quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025 – Άσχημη η θέση της Ελλάδας

ΤΡΙΤΗ | 18.11.2025
AutoTypos Team
oi-pio-epikindynes-chores-tis-evropis-gia-odigisi-to-2025-aschimi-i-thesi-tis-elladas-636684

Η Ελλάδα στις 5 πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025, με 64 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους

Η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις 5 πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025, με 64 θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας και Μεταφορών.

Τεκμήρια Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Σερβία, η οποία το 2024 κατέγραψε 78 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία με 77 και τη Βουλγαρία με 74 θανάτους. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Ελλάδα και η Κροατία, με 64 και 62 θανάτους αντίστοιχα.

Αντίθετα, η Νορβηγία θεωρείται η ασφαλέστερη χώρα για οδήγηση στην Ευρώπη, με μόλις 16 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους. Στις πιο ασφαλείς χώρες συγκαταλέγονται επίσης η Σουηδία με 20 θανάτους και η Μάλτα με 21.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας από τροχαία, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες αποτελούν πρότυπο οδικής ασφάλειας.

Για την Ελλάδα, πρόσθετη έκθεση του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών αναφέρει ότι η υπερβολική ταχύτητα συνέβαλε στο 18% των θανατηφόρων τροχαίων. Τονίζεται ότι αυστηρότερη επιβολή των ορίων ταχύτητας μπορεί να μειώσει σημαντικά τα ατυχήματα, καθώς αύξηση της ταχύτητας κατά 5% αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος κατά 10% και τον κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήματος κατά 20%.

Όλες οι ειδήσεις

Τα αυτοκίνητα που έχει αγοράσει το 50% των Ελλήνων μέσα στο 2025 – Τι προσφέρουν;

Δες πού και πότε θα έχεις την ευκαιρία να οδηγήσεις τα δημοφιλέστερα μοντέλα της Suzuki

Continental GT Supersports: Είναι η ελαφρύτερη Bentley που έχει φτιαχτεί εδώ και 85 χρόνια

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ελλάδα#οδήγηση
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

pos-doulevoun-oi-efarmoges-pou-karfonoun-kameres-kai-bloka-tis-trochaias-768463

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.10.2025

Πώς δουλεύουν οι εφαρμογές που «καρφώνουν» κάμερες και μπλόκα της Τροχαίας
to-neo-audi-q3-allazei-ta-dedomena-sti-nychterini-odigisi-des-pos-777464

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.10.2025

Το νέο Audi Q3 αλλάζει τα δεδομένα στη νυχτερινή οδήγηση – Δες πως
eidame-ti-nea-mclaren-ton-500-000-evro-stin-ellada-pou-tin-epiase-o-fakos-768081

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.07.2025

Είδαμε τη νέα McLaren των 500.000 ευρώ στην Ελλάδα – Πού την έπιασε ο φακός
neo-audi-q3-e-hybrid-me-272-ippous-stin-ellada-des-timi-kai-exoplismo-768092

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.07.2025

Νέο Audi Q3 e-hybrid με 272 ίππους στην Ελλάδα: Δες τιμή και εξοπλισμό
neo-audi-q3-analytika-oi-times-kai-o-exoplismos-tou-stin-ellada-763276

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.06.2025

Νέο Audi Q3: Αναλυτικά οι τιμές και ο εξοπλισμός του στην Ελλάδα
elstat-afximena-kata-7-ta-trochaia-atychimata-sti-chora-mas-ton-martio-725815

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.05.2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένα κατά 7% τα τροχαία ατυχήματα στη χώρα μας τον Μάρτιο

Πρόσφατες Ειδήσεις