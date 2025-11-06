quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατακτούν την Ευρώπη

ΠΕΜΠΤΗ | 06.11.2025
AutoTypos Team
oi-kinezikes-aftokinitoviomichanies-kataktoun-tin-evropi-715293

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέκτησαν διψήφιο μερίδιο αγοράς στα βασικά τμήματα των SUV της Ευρώπης τον Σεπτέμβριο, αξιοποιώντας στο έπακρο τα πλεονεκτήματά τους στα ηλεκτροκίνητα συστήματα κίνησης εις βάρος των παραδοσιακών ευρωπαϊκών και κορεατικών εταιρειών.

Σύμφωνα με το Automotive News Europe, το μερίδιο αγοράς των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ 7,4% τον Σεπτέμβριο. Την ίδια περίοδο, η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων παρουσίασε αξιοσημείωτη ανάκαμψη, με τους Κινέζους να αναδεικνύονται οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι.

Ισχυρή άνοδος και νέα κατάταξη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Dataforce, οι κινεζικές μάρκες σημείωσαν αύξηση 149% σε ετήσια βάση, κατακτώντας μερίδιο 7,4% στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων. Για πρώτη φορά, ξεπέρασαν τους Κορεάτες κατασκευαστές, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, πίσω από τις τοπικές και ιαπωνικές μάρκες.

Οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τις 1.217.123 μονάδες. Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στα ηλεκτροκίνητα οχήματα: τα BEV αυξήθηκαν πάνω από 20%, τα PHEV κατά 63% και τα HEV κατά 16%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδηγεί την ανάπτυξη

Οι κινεζικές εταιρείες ενίσχυσαν το μερίδιό τους στην κατηγορία PHEV κατά πάνω από επτά ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 20%, ενώ το μερίδιο των BEV αυξήθηκε στο 11%. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε την μεγαλύτερη αγορά ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ήμισυ των πωλήσεων των κινεζικών εταιρειών στην Ευρώπη.

«Διαρκής μετατόπιση στη δομή της αγοράς»

Ο αναλυτής της Dataforce, Benjamin Kibies, δήλωσε ότι η άνοδος των κινεζικών εμπορικών σημάτων «σηματοδοτεί μία διαρκή μετατόπιση στη δομή της αγοράς της Ευρώπης», υπογραμμίζοντας ότι η τάση πιθανότατα θα συνεχιστεί, καθώς οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές αντιμετωπίζουν προκλήσεις παραγωγής και κόστους.

Παρά την επιβολή επιπλέον δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα, το μέτρο δεν έχει ανακόψει την άνοδό τους στην αγορά, δείχνοντας ότι η παρουσία των κινεζικών μαρκών στην Ευρώπη εδραιώνεται δυναμικά.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα στο myCAR- Τα ποσά και τα πρόστιμα

Η πιο συχνή παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια – Τι λέει ο ΚΟΚ

Το πιο προσιτό SUV της Nissan είναι και το πιο στιλάτο – Με τιμή από 21.290 ευρώ

#SUV#αυτοκινητοβιομηχανία#Ευρώπη#Ηλεκτρικά οχήματα#κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες#κινεζικές μάρκες
