Οι Κινέζοι θα λύσουν την ανεργία στην Ευρώπη – 40.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2030 από την BYD

Η BYD σχεδιάζει να ξεπεράσει τους 40.000 εργαζομένους στην Ευρώπη έως το 2030 σύμφωνα με τη Stella Li, αντιπρόεδρο της κινεζικής εταιρείας

Σε ένα νέο μεγάλο «άνοιγμα» ετοιμάζεται να προχωρήσει η BYD μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με στόχο να ξεπεράσει τους 40.000 εργαζομένους επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η επέκταση θα στηριχθεί σε νέες προσλήψεις, στην ενίσχυση του εμπορικού δικτύου και στη δημιουργία εργοστασίων συναρμολόγησης και παραγωγής μπαταριών, με την εταιρεία να εξετάζει ακόμη και την πρόσληψη εργαζομένων που επηρεάζονται από τις περικοπές θέσεων εργασίας στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ευκαιρία ή απειλή;

Μπορούν οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να αποτελέσουν απειλή για την απασχόληση στην Ευρώπη ή να προσφέρουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όσους χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας των αναδιαρθρώσεων στους μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους; Η απάντηση δεν είναι απλή, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ωστόσο, ορισμένες κινεζικές εταιρείες επιδιώκουν να αποκτήσουν σταθερή παρουσία στην ευρωπαϊκή παραγωγική αλυσίδα, επενδύοντας σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η BYD, η οποία σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg από το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η εταιρεία με έδρα τη Σεντζέν φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους μη ευρωπαϊκούς εργοδότες στον κλάδο του αυτοκινήτου.

Η υπόσχεση της Stella Li για 40.000 εργαζομένους

Η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD και επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της, δήλωσε στο Bloomberg ότι η εταιρεία βρίσκεται ήδη κοντά στο να ξεπεράσει τους 10.000 εργαζομένους στην Ευρώπη. Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιη ότι μέχρι το 2030 το προσωπικό της στην ήπειρο θα ξεπεράσει τις 40.000.

Η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού θα προέλθει από προσλήψεις στον κλάδο του αυτοκινήτου, αλλά και σε συναφείς βιομηχανίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στους εργαζομένους που πλήττονται από τις περικοπές προσωπικού στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η BYD επιδιώκει, επομένως, να αξιοποιήσει μέρος του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, καθώς επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην περιοχή.

Βέβαια, οι σχεδιαζόμενες προσλήψεις δεν σημαίνουν ότι η κινεζική εταιρεία θα καλύψει αυτομάτως τις θέσεις εργασίας που χάνονται στην Ευρώπη. Το μέγεθος της απασχόλησης που θα δημιουργηθεί θα εξαρτηθεί από την πορεία των επενδύσεων και την ανάπτυξη της παραγωγής της.

Νέα εργοστάσια και επέκταση του δικτύου της BYD

Η ενίσχυση του προσωπικού συνδέεται άμεσα με το μακροπρόθεσμο σχέδιο της BYD για την ευρωπαϊκή αγορά. Η εταιρεία θέλει να αναπτύξει τόσο το εμπορικό της δίκτυο όσο και την παραγωγική της παρουσία, με στόχο να διαθέτει τρία εργοστάσια συναρμολόγησης οχημάτων και μία μονάδα παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη. Το πρώτο εργοστάσιο πρόκειται να ανοίξει στο Σέγκεντ της Ουγγαρίας. Στη χώρα λειτουργεί ήδη εδώ και χρόνια και εργοστάσιο της BYD που κατασκευάζει λεωφορεία, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Παράλληλα, για τη δεύτερη μονάδα συναρμολόγησης εξετάζονται η Ισπανία και η Γαλλία, δύο χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδιασμών της εταιρείας εδώ και αρκετούς μήνες. Η ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων αναμένεται να δημιουργήσει ανάγκες για προσωπικό τόσο στην παραγωγή όσο και σε άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες.

Η BYD επιδιώκει έτσι να ενισχύσει τη θέση της στην Ευρώπη όχι μόνο μέσω των πωλήσεων, αλλά και με επενδύσεις που θα εδραιώσουν την παρουσία της στην τοπική αγορά. Ο στόχος των περισσότερων από 40.000 εργαζομένων έως το 2030 δείχνει το μέγεθος των φιλοδοξιών της, χωρίς όμως να αποτελεί εγγύηση ότι οι νέες θέσεις θα αντισταθμίσουν τις απώλειες που καταγράφονται σε άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Πηγή: Quattroruote.it