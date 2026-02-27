Oι τρεις κινεζικές μάρκες που γράφουν ιστορία: Μπήκαν στο Top10 με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως

Για πρώτη φορά στην ιστορία, τρεις κινεζικοί κολοσσοί κατακτούν ταυτόχρονα θέση στους 10 μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η νέα τάξη πραγμάτων στον παγκόσμιο χάρτη της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι εδώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων για το 2025, τρεις κινεζικές εταιρείες, η BYD, η SAIC και η Geely, κατέχουν πλέον θέση στο παγκόσμιο top-10. Πρόκειται για ορόσημο χωρίς προηγούμενο καθώς ποτέ στο παρελθόν τρεις κινεζικοί όμιλοι δεν είχαν κατακτήσει ταυτόχρονα τέτοια θέση.

Η κατάταξη δημοσιεύθηκε από το κινεζικό μέσο CLS και στηρίζεται αποκλειστικά σε επίσημες ανακοινώσεις των κατασκευαστών, άρα δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης.

Η παγκόσμια κατάταξη κατασκευαστών αυτοκινήτων 2025

Θέση Κατασκευαστής Πωλήσεις 2025 Μεταβολή Χώρα 1 Toyota 11,32 εκ. +4,65% Ιαπωνία 2 Volkswagen Group 8,98 εκ. -0,51% Γερμανία 3 Hyundai / Kia 7,27 εκ. +0,6% Κορέα 4 General Motors 6,18 εκ. +3% ΗΠΑ 5 Stellantis 5,48 εκ. +1,27% Πολυεθνική 6 BYD Group 4,6 εκ. +7,7% Κίνα 7 SAIC 4,51 εκ. — Κίνα 8 Ford 4,4 εκ. -1,7% ΗΠΑ 9 Geely Group 4,12 εκ. +26% Κίνα 10 Honda 3,52 εκ. -7,5% Ιαπωνία

Πέντε χρόνια Toyota στην κορυφή, δεν την απειλεί κανείς

Η Toyota παραμένει αδιαφιλονίκητη πρωταθλήτρια για έκτη συνεχή χρονιά, με 11,32 εκατομμύρια οχήματα και ανάπτυξη +4,65%. Ακολουθούν Volkswagen, Hyundai/Kia, General Motors και Stellantis στις πέντε πρώτες θέσεις, μια κατάταξη που μοιάζει ακόμα σταθερή. Αλλά είναι οι ρυθμοί ανάπτυξης που μαρτυρούν πως η ισορροπία ισχύος αλλάζει ραγδαία.

BYD: ο νέος «τρομοκράτης» της αγοράς

Η BYD εκτοπίζει τη Ford από τη 6η θέση και αυτό είναι το πρώτο σημάδι αλλαγής. Ο κολοσσός του Shenzhen, που ελέγχει επίσης τις μάρκες Denza, Yangwang και Fang Cheng Bao, πούλησε 4,6 εκατομμύρια οχήματα με αύξηση 7,7%. Δεν έτυχε, ούτε είναι απλά μια μονοσήμαντη παρουσία στον πίνακα, υπάρχει πλάνο, η ανάπτυξη είναι συνεχής, επισταμένη και εκθετική. Η BYD ηγείται παγκοσμίως στα ηλεκτρικά οχήματα, εξάγει σε δεκάδες χώρες και επενδύει ασταμάτητα σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής εκτός Κίνας.

Geely: +26% — η μεγάλη έκπληξη

Τις εντυπώσεις πάντως της κλέβει η Geely. Ο όμιλος του Hangzhou, γνωστός στους Ευρωπαίους ως μητρική εταιρεία της Volvo και της Polestar, σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων, άνω του 26% και ανέβηκε δύο θέσεις το 2025, εξασφαλίζοντας την είσοδο της στο top-10, στην 9η θέση. Πρόκειται για την πιο εντυπωσιακή άνοδο στο top-10 και δεδομένου του ότι η Geely δεν είναι απλώς ένας ακόμα κινεζικός κατασκευαστής αλλά διαθέτει εδραιωμένα ευρωπαϊκά brands, μάλλον βλέπουμε τα πρώτα σημάδια της δυανμικής της.

Οι ηττημένοι: Ford και Honda υποχωρούν

Στον αντίποδα, η Ford υποχωρεί στην 8η θέση λόγω πτώσης πωλήσεων κατά 1,7% στα 4,4 εκατομμύρια οχήματα. Ακόμα χειρότερα για την Honda: -7,5% και απώλεια μιας θέσης, πέφτοντας στη 10η. Και οι δύο εταιρείες αντιμετωπίζουν εντεινόμενο ανταγωνισμό από κινεζικά brands, ιδίως στις αγορές της Ασίας και των αναδυόμενων οικονομιών.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς;

Η κυριαρχία της Κίνας στη βιομηχανία αυτοκινήτου δεν είναι πλέον υποθετικό σενάριο, είναι αριθμητικά επαληθευμένη πραγματικότητα. Τρεις κινεζικοί όμιλοι στους 10 μεγαλύτερους του κόσμου σημαίνουν πολλά και τα περισσότερα από αυτά αφορούν αναλυτές της αγορά και τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Για εμάς, σημαίνουν ανταγωνισμό που όσο οι νομοθέτες τον αφήνουν να λειτουργήσει με «υγιείς» όρους στα πλαίσια μιας ελεύθερης αγοράς, δημιουργεί περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή, και χαμηλότερες τιμές. Για τις δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες πάντως, το μήνυμα είναι σαφές: η ώρα να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους δεν είναι τώρα, ήταν… χθες.