quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι οδηγοί που χάνουν το δικαίωμα να αγοράσουν αλκοόλ από το 2026 – Νέος νόμος

ΤΕΤΑΡΤΗ | 31.12.2025
AutoTypos Team
oi-odigoi-pou-chanoun-to-dikaioma-na-agorasoun-alkool-apo-to-2026-neos-nomos-638679

Από 1/1/2026 στη Γιούτα (ΗΠΑ) «εξαιρετικά μεθυσμένοι» οδηγοί δεν θα μπορούν να αγοράζουν αλκοόλ. Υποχρεωτικός έλεγχος ταυτότητας για όλους.

Η Πολιτεία της Γιούτα (ΗΠΑ) ενεργοποιεί νέο νόμο (H.B. 437) που δημιουργεί ειδική κατηγορία παραβατών και απαγορεύει την αγορά αλκοόλ σε όσους καταδικάζονται για “extreme DUI”. Παράλληλα, καθιερώνει υποχρεωτικό έλεγχο ταυτότητας σε κάθε αγορά αλκοόλ, χωρίς εξαιρέσεις, ώστε να εφαρμόζεται ενιαία ο έλεγχος.

Ποιοι χάνουν το δικαίωμα αγοράς αλκοόλ

Οι συγκεκριμένοι πολίτες θα λαμβάνουν νέα κρατική ταυτότητα/δίπλωμα με ευδιάκριτη σήμανση “no alcohol sale” επάνω στη φωτογραφία τους.

Πού θα ελέγχεται η απαγόρευση

Ο έλεγχος ταυτότητας θα είναι υποχρεωτικός για όλους (ανεξαρτήτως ηλικίας) σε κάθε σημείο πώλησης:
σούπερ μάρκετ, κρατικά οινοπνευματοπωλεία, μπαρ, εστιατόρια, χώρους εκδηλώσεων. Τα ταμεία/σερβιτόροι θα ελέγχουν την ύπαρξη της ένδειξης “no alcohol sale” πριν ολοκληρώσουν οποιαδήποτε συναλλαγή με αλκοόλ.

Γιατί προχωρά σε αυτό η Γιούτα

Η Γιούτα έχει διαχρονικά αυστηρή πολιτική για την οδήγηση υπό την επήρεια – ήταν από τις πρώτες Πολιτείες που κατέβασαν το όριο BAC στο 0,05. Με το νέο πλαίσιο επιχειρεί να προλάβει τα υποτροπιάζοντα περιστατικά: να εμποδίσει δηλαδή όσους έχουν επιδείξει «υπερβολική μέθη» πίσω από το τιμόνι να προμηθευτούν νόμιμα αλκοόλ για ένα διάστημα που ορίζει το δικαστήριο.

Τι λένε υποστηρικτές και επικριτές

  • Υπέρ: Οικογένειες θυμάτων και νομοθέτες υποστηρίζουν ότι ο νόμος σπάει έγκαιρα το μοτίβο της επικίνδυνης συμπεριφοράς και μπορεί να μειώσει θανατηφόρα ατυχήματα (π.χ. αντικριστές συγκρούσεις, λάθος κατεύθυνση).

  • Επιφυλάξεις: Θίγονται ζητήματα ιδιωτικότητας και στιγματισμού μέσω της σήμανσης “no alcohol sale” στο δημόσιο έγγραφο, ενώ θα χρειαστεί άμεμπτη εφαρμογή στα σημεία πώλησης για να μην υπάρξουν αστοχίες ή διακρίσεις.

Πώς συγκρίνεται με την Ελλάδα

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει απαγόρευση αγοράς αλκοόλ για καταδικασμένους οδηγούς. Το θεσμικό πλαίσιο εστιάζει σε πρόστιμα, ποινές και αφαίρεση άδειας, ανάλογα με τη μέτρηση αλκοόλ. Το όριο αλκοόλ στο αίμα είναι 0,50 g/L (0,05%) για τους περισσότερους οδηγούς και χαμηλότερο για επαγγελματίες/νέους.

Τι κρατάμε;

  • Από 1/1/2026 στη Γιούτα, όλοι οι αγοραστές αλκοόλ θα περνούν υποχρεωτικό έλεγχο ταυτότητας.

  • Οι καταδικασμένοι για extreme DUI (≥0,16 BAC) θα φέρουν ταυτότητα με “no alcohol sale” και δεν θα μπορούν να αγοράζουν αλκοόλ.

  • Στόχος: πρόληψη υποτροπών και μείωση θανατηφόρων ατυχημάτων.

  • Στην Ελλάδα δεν ισχύει ανάλογη απαγόρευση αγοράς· ισχύουν διοικητικές/ποινικές κυρώσεις και αφαίρεση αδειών.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#αλκοόλ#νομοσχέδιο
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-adikaiologiti-paravasi-pou-simeiothike-107-fores-se-ena-24oro-stin-attiki-ta-prostima-xekinoun-apo-350-evro-771046

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.11.2025

Η αδικαιολόγητη παράβαση που σημειώθηκε 107 φορές σε ένα 24ωρο στην Αττική – Τα πρόστιμα ξεκινούν από 350 ευρώ
self-test-alkotest-i-protovoulia-pou-vazei-telos-stin-odigisi-ypo-tin-epireia-alkool-638679

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.11.2025

Self test αλκοτέστ: Η πρωτοβουλία που βάζει τέλος στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
to-alkool-piso-apo-to-25-ton-thanaton-se-trochaia-stin-evropi-748049

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.11.2025

Το αλκοόλ πίσω από το 25% των θανάτων σε τροχαία στην Ευρώπη
methysmenos-52chronos-odigos-synelifthi-choris-diploma-eno-prosekrouse-se-13-stathmevmena-ochimata-poso-ftanei-to-prostimo-718607

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.10.2025

Μεθυσμένος 52χρονος οδηγός συνελήφθη χωρίς δίπλωμα ενώ προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα οχήματα – Πόσο φτάνει το πρόστιμο;
prostima-fotia-1-200-evro-10-syllipseis-kai-117-kliseis-mesa-se-4-meres-des-tin-paravasi-pou-den-sygchorei-770073

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.08.2025

Πρόστιμα-φωτιά 1.200 ευρώ, 10 συλλήψεις και 117 κλήσεις μέσα σε 4 μέρες – Δες την παράβαση που δεν συγχωρεί
katestrepsan-kamera-tachytitas-tin-idia-mera-pou-egkatastathike-766178

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

04.07.2025

Κατέστρεψαν κάμερα ταχύτητας την ίδια μέρα που εγκαταστάθηκε

Πρόσφατες Ειδήσεις