EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι πελάτες της νέας Mercedes-AMG GT 63 δεν είναι αυτοί που νομίζεις – Παρατούν τα SUV για αυτό το μοντέλο

ΣΑΒΒΑΤΟ | 21.03.2026
Autotypos Team
oi-pelates-tis-neas-mercedes-amg-gt-63-den-einai-aftoi-pou-nomizeis-paratoun-ta-suv-gia-afto-to-montelo-795580

Μπορεί να προορίζεται για ανταγωνίστρια μοντέλων όπως η Porsche 911, ωστόσο, η αγοραστές της νέας GT 63 έρχονται από τις τάξεις της AMG

Παρότι οι εκδόσεις της νέας Mercedes-AMG GT 63 μοιάζουν «κομμένες και ραμμένες» για να ανταγωνιστούν μοντέλα όπως η Porsche 911 GTS και Turbo S, η Mercedes λέει πως η οι αγοραστές της νέας GT 63 δεν έρχονται από το «στρατόπεδο» της Porsche, αλλά εκ των έσω.

Στην πραγματικότητα, οι αγοραστές της GT 63 Pro πάνε σε αυτή από μοντέλα όπως η AMG G63 και η AMG E63.

Διαφορετική φιλοσοφία από την Porsche

Η Porsche 911 ξεχωρίζει από τα περισσότερα σπορ αυτοκίνητα λόγω της χαρακτηριστικής και διαχρονικής πια διάταξης με τον κινητήρα στο πίσω μέρος. Παρ’ όλα αυτά, η νέα AMG GT 63 θυμίζει σε πολλά μοντέλα όπως η Porsche 911 Turbo S, χάρη στον κομψό δίθυρο σχεδιασμό με διάταξη 2+2 καθισμάτων και τις κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός πως τα δύο μοντέλα βρίσκονται αρκετά κοντά και στον τομέα του κόστους.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ομογενή επικεφαλής media relations της Mercedes-Benz Αυστραλίας, οι περισσότεροι αγοραστές της νέας AMG είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα μοντέλα της μάρκας.

«Για να είμαι ειλικρινής, ο τυπικός ιδιοκτήτης AMG δεν πρόκειται να διαλέξει μεταξύ των δύο αυτοκινήτων», είπε ο Jerry Stamoulis, αναφερόμενος στα αυτοκίνητα της Mercedes και της Porsche. «Οι αγοραστές της GT 63 Pro είναι πιο πιθανό να προέρχονται από μια G63 (ή και E63 AMG) και τώρα θέλουν ένα σπορ αυτοκίνητο».


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Κορυφαίες επιδόσεις

Σε επίπεδο επιδόσεων, η Mercedes-AMG GT 63 Pro είναι ικανή να κοιτάξει στα μάτια μερικές από τις κορυφαίες εκδόσεις της Porsche 911. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας twin-turbo V8 κινητήρας 4,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 603 ίππους και 849 Nm ροπής. Σε σχέση με την απλή έκδοση της GT, πρόκειται για αύξηση της τάξης των 26 ίππων και 50 Nm.

Ο κινητήρας συνδέεται με ένα αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων που αποστέλλει τη δύναμη και στους τέσσερις τροχούς, επιτρέποντας στο μοντέλο να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε κάτι παραπάνω από 3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα φτάνει τα 317 χλμ./ώρα.

Από πλευράς ισχύος, η GT 63 Pro τοποθετείται ανάμεσα στις, Porsche 911 GTS T-Hybrid και 911 Turbo S. H πρώτη τροφοδοτείται από έναν twin-turbo flat-six κινητήρα 3,6 λίτρων που αποδίδει 532 ίππους και 609 Nm ροπής, ενώ η κορυφαία έκδοση, Turbo S, ανεβάζει τον πήχη στους 701 ίππους και στα 800 Nm ροπής.

Παρά τις πολλές ομοιότητες σε επιδόσεις, διάταξη, τιμή και… καταγωγή, η Mercedes φαίνεται να πιστεύει πως η νέα AMG GT 63 Pro προσελκύει το ενδιαφέρον των ήδη φανατικών της AMG και όχι αυτό των ανταγωνιστών όπως η Porsche.

Tι κρατάμε:

  • Οι αγοραστές της νέας GT 63 Pro πάνε σε αυτή από μοντέλα όπως η AMG G63 και η AMG E63
  • Αυτό δήλωσε ο head of media relations της Mercedes-Benz Australia, Jerry Stamoulis
  • Η νέα GT 63 Pro προσφέρει επιδόσεις που ξεπερνούν αυτές της 911 GTS T-Hybrid, αλλά όχι αυτές της Turbo S
#911 Carrera GTS T-hybrid#AMG#Mercedes#Mercedes AMG G63#Mercedes-AMG E63#Mercedes-AMG GT 63#Porsche 911 Turbo S
