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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι Αμερικανοί ψήφισαν ως βελτίωση της χρονιάς στα αυτοκίνητα τους… τις ποτηροθήκες!

ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.07.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ξόδεψαν περιουσίες για να μετατρέψουν τα οχήματα σε «υπολογιστές σε τροχούς», όμως η κορυφαία βελτίωση της χρονιάς για τους οδηγούς στις ΗΠΑ είναι η στήριξη του καφέ τους

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ, κλαίνε σε εμβρυακή στάση μετά από τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας της J.D. Power. Γιατί; Γιατί τα τελευταία χρόνια, διέθεσαν αμύθητα ποσά σε Έρευνα και Εξέλιξη (R&D), επιστράτευσαν στρατιές από software engineers, επένδυσαν στην τεχνητή νοημοσύνη, σχεδίασαν οθόνες που καλύπτουν όλο το ταμπλό και ανέπτυξαν συστήματα υποβοήθησης που σχεδόν, «προβλέπουν» το μέλλον.

Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Όταν οι Αμερικανοί οδηγοί ρωτήθηκαν για τη μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική βελτίωση στα φετινά αυτοκίνητα, προσπέρασαν επιδεικτικά τα microchips και τα ψηφιακά θαύματα και απάντησαν με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι είναι οι ποτηροθήκες.

Ναι, σωστά διαβάσατε. Σύμφωνα με τις απαντήσεις χιλιάδων Αμερικανών ιδιοκτητών, οι κατασκευαστές ξεπέρασαν φέτος ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο και έφτιαξαν επιτέλους θέσεις που μπορούν να υποδεχτούν τα θηριώδη θερμός και τα γιγαντιαία ποτήρια – κουβάδες των 1,5 λίτρων .

Kαι ενώ αυτό θα μπορούσε  να εκκληθεί από τις αυτοκινητοβιομηχανίες ως θετικό μήνυμα, η άποψη των οδηγών στις ΗΠΑ για άλλες, πολύ πιο σημαντικές συνισταμένες των καινούργιων τους αποκτημάτων, ήταν αρνητική.

Ωραίος ο καφές, αλλά damn! πάλι κόλλησε το GPS!

Σε αντίθεση λοιπόν με τις ποταπές ποτηροθήκες,  τα περισσότερα παράπονα στην έρευνα αφορούσαν τα infotainment συστήματα και την συνδεσιμότητα / συνεργασία αυτών με τα  Apple CarPlay και Android Auto.

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Οι οδηγοί στις ΗΠΑ δηλώνουν pissed off (εξοργισμένοι δηλαδή) με τις ξαφνικές αποσυνδέσεις, τις μαύρες οθόνες και το γεγονός ότι πρέπει να κάνουν τρία κλικ στην piece of sh*t οθόνη αφής απλώς και μόνο για να δυναμώσουν το air condition, ρισκάροντας να τρακάρουν.

Μάλιστα, το 46% όσων δήλωσαν ότι αποσπάται η προσοχή τους κατά την οδήγηση, έδειξε ως κύριο υπεύθυνο το περίπλοκο λογισμικό του ίδιου τους του αυτοκινήτου.

Μπάτονς!

Το μήνυμα των καταναλωτών προς τα τμήματα R&D των εταιρειών είναι ξεκάθαρο: «Σταματήστε να προσπαθείτε να βάλετε ένα iPad στο ταμπλό και δώστε μας πίσω τα φυσικά κουμπιά μας». Η έρευνα της J.D. Power απέδειξε ότι η ικανοποίηση των οδηγών ανεβαίνει κατακόρυφα όταν η τεχνολογία είναι απλή, κατανοητή και δεν απαιτεί πτυχίο πληροφορικής για να αλλάξεις σταθμό στο ραδιόφωνο.

Ποια είναι αυτή η J.D. Power επιτέλους;

Η J.D. Power είναι κάτι σαν το ΙΝΚΑ της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτου. Πρόκειται για μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία ερευνών που εδώ και δεκαετίες θεωρείται το απόλυτο ευαγγέλιο για την αξιοπιστία των οχημάτων.

Η συγκεκριμένη έρευνα (Initial Quality Study) δεν βασίζεται σε δοκιμές ειδικών σε πίστες, αλλά στις πραγματικές «μαρτυρίες» των ίδιων των ιδιοκτητών. Η J.D. Power παίρνει τηλέφωνο ή στέλνει ερωτηματολόγια σε χιλιάδες Αμερικανούς που μόλις αγόρασαν καινούργιο αυτοκίνητο και τους ρωτάει απλά και σταράτα: «Τις πρώτες 90 ημέρες, τι σας έσπασε τα νεύρα;».

Στη συνέχεια, μετράει τα καταγεγραμμένα προβλήματα ανά 100 οχήματα. Έτσι, αν μια εταιρεία βγάλει κακό σκορ επειδή οι οθόνες της κολλάνε ή επειδή η ποτηροθήκη  δεν χωράει το XXXXXL cup των Starbucks, το μαθαίνει όλος ο πλανήτης.

 

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Tags
#J.D. Power#αυτοκίνητο#ΗΠΑ
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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