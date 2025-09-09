Οι αρχές συνέλαβαν τον οδηγό που παρέσυρε αστυνομικό και συμμετείχε σε κόντρες – Τι βρήκαν σπίτι του;

Συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κόντρες και επικίνδυνη οδήγηση. Τι κατασχέθηκε και ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν.

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για απόπειρα ανθρωποκτονίας , επικίνδυνη οδήγηση , απείθεια και βία κατά υπαλλήλων .

Ο ένας παρέσυρε αστυνομικό σε έλεγχο και διέφυγε · ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Συμμετείχαν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας με αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

Στις έρευνες βρέθηκαν αεροβόλο πιστόλι , 7 αμπούλες αερίου , μεταλλικές βολίδες και Ι.Χ. ως μέσο τέλεσης .

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πρωινές ώρες της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της Αττικής, κλιμάκιο αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) εντόπισε δύο αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων να συμμετέχουν σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε λεωφόρο.

Μετά από σήμα στάσης με εμφανή φωτεινά και ηχητικά μέσα, οι οδηγοί ανέπτυξαν ταχύτητα, παραβιάζοντας διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες, έως ότου τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Η παράσυρση του αστυνομικού

Κατά την προσέγγιση και ενώ οι αστυνομικοί είχαν δηλώσει την ιδιότητά τους, ο οδηγός του ενός οχήματος επιχείρησε διαφυγή, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παρασύροντας με το εμπρόσθιο μέρος του οχήματος αστυνομικό, ο οποίος εκσφενδονίστηκε σε πεζοδρόμιο του αντίθετου ρεύματος και τραυματίστηκε.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Οι συλλήψεις

Από τον επιτόπιο έλεγχο στο δεύτερο όχημα , διαπιστώθηκε η ταυτότητα του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τους 3 επιβάτες που οδηγήθηκαν στην Υπηρεσία.

Ο οδηγός που διέφυγε εντοπίστηκε το πρωί της 7/9/2025 από πλήρωμα της Άμεσης Δράσης στο κέντρο της Αθήνας, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για (κατά περίπτωση) απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τι βρέθηκε στις έρευνες κατοικιών

Κατά τις αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα

7 αμπούλες αερίου

Μεταλλικό κυτίο με μεταλλικές βολίδες

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων

Πλαίσιο ελέγχων και οδική ασφάλεια (context)

Η υπόθεση εντάσσεται σε στοχευμένους ελέγχους για την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων και των επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών. Η παραβίαση σημάτων, η άσκοπη επιτάχυνση και οι κόντρες αποτελούν σοβαρούς παράγοντες κινδύνου για βαριά τροχαία και προσβολές κατά της ζωής. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι τέτοιες πρακτικές ενέχουν ποινικές ευθύνες και επιφέρουν βαριές κυρώσεις.

Τι κρατάμε;

Δύο συλλήψεις σε επιχειρησιακό πλαίσιο κατά των αυτοσχέδιων αγώνων .

Παράσυρση αστυνομικού σε έλεγχο· ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Κατασχέσεις : αεροβόλο, 7 αμπούλες αερίου , μεταλλικές βολίδες , Ι.Χ. .

Βαρύ κατηγορητήριο : απόπειρα ανθρωποκτονίας , βία κατά υπαλλήλων , απείθεια , επικίνδυνη οδήγηση .

Η υπόθεση αναδεικνύει την ένταση των ελέγχων και τον κίνδυνο των “κοντρών” για τη δημόσια ασφάλεια.

