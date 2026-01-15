quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι γυναίκες ψήφισαν: Αυτή είναι η μάρκα με την καλύτερη τεχνολογία για φέτος

ΠΕΜΠΤΗ | 15.01.2026
Autotypos Team
oi-gynaikes-psifisan-afti-einai-i-marka-me-tin-kalyteri-technologia-gia-fetos-789580

Εκεί έδωσε το βραβείο «Καλύτερης Τεχνολογίας» η γυναικεία επιτροπή του θεσμού «Διεθνές Γυναικείο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

Άλλο ένα σημαντικό βραβείο έστειλε η γυναικεία επιτροπή του θεσμού «Διεθνές Γυναικείο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» στην τροπαιοθήκη της Renault. Στη γαλλική μάρκα απονεμήθηκε το ξεχωριστό βραβείο «Καλύτερης Τεχνολογίας» για το 2026, επιβραβεύοντάς την έτσι για τις νέες ηλεκτρικές πλατφόρμες και τις τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

84 γυναίκες από 54 χώρες επιλέγουν Renault

Το Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) ανακοίνωσε τους νικητές κάθε κατηγορίας για το 2026, έπειτα από μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από τη διεθνή κριτική επιτροπή του θεσμού. Η επιτροπή αποτελείται από 84 γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου, από 54 χώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H Renault βραβεύτηκε από τη διεθνή κριτική επιτροπή του θεσμού, ως η μάρκα που ξεχώρισε για τις τεχνολογίες της, τόσο αναφορικά με την ηλεκτροκίνηση, όσο και συνολικά από τις τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του θεσμού, η Renault έχει αναπτύξει ηλεκτρικές πλατφόρμες όπως οι AmpR Small και AmpR Medium, οι οποίες μειώνουν το βάρος και αυξάνουν τον χώρο και την αποδοτικότητα σε σύγκριση με αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η μάρκα ξεχωρίζει για την πρακτική και φιλική προς τον χρήστη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής τεχνολογίας, του λογισμικού και των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενισχύοντας τη χρηστικότητα στην καθημερινή χρήση.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της επιτυχίας και της εμπορικής απήχησης που έχει η τεχνολογία Renault E-Tech, στα full hybrid, plug-in hybrid, αλλά και πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της γαλλικής μάρκας. Αυτά προσφέρουν βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας (electric) και εξαιρετικά χαμηλές τιμές κατανάλωσης καυσίμου και ρύπων (full hybrid / plug-in hybrid), έως και 40% χαμηλότερες σε σχέση με ένα αντίστοιχο θερμικό σύνολο,  ενώ εξασφαλίζουν έως και 80% δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, μέσα στην πόλη.

Κορυφαία δείγματα των τεχνολογιών αυτών, το νέο Renault 5 E-Tech Electric, και το ολοκαίνουριο Renault Clio E-Tech full hybrid, που έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση (3,9 λτ./100λχμμ.) και τους χαμηλότερους ρύπους (89 γρ./χλμ.) από όλα τα υβριδικά μοντέλα της Renault.

Τι κρατάμε:

  • Η Renault κέρδισε το βραβείο «Καλύτερης Τεχνολογίας» από την επιτροπή του θεσμού «Διεθνές Γυναικείο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»
  • 84 γυναίκες δημοσιογράφοι επιβράβευσαν την εταιρεία για τις νέες ηλεκτρικές πλατφόρμες και τις τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας
  • Η αναγνώριση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της επιτυχίας και της εμπορικής απήχησης που έχει η τεχνολογία Renault E-Tech

Tags
#Renault#Renault 5 E-Tech#Renault Clio E-Tech
