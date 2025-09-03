Οι δύο νέες Mercedes-Benz που ήδη αποχωρούν από την παραγωγή

Η Mercedes σχεδιάζει να βάλει πρόωρα τέλος στον κύκλο ζωής δύο σχετικά νέων ηλεκτρικών προτάσεων της.

Η Mercedes σχεδιάζει να τερματίσει την παραγωγή των EQE και EQE SUV έως το 2026

Η EQE sedan παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου το 2021

Η EQE SUV ακολούθησε περίπου έναν χρόνο αργότερα, το 2022

Παρότι βρίσκονται ακόμα στα πρώτα τους χρόνια στην αγορά, τα δύο μοντέλα θα αποσυρθούν μέσα στον επόμενο χρόνο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Autocar, η απόφαση προκύπτει από μια εσωτερική επανεκτίμηση της στρατηγικής της Mercedes για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η εταιρεία φαίνεται πως επιθυμεί να μειώσει τα overlaps μεταξύ των μοντέλων της, ενώ παράλληλα οι χαμηλές πωλήσεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνολικές πωλήσεις της EQE (σε όλες τις εκδόσεις) μειώθηκαν κατά 39% το 2023, φτάνοντας μόλις τις 11.660 μονάδες.

Μείωση πωλήσεων και νέα στρατηγική

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, καθώς υπήρξαν προηγούμενα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Mercedes σκοπεύει να τερματίσει την παραγωγή ορισμένων EQ μοντέλων ειδικά για την αγορά των ΗΠΑ. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την παραγωγή μιας παραδοσιακής E-Class σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η οποία θα ενσωματωθεί στη βασική γκάμα, χωρίς το υπο-σήμα EQ.

Στην παρούσα φάση, το Mercedes EQE ξεκινά από τις $64.950 στις ΗΠΑ, ενώ η κορυφαία έκδοση AMG φτάνει τις $96.600. Ωστόσο, ακόμα και το ακριβότερο μοντέλο προσφέρει μόλις 354 χλμ. αυτονομίας, αριθμός απογοητευτικός για την κατηγορία του.

Τιμές, επιδόσεις και διάδοχοι

Τόσο το EQE sedan όσο και το EQE SUV ξεκινούν από $64.950 στην αγορά των ΗΠΑ. Ωστόσο, η έκδοση AMG του SUV είναι ακόμη πιο ακριβή, με τιμή $97.400. Τουλάχιστον, προσφέρει λίγο μεγαλύτερη αυτονομία, που φτάνει τα 370 χλμ., σε σύγκριση με τα 354 χλμ. του sedan.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι EQE και EQE SUV δεν θα αντικατασταθούν άμεσα, αλλά “έμμεσα”, μέσω των επερχόμενων ηλεκτρικών εκδόσεων της C-Class και της GLC. Παράλληλα, η Mercedes έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την παρουσίαση μιας ηλεκτρικής E-Class, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει ως άμεσος διάδοχος της EQE — εφόσον το πρόγραμμα προχωρήσει κανονικά.

Όταν το νέο μοντέλο παρουσιάστηκε ως teaser νωρίτερα φέτος, η Mercedes είχε δηλώσει ότι θα εγκαταλείψει τη χαρακτηριστική σιλουέτα της EQE, υιοθετώντας αντ’ αυτού μια πιο παραδοσιακή σχεδίαση με μεγάλο, «status-oriented» μεταξόνιο, τονίζοντας έτσι την πολυτέλεια και την κλασική εικόνα της σειράς E.

