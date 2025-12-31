Οι οδηγοί που χάνουν το δικαίωμα να αγοράσουν αλκοόλ από το 2026 – Νέος νόμος

Από 1/1/2026 στη Γιούτα (ΗΠΑ) «εξαιρετικά μεθυσμένοι» οδηγοί δεν θα μπορούν να αγοράζουν αλκοόλ. Υποχρεωτικός έλεγχος ταυτότητας για όλους.

Η Πολιτεία της Γιούτα (ΗΠΑ) ενεργοποιεί νέο νόμο (H.B. 437) που δημιουργεί ειδική κατηγορία παραβατών και απαγορεύει την αγορά αλκοόλ σε όσους καταδικάζονται για “extreme DUI”. Παράλληλα, καθιερώνει υποχρεωτικό έλεγχο ταυτότητας σε κάθε αγορά αλκοόλ, χωρίς εξαιρέσεις, ώστε να εφαρμόζεται ενιαία ο έλεγχος.

Ποιοι χάνουν το δικαίωμα αγοράς αλκοόλ

Οι συγκεκριμένοι πολίτες θα λαμβάνουν νέα κρατική ταυτότητα/δίπλωμα με ευδιάκριτη σήμανση “no alcohol sale” επάνω στη φωτογραφία τους.

Πού θα ελέγχεται η απαγόρευση

Ο έλεγχος ταυτότητας θα είναι υποχρεωτικός για όλους (ανεξαρτήτως ηλικίας) σε κάθε σημείο πώλησης:

σούπερ μάρκετ, κρατικά οινοπνευματοπωλεία, μπαρ, εστιατόρια, χώρους εκδηλώσεων. Τα ταμεία/σερβιτόροι θα ελέγχουν την ύπαρξη της ένδειξης “no alcohol sale” πριν ολοκληρώσουν οποιαδήποτε συναλλαγή με αλκοόλ.

Γιατί προχωρά σε αυτό η Γιούτα

Η Γιούτα έχει διαχρονικά αυστηρή πολιτική για την οδήγηση υπό την επήρεια – ήταν από τις πρώτες Πολιτείες που κατέβασαν το όριο BAC στο 0,05. Με το νέο πλαίσιο επιχειρεί να προλάβει τα υποτροπιάζοντα περιστατικά: να εμποδίσει δηλαδή όσους έχουν επιδείξει «υπερβολική μέθη» πίσω από το τιμόνι να προμηθευτούν νόμιμα αλκοόλ για ένα διάστημα που ορίζει το δικαστήριο.

Τι λένε υποστηρικτές και επικριτές

Υπέρ : Οικογένειες θυμάτων και νομοθέτες υποστηρίζουν ότι ο νόμος σπάει έγκαιρα το μοτίβο της επικίνδυνης συμπεριφοράς και μπορεί να μειώσει θανατηφόρα ατυχήματα (π.χ. αντικριστές συγκρούσεις, λάθος κατεύθυνση).

Επιφυλάξεις: Θίγονται ζητήματα ιδιωτικότητας και στιγματισμού μέσω της σήμανσης “no alcohol sale” στο δημόσιο έγγραφο, ενώ θα χρειαστεί άμεμπτη εφαρμογή στα σημεία πώλησης για να μην υπάρξουν αστοχίες ή διακρίσεις.

Πώς συγκρίνεται με την Ελλάδα

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει απαγόρευση αγοράς αλκοόλ για καταδικασμένους οδηγούς. Το θεσμικό πλαίσιο εστιάζει σε πρόστιμα, ποινές και αφαίρεση άδειας, ανάλογα με τη μέτρηση αλκοόλ. Το όριο αλκοόλ στο αίμα είναι 0,50 g/L (0,05%) για τους περισσότερους οδηγούς και χαμηλότερο για επαγγελματίες/νέους.

Τι κρατάμε;