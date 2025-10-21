Ραγδαία επέκταση κινεζικών μαρκών στην ευρωπαϊκή αγορά με έμφαση στην τοπική παραγωγή και ανταγωνιστικές τιμές

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες μπήκαν δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία δύο χρόνια, κατακτώντας σημαντικό μερίδιο πωλήσεων και πιέζοντας τους παραδοσιακούς ομίλους να αναπροσαρμόσουν τις στρατηγικές τους. Σύμφωνα με έκθεση της Jefferies, οι κινεζικές μάρκες αναμένεται να φτάσουν ως και το 6% των συνολικών πωλήσεων έως το 2028, δηλαδή περίπου 860.000 μονάδες ετησίως.

Νέα εργοστάσια σε στρατηγικές τοποθεσίες

Οι όμιλοι BYD και Chery προηγούνται του ανταγωνισμού, ιδρύοντας εργοστάσια στην Ευρώπη. Η BYD, με εγκαταστάσεις σε Ουγγαρία και Τουρκία, στοχεύει σε ετήσια δυναμική 340.000 οχημάτων, ενώ η Chery, που ανέλαβε το πρώην εργοστάσιο της Nissan στη Βαρκελώνη, αναμένεται να παράγει 209.000 αυτοκίνητα τον χρόνο.

Την ίδια πορεία ακολουθούν και άλλες κινεζικές μάρκες όπως οι Leapmotor, MG και Geely, οι οποίες προγραμματίζουν επέκταση των δραστηριοτήτων τους με τοπική παραγωγή για μείωση κόστους και δασμών.

Ευρωπαϊκή παραγωγή υπό πίεση

Παρά τις κινήσεις εκσυγχρονισμού, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει μείωση παραγωγής κατά 23% από το 2017, δηλαδή 4 εκατομμύρια λιγότερα οχήματα στους δρόμους. Αν και τα περισσότερα εργοστάσια λειτουργούν σε ικανοποιητικά επίπεδα, προβλέπεται περαιτέρω κάμψη τα επόμενα χρόνια.

Προβλέψεις παραγωγικότητας ανά όμιλο

Η Renault αναμένεται να φτάσει 90% ρυθμό παραγωγής μέσα στην επόμενη πενταετία και 76% σε ορίζοντα επταετίας, σύμφωνα με την S&P Global. Η Volkswagen εκτιμάται ότι θα λειτουργεί στο 89% σε 5 χρόνια και 82% σε 7 χρόνια, ενώ η Hyundai διατηρεί σταθερό 88%.

Αντίθετα, η BMW θα υποχωρήσει από 88% σε 85%, η Stellantis από 78% σε 66%, η Nissan από 77% σε 65%, και η Ford από 72% σε 58%.

Κλείσιμο εργοστασίων και αναδιάρθρωση

Από το 2018 έως το 2025, τρία μεγάλα εργοστάσια στην Ευρώπη έκλεισαν ή άλλαξαν ριζικά ρόλο:

Stellantis στο Luton (Αγγλία) ,

Renault στο Flins (Γαλλία) ,

Audi στις Βρυξέλλες, όπου είχε ξεκινήσει η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει τη μετάβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε νέο μοντέλο παραγωγής, με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση και τη μείωση κόστους.

Η νέα ισορροπία ισχύος στην αυτοκινητοβιομηχανία

Οι κινεζικές επενδύσεις στην Ευρώπη στοχεύουν στη μείωση κόστους μεταφοράς και δασμών, αλλά και στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι, από την άλλη, καλούνται να εξισορροπήσουν το κόστος και την απόδοση, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές και προσφέροντας πιο προσιτά πλάνα στους καταναλωτές.

Η επόμενη δεκαετία αναμένεται να καθορίσει ποιοι θα κυριαρχήσουν στην αγορά, καθώς η ανταγωνιστικότητα, η ευελιξία και οι τοπικές επενδύσεις θα διαμορφώσουν τη νέα τάξη πραγμάτων στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

