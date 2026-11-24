Σε μια ιδιαίτερα θεαματική δοκιμή ασφαλείας προχώρησε η κινεζική Geely, ρίχνοντας το νέο Lynk & Co 07 GT από γκρεμό

Σε μια δοκιμή ασφαλείας που αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα του… «Don’t try this at home» προχώρησε η Geely, ρίχνοντας το νέο Lynk & Co 07 GT από γκρεμό με στόχο να αναδείξει την αντοχή του αμαξώματος και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων προστασίας των επιβατών. Το αυτοκίνητο προσγειώθηκε με το εμπρός μέρος στο έδαφος και έφερε αρκετές τούμπες, καταφέρνοντας ωστόσο να ολοκληρώσει τη δοκιμή με τις τέσσερις πόρτες του να ανοίγουν κανονικά.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Zhangjiakou της Κίνας, χρησιμοποιώντας ένα αυτοκίνητο παραγωγής και όχι κάποιο ειδικά κατασκευασμένο πρωτότυπο.

Από γκρεμό με 70 χλμ./ώρα

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, το Lynk & Co 07 GT κινείται προς μια ειδικά διαμορφωμένη ράμπα και απογειώνεται με ταχύτητα 70 χλμ./ώρα. Ακολουθεί μια εντυπωσιακή πτώση, κατά την οποία το αυτοκίνητο προσγειώνεται με το εμπρός μέρος στο χώμα και ανατρέπεται αρκετές φορές προτού ακινητοποιηθεί τελικά επιστρέφοντας πάλι στους τροχούς του.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο έρχεται μετά την ολοκλήρωση της πτώσης. Και οι τέσσερις πόρτες ανοίγουν χωρίς πρόβλημα, ενώ τόσο τα πλαϊνά παράθυρα όσο και το παρμπρίζ φαίνεται να έχουν παραμείνει άθικτα. Η γυάλινη οροφή έχει ραγίσει, χωρίς όμως να καταρρεύσει προς το εσωτερικό της καμπίνας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Geely, οι πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας διατήρησαν την πίεσή τους για περισσότερα από έξι δευτερόλεπτα.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη δοκιμή

Παρά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη δοκιμή δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση ασφάλειας. Άλλωστε, η Geely χρησιμοποίησε ένα μόνο αυτοκίνητο, επομένως δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε εάν τα ίδια αποτελέσματα θα επαναλαμβάνονταν με ακρίβεια σε αντίστοιχες συνθήκες.

Επιπλέον, το Lynk & Co 07 GT δεν έχει περάσει ακόμη από ανεξάρτητες δοκιμές πρόσκρουσης. Συνεπώς, το βίντεο αποτελεί μια επίδειξη αντοχής από την ίδια την κατασκευάστρια εταιρεία και όχι επίσημη πιστοποίηση της παρεχόμενης προστασίας.

Το νέο Lynk & Co 07 GT έρχεται στην Ευρώπη

Πέρα από την ασυνήθιστη δοκιμή, το 07 GT έχει ενδιαφέρον και ως μοντέλο, καθώς αποτελεί την πρώτη station wagon πρόταση της Lynk & Co. Πρόκειται για μια χαμηλή και δυναμική έκδοση αμαξώματος του συμβατικού 07, με επιθετική σχεδίαση, εντυπωσιακά φωτιστικά σώματα εμπρός και πίσω, ενώ διατίθεται και προαιρετικό αεροδυναμικό πακέτο για πιο σπορ εμφάνιση.

Το μοντέλο πραγματοποίησε πρόσφατα την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Παρίσι, ενόψει της προγραμματισμένης εμπορικής του διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι τιμές του για την Ευρώπη δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Υβριδικό σύστημα με 530 ίππους

Κάτω από το αμάξωμα του Lynk & Co 07 GT βρίσκεται το υβριδικό σύστημα EM-P της εταιρείας. Αυτό συνδυάζει έναν turbo τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία χωρητικότητας 28,3 kWh. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 530 ίππους, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα περίπου 765 Nm, προσφέροντας επιδόσεις που συμβαδίζουν με τον σπορ χαρακτήρα της εμφάνισής του.

Έτσι, το νέο Lynk & Co 07 GT επιχειρεί να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός station wagon με τις επιδόσεις ενός ισχυρού υβριδικού μοντέλου. Η θεαματική πτώση από τον γκρεμό μπορεί να τράβηξε τα βλέμματα, ωστόσο η πραγματική εικόνα για το επίπεδο ασφάλειάς του θα προκύψει όταν περάσει από τις ανεξάρτητες δοκιμές πρόσκρουσης.