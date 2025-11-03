Οι περιοχές της Αττικής που η Τροχαία έχει βάλει στο στόχαστρο – Αφαιρούν άδειες και διπλώματα

Οι συγκεκριμένες περιοχές, βρίσκεται στο επίκεντρο των ελεγκτικών δράσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις αρχές να εντείνουν τους τροχονομικούς ελέγχους

Η τελευταία μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου κατέγραψε υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, με αποτέλεσμα την αφαίρεση δεκάδων αδειών κυκλοφορίας και διπλωμάτων οδήγησης.

Οι συντονισμένοι έλεγχοι, σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος και το Ίλιον, στους οποίους συμμετείχαν αστυνομικοί από πολλές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των ομάδων ΔΙΑΣ, αποκάλυψαν όχι μόνο σοβαρές τροχονομικές παραβάσεις αλλά και άλλες παράνομες δραστηριότητες, με τις αρχές να δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν με αμείωτη ένταση τις δράσεις τους στην περιοχή.

Τα αποτελέσματα της επιχείρησης ήταν σημαντικά, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν 185 ελέγχους και να βεβαιώνουν 49 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, προέβησαν σε 11 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις παράνομης ηλεκτροδότησης. Οι αρχές τονίζουν ότι παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν συστηματικά στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της τάξης.

Ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου:

