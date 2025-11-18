Οι πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025 – Άσχημη η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα στις 5 πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025, με 64 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους

Η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις 5 πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025, με 64 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας και Μεταφορών.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Σερβία, η οποία το 2024 κατέγραψε 78 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία με 77 και τη Βουλγαρία με 74 θανάτους. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Ελλάδα και η Κροατία, με 64 και 62 θανάτους αντίστοιχα.

Αντίθετα, η Νορβηγία θεωρείται η ασφαλέστερη χώρα για οδήγηση στην Ευρώπη, με μόλις 16 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Στις πιο ασφαλείς χώρες συγκαταλέγονται επίσης η Σουηδία με 20 θανάτους και η Μάλτα με 21.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας από τροχαία, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες αποτελούν πρότυπο οδικής ασφάλειας.

Για την Ελλάδα, πρόσθετη έκθεση του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών αναφέρει ότι η υπερβολική ταχύτητα συνέβαλε στο 18% των θανατηφόρων τροχαίων. Τονίζεται ότι αυστηρότερη επιβολή των ορίων ταχύτητας μπορεί να μειώσει σημαντικά τα ατυχήματα, καθώς αύξηση της ταχύτητας κατά 5% αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος κατά 10% και τον κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήματος κατά 20%.

