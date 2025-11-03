quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι περιοχές της Αττικής που η Τροχαία έχει βάλει στο στόχαστρο – Αφαιρούν άδειες και διπλώματα

ΔΕΥΤΕΡΑ | 03.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
oi-perioches-tis-attikis-pou-i-trochaia-echei-valei-sto-stochastro-afairoun-adeies-kai-diplomata-781724

Οι συγκεκριμένες περιοχές,  βρίσκεται στο επίκεντρο των ελεγκτικών δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις αρχές να εντείνουν τους τροχονομικούς ελέγχους

Η τελευταία μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου κατέγραψε υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, με αποτέλεσμα την αφαίρεση δεκάδων αδειών κυκλοφορίας και διπλωμάτων οδήγησης.

Οι συντονισμένοι έλεγχοι, σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος και το Ίλιον, στους οποίους συμμετείχαν αστυνομικοί από πολλές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των ομάδων ΔΙΑΣ, αποκάλυψαν όχι μόνο σοβαρές τροχονομικές παραβάσεις αλλά και άλλες παράνομες δραστηριότητες, με τις αρχές να δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν με αμείωτη ένταση τις δράσεις τους στην περιοχή.

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης ήταν σημαντικά, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν 185 ελέγχους και να βεβαιώνουν 49 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, προέβησαν σε 11 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης. Οι αρχές τονίζουν ότι παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν συστηματικά στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της τάξης.

Ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου:

Όλες οι ειδήσεις

Προσφορά Black Friday: Το φθηνότερο C-SUV στην Ελλάδα με αυτόματο κιβώτιο – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

Στην Ελλάδα το νέο Citroën C5 Aircross: Αναλυτικά όλες οι εκδόσεις και τιμές – Πώς θα βρεις την ιδανική για σένα

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα στο myCAR- Τα ποσά και τα πρόστιμα

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΔΙΑΣ#Έλεγχοι#τροχαία
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-alkool-piso-apo-to-25-ton-thanaton-se-trochaia-stin-evropi-748049

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.11.2025

Το αλκοόλ πίσω από το 25% των θανάτων σε τροχαία στην Ευρώπη
mesa-maziki-metaforas-oles-oi-megales-allages-pinakas-664242

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.11.2025

Mέσα Μαζική Μεταφοράς: Όλες οι μεγάλες αλλαγές [πίνακας]
o-musk-tha-egkataleipsei-tin-tesla-i-byd-tha-kerdisei-ti-machi-poios-ekane-afti-ti-dilosi-kai-giati-echei-simasia-781447

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.11.2025

«Ο Musk θα εγκαταλείψει την Tesla, η BYD θα κερδίσει τη μάχη»: Ποιος έκανε αυτή τη δήλωση και γιατί έχει σημασία
to-6-trocho-van-tis-lexus-pou-echei-vgei-apo-tainia-epistimonikis-fantasias-781241

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.11.2025

Το 6-τροχο van της Lexus που έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας
i-mercedes-benz-apokalyptei-to-neo-tis-epangelmatiko-mesa-apo-ena-glypto-781330

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.11.2025

Η Mercedes-Benz αποκαλύπτει το νέο της επαγγελματικό μέσα από ένα γλυπτό
aftos-einai-o-pio-koulos-elegchos-tis-trochaias-den-ton-echeis-xanakousei-781299

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.11.2025

Αυτός είναι ο πιο «κουλός» έλεγχος της Τροχαίας – Δεν τον έχεις ξανακούσει

Πρόσφατες Ειδήσεις