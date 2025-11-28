quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι πιο παράξενοι νόμοι για το αυτοκίνητο στον κόσμο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28.11.2025
AutoTypos Team
oi-pio-paraxenoi-nomoi-gia-to-aftokinito-ston-kosmo-758553

Ανακαλύψτε μερικούς από τους πιο παράξενους νόμους για το αυτοκίνητο σε όλο τον κόσμο και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας

Σε κάθε χώρα, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας βασίζεται σε κοινές αρχές για την ασφάλεια, όπως η απαγόρευση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και η χρήση ζώνης. Υπάρχουν όμως και νόμοι που ξεπερνούν τα όρια της λογικής.

Στην Ιαπωνία, απαγορεύεται να πετάς νερό στους πεζούς από λακκούβες. Οι οδηγοί πρέπει να μειώνουν ταχύτητα ή να τις αποφεύγουν, ώστε να μην βρέχουν όσους κινούνται πεζοί.

Πετρέλαιο κίνησης Λαθρεμπόριο και νοθεία με «χρυσά» καύσιμα - Οι μπίζνες της Greek Mafia Fuel Pass Fuel Pass

Στη Γερμανία, είναι παράνομο να ξεμείνεις από καύσιμα στην Autobahn, καθώς θεωρείται αμέλεια με κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 70 ευρώ, ενώ η στάση επιτρέπεται μόνο σε απόλυτη ανάγκη.

Στην Ελβετία, απαγορεύεται να πλύνεις το αυτοκίνητό σου στο σπίτι ή στον δρόμο, για να προστατευθεί το σύστημα αποχέτευσης από βλαβερά απόβλητα όπως λάδια και καθαριστικά.

Στο Πεκίνο της Κίνας, για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ρύπανσης, υπάρχει πλαφόν στα οχήματα που κυκλοφορούν. Οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες νέων αυτοκινήτων συμμετέχουν σε λαχειοφόρες κληρώσεις για να αποκτήσουν άδεια κυκλοφορίας.

ΚΤΕΟ: Αλλάζουν όλα στους ελέγχους και στα πρόστιμα

Στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο Μίσιγκαν, τη Μοντάνα και τη Βόρεια Ντακότα, τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν ΚΤΕΟ, κάτι που φαίνεται ασυνήθιστο σε σχέση με άλλες χώρες.

Στην Ελλάδα, οι κανόνες παραμένουν πιο τυπικοί: προσεκτική οδήγηση με ζώνη και κράνος, τήρηση ορίων ταχύτητας και αποφυγή χρήσης κινητού κατά την οδήγηση. Για ασφαλή κάλυψη, η Anytime προσφέρει προγράμματα που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη οδηγού.

