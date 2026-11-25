Με σχέδιο διατάγματος που κοινοποιήθηκε στην ΕΕ, η Ιταλία ετοιμάζει το θεσμικό πλαίσιο για νόμιμα υβριδικά κιτ retrofit σε αυτοκίνητα Euro 5 και Euro 6. Μια ιδέα που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την ελληνική πραγματικότητα, έστω κι αν δεν χαρίζει «χαρτιά» καινούργιου αυτοκινήτου

Την ώρα που η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση σκοντάφτει συχνά στο υψηλό κόστος αγοράς ενός καινούργιου αυτοκινήτου, η Ιταλία επιχειρεί μια πιο ρεαλιστική, ενδιάμεση προσέγγιση: να επιτρέψει στα ήδη κυκλοφορούντα συμβατικά μοντέλα να αποκτήσουν υβριδική τεχνολογία.

Tο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο διατάγματος που καθορίζει τους κανόνες έγκρισης τύπου και τοποθέτησης κιτ μετατροπής αμιγώς θερμικών αυτοκινήτων σε υβριδικά (retrofit) σε οχήματα που βρίσκονται ήδη στους δρόμους. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με τις Βρυξέλλες, το πλαίσιο αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την έγκριση των πρώτων κιτ την άνοιξη του 2027.

Ποια θα είναι η διαδικασία

Η ρύθμιση δεν επιβάλλει φυσικά καμία υποχρεωτική μετατροπή, αλλά δημιουργεί το νομικό και τεχνικό πλαίσιο ώστε η διαδικασία να γίνεται επίσημα, με έλεγχο και καταγραφή στην άδεια κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα θα αφορά επιβατικά βενζίνης και ντίζελ προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6, τα οποία είναι ταξινομημένα για τουλάχιστον έξι μήνες εγκεκριμένα κιτ τόσο χωρίς εξωτερική φόρτιση (τύπου mild ή full hybrid) όσο και με δυνατότητα φόρτισης από πρίζα (plug-in hybrid), ειδικά σχεδιασμένα για κάθε μοντέλο. Η τοποθέτηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες του κατασκευαστή του κιτ και θα ακολουθεί τεχνικός έλεγχος στις αρμόδιες υπηρεσίες Μηχανοκίνησης (Motorizzazione) για την ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας.

Τα «ψιλά γράμματα», που έχουν όμως μεγάλη βαρύητα στο ιταλικό σχέδιο ξεκαθαρίζει είναι ότι μετά τη μετατροπή, οι εκπομπές ρύπων και CO₂ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εργοστασιακές τιμές πριν από την επέμβαση και -το κυριότερο- ότι η μετατροπή δεν αλλάζει την κλάση Euro του αυτοκινήτου.

Με απλά λόγια, ένα αυτοκίνητο Euro 5 που θα δεχθεί υβριδικό κιτ, παραμένει στα χαρτιά Euro 5. Δεν μεταμορφώνεται διοικητικά σε καινούργιο, χαμηλών ρύπων όχημα και δεν αποκτά αυτομάτως τα θεσμικά ή φορολογικά «προνόμια» ενός εργοστασιακού υβριδικού τελευταίας γενιάς (όπως ελεύθερη είσοδο σε αυστηρές ζώνες χαμηλών εκπομπών ή μηδενικά τέλη).

Η ουσία της παρέμβασης είναι καθαρά πρακτική και οικονομική: μειώνει την κατανάλωση καυσίμου —ιδίως μέσα στην πόλη, όπου ο ηλεκτροκινητήρας υποβοηθά στις εκκινήσεις και ανακτά ενέργεια στο φρενάρισμα—, περιορίζει στην πράξη τους ρύπους και παρατείνει τη βιώσιμη ζωή ενός κατά τα άλλα σύγχρονου αυτοκινήτου.

Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική πραγματικότητα

Προς το παρόν, η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά την Ιταλία, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχο πλαίσιο για υβριδικά κιτ (η ελληνική νομοθεσία έχει ρυθμίσει μόνο τις μετατροπές συμβατικών οχημάτων σε αμιγώς ηλεκτρικά).

Ωστόσο, αν υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη όπου μια τέτοια ιδέα θα είχε πραγματικό αντίκρισμα, αυτή είναι η Ελλάδα. Με τον μέσο όρο ηλικίας των ΙΧ να ξεπερνά τα 17 έτη και χιλιάδες οδηγούς να κρατούν αναγκαστικά αυτοκίνητα δεκαετίας -πολλά από τα οποία είναι Euro 5 και πρώτα Euro 6 επειδή το κόστος αγοράς ενός καινούργιου υβριδικού παραμένει απαγορευτικό, το retrofit λειτουργεί ως μια ρεαλιστική «γέφυρα».

Φυσικά, το αν μια τέτοια λύση θα έχει νόημα στην πράξη θα κριθεί από έναν κρίσιμο παράγοντα που ακόμη δεν έχει αποκαλυφθεί ούτε στην Ιταλία: το κόστος. Αν η αγορά και η εγκατάσταση ενός εγκεκριμένου υβριδικού κιτ κοστίζει αρκετά, χωρίς να προσφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις ή αναβάθμιση κατηγορίας ρύπων, η απόσβεση μόνο από τη βενζίνη ή το πετρέλαιο θα απαιτεί δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Αν όμως οι τιμές κρατηθούν σε λογικά επίπεδα, η ιταλική πρωτοβουλία δείχνει έναν δρόμο που αξίζει να μελετηθεί σοβαρά και στη χώρα μας.