EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι εργαζόμενοι της Hyundai αντιδρούν για κάτι εντελώς νέο και πρωτόγνωρο που απειλεί τις θέσεις τους

ΔΕΥΤΕΡΑ | 02.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
oi-ergazomenoi-tis-hyundai-antidroun-gia-kati-entelos-neo-kai-protognoro-pou-apeilei-tis-theseis-tous-790787

Έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην απασχόληση εκφράζει το συνδικάτο εργαζομένων της Hyundai Motor στη Νότια Κορέα, προειδοποιώντας τη διοίκηση της εταιρείας να μην προχωρήσει στην ανάπτυξη και χρήση ανθρωποειδών ρομπότ χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τους εργαζομένους

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνδικάτο απέστειλε εσωτερική επιστολή, στην οποία ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, και ειδικά ανθρωποειδών ρομπότ, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων. Όπως τονίζεται, η ανεξέλεγκτη χρήση ρομποτικών συστημάτων ενδέχεται να προκαλέσει «σοβαρούς κραδασμούς στην απασχόληση».

Η αντίδραση έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης της Hyundai ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει την ανάπτυξη και εγκατάσταση ανθρωποειδών ρομπότ από το 2028. Η είδηση αυτή έγινε θετικά δεκτή από τις αγορές, οδηγώντας τη μετοχή της εταιρείας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ωστόσο προκάλεσε ανησυχία στο εσωτερικό της εταιρείας.

Ρομπότ Atlas και σχέδια μαζικής παραγωγής

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Hyundai παρουσίασε πρόσφατα την έκδοση παραγωγής του ανθρωποειδούς ρομπότ Atlas, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη θυγατρική του, Boston Dynamics, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας CES στο Λας Βέγκας.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι φιλοδοξεί να δημιουργήσει μονάδα ικανή να παράγει έως και 30.000 ανθρωποειδή ρομπότ ετησίως έως το 2028, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την πρώτη τους αξιοποίηση σε εργοστάσιο της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία της Τζόρτζια. Στόχος είναι, σε βάθος χρόνου, η σταδιακή επέκταση της χρήσης τους σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου παγκοσμίως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόβοι για απώλειες θέσεων εργασίας

Το συνδικάτο κατηγορεί τη διοίκηση ότι επιχειρεί να ενισχύσει την κερδοφορία της εταιρείας μέσω της αυτοματοποίησης, περιορίζοντας τον αριθμό των εργαζομένων. Παράλληλα, εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τη μεταφορά παραγωγικής δραστηριότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως επισημαίνεται, το νέο εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά την εγχώρια παραγωγή στη Νότια Κορέα, δημιουργώντας ανασφάλεια για το μέλλον δύο κορεατικών εργοστασίων.

Παραγωγή στις ΗΠΑ και εμπορικές πιέσεις

Η Hyundai, η οποία μαζί με την Kia συγκαταλέγεται στους τρεις μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως, έχει ανακοινώσει ότι το εργοστάσιο της Τζόρτζια θα φτάσει δυναμικότητα 500.000 οχημάτων ετησίως έως το 2028, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αντιμετώπιση εμπορικών δασμών και την ενίσχυση της παρουσίας της στην αμερικανική αγορά.

Η εταιρεία, μέχρι στιγμής, δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τις αντιδράσεις του συνδικάτου.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
