Οι Κινέζοι εξελίσσουν αυτοκίνητα υπερβολικά γρήγορα – Τι κινδύνους κρύβει αυτό;

Oι Κινέζοι συνεχίζουν την επέλαση με ρυθμούς ρεκόρ, εγείροντας ανησυχίες πως το «γρήγορο» μπορεί να γίνει «βιαστικό» – Ο ρόλος του ΑΙ

Για χρόνια, οι δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες παρακολουθούν τις κινεζικές εταιρείες να εξελίσσουν νέα μοντέλα με εντυπωσιακή ταχύτητα, αναζητώντας τρόπους για να ανταγωνιστούν τους ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς της κινεζικής αγοράς. Τώρα, όμως, η διαδικασία έχει φτάσει σε σημείο όπου ακόμα και οι κινεζικές αρχές και στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας προβληματίζονται για το αν η περαιτέρω μείωση του χρόνου εξέλιξης μπορεί να οδηγήσει σε περικοπές κρίσιμων ελέγχων ασφαλείας.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο εξέλιξης ενός νέου αυτοκινήτου στους μόλις 18 μήνες, όμως οι κινεζικές αρχές φοβούνται ότι η ταχύτητα μπορεί να γίνει εις βάρος της ασφάλειας των οχημάτων και της αντοχής των εξαρτημάτων.

Η Δύση αντιγράφει ήδη την Κίνα

Σήμερα, ο τυπικός χρόνος εξέλιξης ενός νέου αυτοκινήτου στην Κίνα ανέρχεται περίπου στα δύο χρόνια, όταν για τις καθιερωμένες δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες απαιτούνται περίπου τρία έως πέντε χρόνια. Σύμφωνα με το IAT Automobile Technology και την China Association of Automobile Manufacturers, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να μειώσει ακόμη περισσότερο τον χρόνο αυτό, φτάνοντας μόλις τους 18 μήνες, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Το πλεονέκτημα των κινεζικών εταιρειών στην ταχύτητα εξέλιξης έχει πλέον γίνει αδύνατο να αγνοηθεί από τους ανταγωνιστές τους στο εξωτερικό. Μάλιστα, ορισμένες δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αρχίσει να αξιοποιούν κινεζική τεχνογνωσία και μεθόδους ανάπτυξης.

Η Renault εξέλιξε το νέο Twingo E-Tech στην Κίνα μέσα σε μόλις 21 μήνες, ενώ το Volkswagen ID.UNYX 08, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Xpeng, χρειάστηκε 24 μήνες.

Ωστόσο, όσο οι εταιρείες πιέζουν για ακόμα μικρότερους χρόνους εξέλιξης, αυξάνονται και οι ανησυχίες σχετικά με το τι μπορεί να μείνει πίσω.

Οι δοκιμές αντοχής δεν μπορούν να γίνουν σε fast-forward

Οι κινεζικές αρχές έχουν ήδη αυστηροποιήσει τους κανονισμούς που αφορούν τις μπαταρίες, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και τις χειρολαβές των θυρών, μετά από θανατηφόρα ατυχήματα. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία διάρκειας ενός έτους για την ασφάλεια, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι. Επιπλέον, οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες θα μπορούσαν να διπλασιάσουν τις υποχρεωτικές δοκιμές δρόμου για τα νέα ενεργειακά οχήματα από τα σημερινά επίπεδα στα 30.000 km.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ορισμένα στάδια της εξέλιξης μπορούν να επιταχυνθούν σημαντικά μέσω ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης. Οι δοκιμές πραγματικής αντοχής, όμως, απαιτούν χρόνο και χιλιόμετρα και δεν μπορούν να συμπιεστούν στον ίδιο βαθμό. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επιτρέψει στις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να μειώσουν ακόμη περισσότερο τους χρόνους εξέλιξης, επιταχύνοντας διαδικασίες όπως η ψηφιακή επικύρωση και ο έλεγχος χιλιάδων εξαρτημάτων.

Το μεγάλο στοίχημα για την αυτοκινητοβιομηχανία, πλέον, είναι να καθορίσει σε ποια στάδια η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί με ασφάλεια να εξοικονομήσει μήνες εξέλιξης και σε ποια οι πραγματικές δοκιμές χιλιάδων χιλιομέτρων παραμένουν αναντικατάστατες.

«Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα που δεν μπορούμε να συντομεύσουμε»

Ορισμένα στελέχη της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας φαίνεται να συμμερίζονται αυτές τις ανησυχίες. Ο αντιπρόεδρος της Chery, Li Xueyong, αναγνώρισε ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σε διαφορετικά κλίματα, δρόμους και οδηγικές συνήθειες σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν «ορισμένα χρονοδιαγράμματα εξέλιξης που δεν μπορούμε να συντομεύσουμε».

Η επιβράδυνση, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει πλέον στις συχνές παρουσιάσεις νέων μοντέλων και αναβαθμίσεων, ενώ τα μειωμένα περιθώρια κέρδους περιορίζουν τη δυνατότητα των κατασκευαστών να μείνουν πίσω από τον ανταγωνισμό.

Ο πρόεδρος της Geely, Li Shufu, δήλωσε στην κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV ότι το να ζητά κανείς από τις εταιρείες να μειώσουν τον ρυθμό τους μπορεί απλώς να μην είναι ρεαλιστικό, από τη στιγμή που όλες προσπαθούν να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.