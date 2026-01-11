Οι εντυπωσιακές πωλήσεις του BMW Group για το 2025 – Ποια μοντέλα έκαναν ρεκόρ;

Το 2025 ήταν μια ακόμη χρονιά αντοχής και θετικού ισοζυγίου για το BMW Group, το οποίο παρέδωσε 2.463.715 αυτοκίνητα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 0,5% σε σχέση με το 2024.

Η εταιρεία κατόρθωσε να διατηρήσει τη θέση της ως κορυφαίος premium κατασκευαστής παγκοσμίως, με εντυπωσιακές επιδόσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιστάθμισαν τη μείωση της ζήτησης στην Κίνα. Στην Ευρώπη, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,3%, με τη Γερμανία να ενισχύεται κατά 8,7%, ενώ στην αγορά των ΗΠΑ το αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιο θετικό (+5%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της μάρκας στις πιο ώριμες premium αγορές του πλανήτη.

Η στρατηγική της BMW να παραμείνει «τεχνολογικά ουδέτερη» αποδίδει. Τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα (BEV και PHEV) αντιπροσώπευσαν το 26% των συνολικών πωλήσεων, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά έφτασαν στο 18%. Συνολικά, 642.087 ηλεκτροκίνητα οχήματα βρήκαν νέο ιδιοκτήτη μέσα στο 2025, σημειώνοντας αύξηση 8,3%. Η Ευρώπη αποτέλεσε τον βασικό μοχλό αυτής της ανόδου, με τα πλήρως ηλεκτρικά BMW και MINI να καταγράφουν άλμα +28,2%. Περίπου το 40% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας στην ήπειρο αφορά πλέον BEV ή plug-in υβριδικά μοντέλα. Ο όμιλος παραμένει έτσι απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τους στόχους CO₂ για την Ε.Ε. και ετοιμάζεται για την επόμενη φάση του μετασχηματισμού του: την είσοδο στη Neue Klasse, που θα λανσαριστεί μέσα στο 2026.

Η MINI σημείωσε μία από τις πιο εντυπωσιακές αυξήσεις της χρονιάς, φτάνοντας τις 288.290 πωλήσεις (+17,7%). Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προχωρά με σταθερά βήματα, αφού το 2025 παρέδωσε το 100.000ό πλήρως ηλεκτρικό της αυτοκίνητο. Πάνω από το ένα τρίτο των MINI που πωλήθηκαν ήταν BEV, δείχνοντας την αποδοχή του κοινού στη νέα εποχή της μάρκας. Η Rolls-Royce, από την άλλη, παρέμεινε στα υψηλά της επίπεδα με 5.664 μονάδες (-0,8%), ενώ η BMW Motorrad κατέγραψε 202.563 παραδόσεις, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία της στα premium δίκυκλα.

BMW M GmbH: 14η χρονιά ρεκόρ

Η κορυφαία στιγμή της χρονιάς ήρθε από τη BMW M GmbH, η οποία πέτυχε νέο ιστορικό ρεκόρ με 213.457 πωλήσεις, σημειώνοντας αύξηση 3,3% και κατακτώντας για 14η συνεχόμενη χρονιά την κορυφή στις επιδόσεις. Πρακτικά, σχεδόν ένα στα δέκα BMW που πωλήθηκαν παγκοσμίως ήταν Μ μοντέλο – ένα εντυπωσιακό 9,8% του συνολικού όγκου.

Ποια μοντέλα ξεχώρισαν:

BMW M2 Coupé : το best-seller της χρονιάς για τη M, με δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου κιβωτίου και κορυφαία έκδοση M2 CS με 530 PS και ρεκόρ γύρου στο Nürburgring.

: το best-seller της χρονιάς για τη M, με δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου κιβωτίου και κορυφαία έκδοση M2 CS με 530 PS και ρεκόρ γύρου στο Nürburgring. BMW X3 M50 : το πιο δημοφιλές Μ μοντέλο συνολικά, χάρη στον συνδυασμό 398 PS, xDrive και 48V mild-hybrid τεχνολογίας.

: το πιο δημοφιλές Μ μοντέλο συνολικά, χάρη στον συνδυασμό 398 PS, xDrive και 48V mild-hybrid τεχνολογίας. BMW M5 & M5 Touring : με 727 PS και 1.000 Nm, αποτέλεσαν τις ναυαρχίδες του brand, κερδίζοντας και το βραβείο “Χρυσό Τιμόνι”.

: με 727 PS και 1.000 Nm, αποτέλεσαν τις ναυαρχίδες του brand, κερδίζοντας και το βραβείο “Χρυσό Τιμόνι”. BMW M3: καθιέρωσε την πιο ευρεία και εμπορικά επιτυχημένη γκάμα υψηλών επιδόσεων, με εκδόσεις έως 551 PS.

Η M σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις στις ΗΠΑ (72.000+ πωλήσεις), αλλά και στις αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Κορέας. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε κάποιες χώρες, όπως η Ελβετία, σχεδόν ένα στα τέσσερα BMW που πωλήθηκαν ήταν Μ.

Με τη χρονιά να κλείνει θετικά, η BMW μπαίνει στο 2026 με νέα ορμή. Το έτος που έρχεται θα σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας εποχής Neue Klasse, της πλατφόρμας που θα συνδυάζει αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική, κορυφαία συνδεσιμότητα και προηγμένη βιωσιμότητα. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν ανανεώσεις για τα X5, 3 Series και 7 Series, καθώς και νέες γενιές MINI.

Τι κρατάμε;