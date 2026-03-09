Οι κάμερες ταχύτητας που κατέγραφαν 109 παραβάσεις την ώρα, για έναν ολόκληρο χρόνο

Σχεδόν ένα εκατομμύριο παραβάσεις ορίου ταχύτητας και περισσότερα από 600.000 πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 54 εκατομμύρια

Το 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα… παραγωγικό για το δίκτυο καμερών ταχύτητας στη Virginia των ΗΠΑ, με τις κάμερες να καταγράφουν σχεδόν ένα εκατομμύριο παραβάσεις ορίου ταχύτητας και να οδηγούν σε περισσότερα από 600.000 πρόστιμα.

Συνολικά, τα έσοδα από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 54 εκατομμύρια δολάρια μέσα στη χρονιά. Τα στοιχεία προέρχονται από έκθεση της αστυνομίας της Virginia, η οποία καταγράφει τη δραστηριότητα των συστημάτων αυτόματης επιτήρησης ταχύτητας από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025. Σε αυτήν περιλαμβάνονται δεδομένα από 49 κρατικές και τοπικές υπηρεσίες.

Τα νούμερα σοκάρουν

Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, στην πολιτεία της Virginia καταγράφηκαν συνολικά 957.780 παραβάσεις ορίου ταχύτητας, με 607.899 από αυτές να οδηγούν σε επιβολή προστίμου, αποφέροντας συνολικά 54.096.163,75 δολάρια. Τα νούμερα γίνονται ακόμα πιο σοκαριστικά αν αναλογιστούμε πως, σε καθημερινή βάση, οι κάμερες ταχύτητας κατέγραφαν κατά μέσω όρο 2.624 παραβάσεις την ημέρα ή 109… την ώρα (!) για ένα ολόκληρο έτος.

Αν σταθούμε μόνο στα πρόστιμα, τα νούμερα παραμένουν ανησυχητικά: 1.665 πρόστιμα την ημέρα ή κατά μέσο όρο 69 την ώρα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Πού καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις

Στη Virginia, η μεγάλη πλειονότητα των καμερών λειτουργεί σε σχολικές ζώνες. Από τις περισσότερες από 230 κάμερες που βρίσκονται σε λειτουργία σε όλη την πολιτεία, οι 228 είναι τοποθετημένες κοντά σε σχολεία. Οι συγκεκριμένες κάμερες κατέγραψαν 656.268 παραβάσεις, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς πολλές βρίσκονται σε μεγάλους δρόμους τεσσάρων λωρίδων με αυξημένη κυκλοφορία.

Παράλληλα, εννέα κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε ζώνες έργων σε αυτοκινητοδρόμους κατέγραψαν άλλες 301.512 παραβάσεις ορίου ταχύτητας.

Πρόστιμα χωρίς πόντους

Σε αντίθεση με τα κλασικά πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα, οι παραβάσεις που καταγράφονται από το δίκτυο καμερών ταχύτητας δεν προσθέτουν πόντους στα διπλώματα οδήγησης ούτε επηρεάζουν τα ασφάλιστρα. Η εν λόγω λεπτομέρεια έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να αντιμετωπίζουν τα πρόστιμα περισσότερο ως απλό κόστος της καθημερινότητας και λιγότερο ως αποτρεπτικό μέσο.

Τι κρατάμε:

Πάνω από 600.000 πρόστιμα σε ένα έτος «μοίρασαν» οι κάμερες ταχύτητας στη Virginia

Έσοδα που ξεπερνούσαν τα 54 εκατ. δολάρια, με τις κάμερες να «πιάνουν» πάνω από 100 παραβάτες την ώρα

Η συντριπτική πλειοψηφία των καμερών ταχύτητας είναι τοποθετημένες κοντά σε σχολεία

Πολλοί είναι οι οδηγοί να αντιμετωπίζουν τα πρόστιμα ως αναπόφευκτα και όχι ως αποτρεπτικά

Πηγή: Carscoops.com