστηριότητα ια είναι η ανάπτυξη μουσείων και θεματικών χώρων, όπως το Μουσείο Alfa Romeo στο Άρεζε και η Συλλογή Umberto Panini Maserati στη Μόντενα .

: Ενότητα αφιερωμένη στην των δύο εταιρειών, όπου θα αναπαλαιώνονται και θα συντηρούνται κλασικά μοντέλα. Παράλληλα θα υπάρχει βάση δεδομένων και ιστορικό αρχείο, ενώ αλλά μια δραστηριότητα ια είναι η ανάπτυξη μουσείων και θεματικών χώρων, όπως το και η . Corse: Ενότητα που αξιοποιεί την αγωνιστική τεχνογνωσία των δύο μαρκών, για την ανάπτυξη τεχνολογιών σε τομείς όπως η αεροδυναμική, τα συστήματα μετάδοσης και η σχεδίαση πλαισίων. Η Maserati Corse, με πρόσφατες επιτυχίες στο GT2 European Series, αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος.

Δηλώσεις

Ο Santo Ficili, CEO της Alfa Romeo και COO της Maserati, τόνισε:

«Η BOTTEGAFUORISERIE δεν είναι απλώς ένα νέο πρόγραμμα· συμβολίζει μια νέα εποχή για τις δύο εταιρείες. Αντικατοπτρίζει την πίστη μας στη δύναμη της ιταλικής δημιουργικότητας, μηχανικής και δεξιοτεχνίας.»

Ο Jean-Philippe Imparato, CEO της Maserati, πρόσθεσε:

«Πρόκειται για μια συνεργασία που ενώνει δύο ιστορικά brands σε ένα κοινό όραμα. Η BOTTEGAFUORISERIE είναι το σημείο όπου η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.»

Ο Cristiano Fiorio, επικεφαλής του εγχειρήματος, δήλωσε:

«Είναι τιμή και πρόκληση να ηγηθώ ενός έργου που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. Με μια ομάδα παθιασμένων ανθρώπων, θα δημιουργήσουμε αυτοκίνητα τεχνικά άρτια και συναισθηματικά ξεχωριστά.»

Η BOTTEGAFUORISERIE είναι ήδη σε λειτουργία, αποτελώντας ένα νέο κέντρο ιταλικής αυτοκινητικής δημιουργίας, όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία.

Τι κρατάμε

Κοινό project Alfa Romeo και Maserati με έδρα τη διευρυμένη Motor Valley.

με έδρα τη διευρυμένη Motor Valley. Επικεφαλής ο Cristiano Fiorio , υπό την εποπτεία του Santo Ficili .

, υπό την εποπτεία του . Δραστηριότητες σε τέσσερις τομείς: Bottega, Fuoriserie, Corse, La Storia .

. Έμφαση στην εξατομίκευση, αποκατάσταση ιστορικών μοντέλων και τεχνολογική καινοτομία.

