EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι παραβάσεις που “γράφουν” περισσότερο στις γιορτές – Τι προσέχουν περισσότερο οι έλεγχοι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.04.2026
AutoTypos Team
oi-paravaseis-pou-grafoun-perissotero-stis-giortes-ti-prosechoun-perissotero-oi-elegchoi-769735

Η ΕΛ.ΑΣ. δίνει έμφαση το Πάσχα σε αλκοόλ, ταχύτητα, κινητό, ζώνη, κράνος, παιδιά στο αυτοκίνητο και επικίνδυνες προσπεράσεις.

Τις ημέρες του Πάσχα οι έλεγχοι δεν γίνονται τυχαία. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένες παραβάσεις που, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, συνδέονται περισσότερο με σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Συγκεκριμένα, τα συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων εστιάζουν σε:

  • οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
  • υπερβολική ταχύτητα
  • χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
  • μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας
  • αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής γραμμής
  • μη χρήση παιδικών καθισμάτων και μέσων συγκράτησης
  • οδήγηση χωρίς άδεια
  • και οδήγηση για επίδειξη ικανότητας.



Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός δεν πρέπει να σκέφτεται μόνο το «μην τυχόν πιω». Η πασχαλινή περίοδος είναι και περίοδος αυξημένων ελέγχων για όλα όσα θεωρούνται υψηλού κινδύνου στον δρόμο. Ιδιαίτερα η ταχύτητα, το κινητό και η ζώνη είναι παραβάσεις που πολλοί υποτιμούν, αλλά βρίσκονται σταθερά στο στόχαστρο.



Με απλά λόγια, τις ημέρες των γιορτών γράφει περισσότερο ό,τι μπορεί να σε βάλει σε πραγματικό κίνδυνο — και αυτό ακριβώς είναι και το νόημα των ελέγχων.

Τι κρατάμε;

  • Η ΕΛ.ΑΣ. εστιάζει σε αλκοόλ, ταχύτητα, κινητό, ζώνη, κράνος και επικίνδυνες προσπεράσεις.
  • Στο μικροσκόπιο είναι και η προστασία παιδιών στο αυτοκίνητο.
  • Οι έλεγχοι είναι αυξημένοι σε όλη την πασχαλινή περίοδο.
