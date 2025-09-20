quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι βαλίτσες της CUPRA που σίγουρα θέλεις

ΣΑΒΒΑΤΟ | 20.09.2025
Autotypos Team
Η CUPRA και η Harper Collective ενώνουν δυνάμεις για μια ξεχωριστή συλλογή από βαλίτσες με οικολογική συνείδηση.

  • Η CUPRA κάνει ένα βήμα έξω από τον κόσμο της αυτοκίνησης και συνεργάζεται για πρώτη φορά με τη Harper Collective
  • Ο λόγος για ένα fashion brand που έχει τη δική του ταυτότητα στον χώρο της βιώσιμης σχεδίασης
  • Το αποτέλεσμα; Μια αποκλειστική συλλογή αποσκευών που φέρει την αισθητική και τη φιλοσοφία και των δύο πλευρών

Η συλλογή Harper Collective x CUPRA παρουσιάστηκε στο Μόναχο και περιλαμβάνει τρία κομμάτια: μια χειραποσκευή καμπίνας, μία επεκτάσιμη εκδοχή της και μία μεγαλύτερη αποσκευή τύπου trunk. Όλες έχουν σχεδιαστεί με κοινό στόχο να προσφέρουν κάτι που συνδυάζει λειτουργικότητα, αντοχή και στυλ — χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στην οικολογική ευθύνη.

Εξαιρετικά ανθεκτικός σχεδιασμός με προτεραιότητα στη βιωσιμότητα

Αυτό που κάνει τη συλλογή να ξεχωρίζει είναι τα υλικά της. Καθεμία από τις αποσκευές είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα απορρίμματα που συλλέγονται από τους ωκεανούς — ανάμεσά τους και δίχτυα ψαρέματος (30%) — αλλά και από πλαστικό που προέρχεται από χωματερές (40%). Ο σχεδιασμός είναι ανάλαφρος αλλά εξαιρετικά ανθεκτικός, δίνοντας ξεκάθαρη προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, χωρίς να χάνεται η premium αίσθηση.

Διαβάστε επίσης: Δώρο βαλίτσα SHAD SH33 σε όλα τα scooter της LETBE

Το στυλ της CUPRA είναι επίσης παρόν, με λεπτομέρειες όπως το χαρακτηριστικό bronze χρώμα «Century Bronze» και υλικά όπως το Ultrasuede, που έχουμε δει και στα concept cars της μάρκας. Πρόκειται για μια συλλογή που φέρνει την αισθητική του αυτοκινήτου στις αποσκευές – και το κάνει με υπευθυνότητα.

Ο Ignasi Prieto, Chief Brand Officer της CUPRA, εξηγεί ότι αυτή η συνεργασία δεν είναι απλώς μια σύμπραξη design: «Πηγάζει από την αποφασιστικότητά μας να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που ταξιδεύουμε και από την πεποίθηση ότι οι κοινές αξίες είναι το πιο σημαντικό κριτήριο σε κάθε συνεργασία. Αυτή η συλλογή θέτει νέα στάνταρ για το πώς μπορεί να είναι το εκλεπτυσμένο ταξίδι, παραμένοντας πιστή στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα.»

Από την πλευρά του, ο Sebastian Manes, συνιδρυτής της Harper Collective, αναφέρει: «Αυτό που μας τράβηξε στην CUPRA ήταν η επιμονή της να δημιουργεί με σκοπό. Με τη συλλογή Harper Collective x CUPRA φέρνουμε έναν νέο τρόπο μετακίνησης: χωρίς συμβιβασμούς στο design ή τη βιωσιμότητα. Ένα ταξίδι που δεν αφήνει κανένα ίχνος πίσω του.»

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως από τις 22 Σεπτεμβρίου μέσω των επίσημων ιστοσελίδων της CUPRA και της Harper Collective, σε όλα τα CUPRA City Garages και φυσικά στο φυσικό κατάστημα της Harper Collective στο Selfridges του Λονδίνου.

Φθηνότερο το FIAT Panda Hybrid: Τώρα κάτω από 15.000 ευρώ

Αποστολή στη Φρανκφούρτη: Οδηγούμε το υβριδικό KGM Torres

Φόρμουλα 1: Τι ώρα και πού θα δείτε το Grand Prix στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν

Tags
#CUPRA#Νέα
