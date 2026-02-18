quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι διάσημοι Έλληνες που έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο

ΤΕΤΑΡΤΗ | 18.02.2026
Autotypos Team
oi-diasimoi-ellines-pou-echasan-ti-zoi-tous-ston-dromo-793459

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από τον τραγικό θάνατο του Παντελή Παντελίδη, αυτοί είναι οι Έλληνες διάσημοι που «έφυγαν» στον δρόμο

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, (18/02) από την ημέρα όπου ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, σε ένα σοκαριστικό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Τότε, το αυτοκίνητο που οδηγούσε βγήκε εκτός πορείας, με αποτέλεσμα ο αγαπημένος τραγουδιστής να ανασυρθεί νεκρός. Ο θάνατος του Παντελίδη σόκαρε το πανελλήνιο, ενώ οι fans του αφήνουν ακόμα λουλούδια στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή.

Δυστυχώς, ο Παντελής δεν είναι ο μόνος διάσημος Έλληνας που πέθανε σε τροχαίο.

Ποιος ξεχνά τον Mad Clip; Τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου 2021, ο 34χρονος τράπερ έχασε τον έλεγχο του ΙΧ που οδηγούσε και προσέκρουσε σε μια κολώνα και ακολούθως ένα μεγάλο δέντρο, όπου ανακόπηκε η πορεία του. Η πρόσκρουση ήταν πολύ μεγάλη με αποτέλεσμα ο Πίτερ Αναστασόπουλος να εγκλωβιστεί εντός του οχήματος και να χρειαστούν περίπου δύο ώρες οι πυροσβέστες για να τον απεγκλωβίσουν.

Ο ίδιος, σε παλαιότερη συνέντευξη του, είχε δηλώσει δημόσια την αγάπη στα ακριβά αυτοκίνητα, όσο και στην ταχύτητα. Μία αγάπη που του κόστισε τη ζωή του…

Ο νικητής του Power of Love, Πάνος Ζάρλας, σόκαρε το πανελλήνιο με τον άδικο χαμό του. Επιστρέφοντας από το πάρτι γενεθλίων του, ξημερώματα 31ης Μαϊου του 2019, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του επί της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος του Ωνασείου.

Ο 28χρονος έπεσε με σφοδρότητα πάνω στα κιγκλιδώματα, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του ενώ δεν φορούσε προστατευτικό κράνος.


Στη λίστα μπαίνει και ο Τόμας Πρωτόπαπας, που πέθανε σε ηλικία 26 ετών. Ο ηθοποιός τη στιγμή που κατευθυνόταν προς το στούντιο της τηλεοπτικής εκπομπής «Dr Cook» στην οποία θα συμμετείχε, σταμάτησε στη δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού, όταν ένα βαν ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο του Τόμας.

Ο ίδιος πάλεψε επί 10 εβδομάδες στο νοσοκομαίο του ΚΑΤ, όπου και είχε μεταφερθεί, αλλά προσεβλήθη από σοβαρή λοίμωξη την οποία ο αδύναμος οργανισμός του δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει.

Το 2008, μοιραία κατάληξη είχε και ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Παπαχρόνης, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα. Η μηχανή που οδηγούσε ο Κωνσταντίνος συγκρούστηκε με Ι.Χ στην οδό Αμαλίας, στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Tags
#Porsche#Ελλάδα#τροχαίο
