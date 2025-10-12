Οι πιο ασφαλείς μάρκες και μοντέλα αυτοκινήτων για το 2025

Μια νέα μελέτη του comparethemarket.com.au ανέδειξε τις πιο ασφαλείς μάρκες και μοντέλα αυτοκινήτων για το 2025, βασισμένη στα πρόσφατα δεδομένα δοκιμών πρόσκρουσης της ANCAP και στις τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού.

Η έρευνα παρουσιάζει τα οχήματα που ξεχωρίζουν για την προστασία επιβατών και ευάλωτων χρηστών, προσφέροντας ένα συνολικό δείκτη ασφάλειας για κάθε κατασκευαστή.

Η Lexus στην πρώτη θέση, το Tesla Model 3 κορυφαίο μοντέλο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Lexus καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, χάρη στην ισορροπημένη προστασία ενηλίκων και παιδιών και στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας.

Στην κατηγορία των μοντέλων, το Tesla Model 3 αναδείχθηκε ως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο του 2025, με συνολική βαθμολογία 90,50%, ξεπερνώντας κάθε άλλο όχημα που αξιολογήθηκε τη χρονιά αυτή.

Οι 10 πιο ασφαλείς μάρκες για το 2025

Θέση Μάρκα Χώρα Προστασία ενηλίκων Παιδιών Ευάλωτων χρηστών Υποβοήθηση ασφαλείας Συνολική βαθμολογία 1 Lexus Ιαπωνία 89,20% 88,20% 83,40% 85,80% 86,65% 2 LDV Κίνα 92,33% 88,33% 76,67% 88,33% 86,42% 3 Nissan Ιαπωνία 89,60% 90,40% 76,20% 89,00% 86,30% 4 Mercedes-Benz Γερμανία 93,29% 91,00% 79,64% 79,57% 85,88% 5 Mazda Ιαπωνία 93,20% 89,20% 80,20% 79,20% 85,45% 6 Toyota Ιαπωνία 89,64% 87,43% 82,71% 82,00% 85,45% 7 Subaru Ιαπωνία 85,00% 90,40% 83,60% 82,00% 85,25% 8 Polestar Σουηδία 91,33% 89,33% 80,00% 80,00% 85,17% 9 BMW Γερμανία 90,60% 87,70% 80,70% 77,80% 84,20% 10 Chery Κίνα 87,75% 87,25% 76,50% 85,00% 84,13%

Αναλυτικά ευρήματα της μελέτης

Η Lexus ξεχώρισε για την τεχνολογική υπεροχή της και τη συνοχή των επιδόσεών της σε όλα τα επίπεδα ασφάλειας. Η LDV, κινεζική εταιρεία, σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις στην προστασία ενηλίκων, δείχνοντας τη ραγδαία άνοδο των νεότερων ασιατικών κατασκευαστών.

Η Nissan ακολουθεί, με ιδιαίτερα υψηλά σκορ στην προστασία παιδιών, γεγονός που καθιστά τα οχήματά της ελκυστικά για οικογένειες. Στην ίδια λίστα, Mercedes-Benz και Mazda συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και την προσήλωσή τους στην ασφάλεια και την καινοτομία.

Το Tesla Model 3, που καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανά μοντέλο, απέσπασε κορυφαίες βαθμολογίες στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου και στην τεχνολογία πρόληψης ατυχημάτων, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως πρότυπο σύγχρονης ασφάλειας.

Τι σημαίνει η ασφάλεια για τον οδηγό

Ο Adrian Taylor, Γενικός Διευθυντής Γενικών Ασφαλίσεων του Compare the Market, σημείωσε ότι η υψηλή ασφάλεια δεν συνεπάγεται μόνο προστασία στον δρόμο, αλλά και μειωμένα ασφάλιστρα:

«Η επιλογή ενός αυτοκινήτου με υψηλές βαθμολογίες ασφάλειας δεν προσφέρει μόνο σιγουριά στον δρόμο, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε χαμηλότερο κόστος ασφάλισης. Είναι σημαντικό οι οδηγοί να συγκρίνουν τακτικά τις επιλογές τους, ώστε να εξασφαλίζουν την κάλυψη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό τους».

Μεθοδολογία

Η μελέτη βασίστηκε αποκλειστικά σε δεδομένα της ANCAP (2019–2025), που αξιολογούν:

Προστασία ενηλίκων επιβατών

Προστασία παιδιών επιβατών

Προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου

Υποβοήθηση ασφαλείας

Αναλύθηκαν πάνω από 1.000 μοντέλα, με τελικά περισσότερα από 200 οχήματα να διαθέτουν πλήρη και έγκυρα δεδομένα αξιολόγησης. Η κατάταξη προέκυψε από την ομαλοποίηση των τεσσάρων δεικτών ασφάλειας και τον μέσο όρο των βαθμολογιών για κάθε μάρκα και μοντέλο.

