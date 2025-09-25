Οι κάμερες των Tesla πιάνουν… φαντάσματα – Τώρα και στην Ελλάδα!

Ένα φαινόμενο που είχαμε δει σε βίντεο από το εξωτερικό τώρα και στη χώρα μας: Οι κάμερες των Tesla βρίσκουν φαντάσματα και στην Ελλάδα.

Εκτός από πεζούς και άλλα οχήματα, στις ΗΠΑ υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό αναφορές για φαντάσματα τα οποία καταγράφηκαν από κάμερες αυτοκινήτων της Tesla, όταν αυτά περνούσαν έξω από νεκροταφεία. Πολλά είναι τα εν λόγω βίντεο στο διαδίκτυο, στα οποία μπορούμε να δούμε ανθρώπινα ολογράμματα εκεί που ξεκάθαρα δεν υπάρχουν πεζοί.

Tesla Catches a Ghost in a Cemetery? s pic.twitter.com/kXzKsmHHAW — Horrifying (@Horrifying0) September 6, 2025

Tesla vision appears to pick up ghosts at a cemetery pic.twitter.com/vkrsozxV2C — Not A Number (@myhiddenvalue) November 23, 2024

Τώρα, η τάση αυτή φαίνεται πως έφτασε και στην Ελλάδα. Σε social media κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο μπορούμε να δούμε τα… φαντάσματα να κυκλοφορούν έξω από νεκροταφείο. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάρτηση έγινε viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες σχόλια, κυρίως χιουμοριστικά.

View this post on Instagram A post shared by ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (@parafusika_fainomena)

Κι ενώ πολλοί συνδέουν το περίεργο αυτό φαινόμενο με της ιδιαιτερότητες των συστημάτων ασφαλείας της Tesla και της τεχνητής νοημοσύνης, το πιθανότερο σενάριο είναι για αυτά να ευθύνεται το τεραστίων διαστάσεων troll που ονομάζεται Έλον Μασκ, ο οποίος μας κοιτάει από τη γωνία και κυλιέται κάτω από τα γέλια.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Οδηγούμε τη νέα Porsche 911 Carrera S στην Ελλάδα: Με 480 ίππους & 0-100 σε 3,3″

Αυτό το ηλεκτρικό από Κίνα, εκτοξεύει την μπαταρία του σε περίπτωση φωτιάς – Πόσο ασφαλές είναι όμως;

Μικρά αυτοκίνητα πόλης με κατανάλωση κάτω από 5 lt/100 km