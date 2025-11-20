quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες ΑΙ στους δρόμους της Αθήνας – Αυτά είναι τα σημεία που θα τοποθετηθούν

ΠΕΜΠΤΗ | 20.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
oi-protes-exypnes-kameres-ai-stous-dromous-tis-athinas-afta-einai-ta-simeia-pou-tha-topothetithoun-783559

Οι πρώτες «έξυπνες» κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας με τεχνητή νοημοσύνη μπαίνουν σε λειτουργία στο κέντρο της Αθήνας, με τη Θεσσαλονίκη, να ακολουθεί

Το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει λάβει το πράσινο φως από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει συνολικά οκτώ συσκευές – έξι στην πρωτεύουσα και δύο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάστασή τους στην Αττική αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι νέες αυτές κάμερες διαθέτουν λειτουργία ΑΙ και μπορούν να εντοπίζουν αυτόματα παραβάσεις όπως υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης ή κράνους, αλλά και παραβίαση κόκκινου σηματοδότη όπου υπάρχουν  φανάρια.

Τα σημεία στην Αττική

Η Τροχαία επέλεξε έξι θέσεις όπου διαπιστώνονται συστηματικές παραβάσεις του ΚΟΚ:

  1. Σύνταγμα – Πριν από τη διασταύρωση Αμαλίας και Πανεπιστημίου.

  2. Μεσογείων – Πριν από τη συμβολή με τη λεωφόρο Χαλανδρίου.

  3. Λεωφόρος Ποσειδώνος – Ρεύμα προς Γλυφάδα, στο σημείο συνάντησης με τη λεωφόρο Αλίμου.

  4. Συγγρού – Ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Νέας Σμύρνης.

  5. Συγγρού – Ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στη διασταύρωση με Χαροκόπου.

  6. Συγγρού – Ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Σκρα.

Σε πρώτη φάση, οι κάμερες θα συλλέγουν δεδομένα και θα «εκπαιδεύονται»: παρότι θα καταγράφουν παραβάσεις, δεν θα επιβάλλονται άμεσα πρόστιμα. Η βεβαίωση θα πραγματοποιείται αργότερα από την Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ), που θα λειτουργεί ως κεντρικός φορέας ελέγχου και παρακολούθησης. Εκεί θα εξετάζονται οι καταγραφές και θα εκδίδονται οι κλήσεις, με τους οδηγούς να διατηρούν το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Κάθε σημείο θα εξοπλιστεί με διπλό σύστημα: κάμερα για την μπροστινή όψη και δεύτερη για την πίσω, ώστε να αποφεύγονται ασάφειες σχετικά με το ποιος οδηγούσε το όχημα τη στιγμή της παράβασης.

Η συνέχεια του έργου

Οι έξι «πρώτες» κάμερες αποτελούν μόνο το ξεκίνημα. Η Περιφέρεια Αττικής έχει προγραμματίσει την προμήθεια και εγκατάσταση 388 επιπλέον σταθερών καμερών μέσα στους επόμενους μήνες, με την κύρια φάση να ξεκινά τον Δεκέμβριο. Σε βάθος χρόνου, ο εθνικός σχεδιασμός προβλέπει:

  • 2.000 σταθερές κάμερες ελέγχου για παραβιάσεις φαναριών, λεωφορειολωρίδων και ταχύτητας

  • 500 κινητά συστήματα μέσα σε αστικά λεωφορεία, ώστε να καταγράφονται αποκλειστικά οι παραβάσεις στις λεωφορειολωρίδες

Με τον συνδυασμό των συστημάτων αυτών και την κεντρική διαχείριση από τον ΟΔΥΣΕΑΣ, το υπουργείο Μεταφορών στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού μηχανισμού εποπτείας της κυκλοφορίας, ικανού να παρεμβαίνει άμεσα όπου παρατηρούνται αυξημένοι κίνδυνοι.

To SUV της Hyundai που ξεκινά από 19.290 ευρώ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Το Leapmotor B10 κάνει ντεμπούτο στην Ελλάδα – Αυτονομία έως 434 km και τιμή-σοκ

Το αυτοκίνητο πόλης που ξεπέρασε το Picanto σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμή από 15.490 ευρώ

Tags
#AI#Έξυπνες κάμερες#κάμερες#παραβάσεις#πρόστιμα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις