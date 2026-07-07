Όλα έτοιμα για το Κοινωνικό Leasing: Δες αν δικαιούσαι κι εσύ επιδότηση έως 13.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο

Το Κοινωνικό Leasing φέρνει ηλεκτρικό ΙΧ με μίσθωμα έως 150 €/μήνα, επιδότηση 13.000 € και έξτρα 2.000 € για ΑμεΑ.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Κοινωνικό Leasing αυτοκινήτου, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όχι μέσω αγοράς, αλλά μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης με υψηλή κρατική επιδότηση.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που φτάνει τις 13.000 ευρώ ανά δικαιούχο για τετραετή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με το μηνιαίο μίσθωμα να διαμορφώνεται έως τα 150 ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει επιπλέον ενίσχυση 2.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία, καθώς και επιδότηση 500 ευρώ για αγορά οικιακού φορτιστή.

Με απλά λόγια, το Κοινωνικό Leasing δεν έρχεται να επιδοτήσει την αγορά ενός ακριβού ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Έρχεται να μειώσει το μηνιαίο κόστος χρήσης ενός προσιτού ηλεκτρικού ΙΧ, ώστε η ηλεκτροκίνηση να γίνει προσβάσιμη σε νοικοκυριά που σήμερα δύσκολα θα μπορούσαν να τη χρηματοδοτήσουν.

Τι είναι το Κοινωνικό Leasing

Το Κοινωνικό Leasing είναι πρόγραμμα μακροχρόνιας μίσθωσης ηλεκτρικού αυτοκινήτου για ευάλωτα νοικοκυριά με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες. Ο δικαιούχος δεν αγοράζει το αυτοκίνητο καταβάλλοντας όλο το ποσό από την αρχή. Αντίθετα, το μισθώνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με το κράτος να καλύπτει μεγάλο μέρος του συνολικού κόστους.

Η διάρκεια της μίσθωσης προβλέπεται να είναι 4 χρόνια. Η επιδότηση μειώνει το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δικαιούχος, ώστε το μηνιαίο μίσθωμα να μπορεί να πέσει περίπου στα 145-150 ευρώ, ανάλογα με το αυτοκίνητο και τους τελικούς όρους του προγράμματος.

Το μέτρο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, το οποίο χρηματοδοτεί δράσεις για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που επηρεάζονται περισσότερο από την πράσινη μετάβαση.

Πόση είναι η επιδότηση

Η βασική ενίσχυση φτάνει τις 13.000 ευρώ για την τετραετή μίσθωση ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Για νοικοκυριά που περιλαμβάνουν άτομο με αναπηρία προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 2.000 ευρώ.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπει και 500 ευρώ για την αγορά οικιακού φορτιστή, ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να φορτίζει πιο εύκολα το αυτοκίνητο στο σπίτι, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Παροχή Ποσό Βασική επιδότηση leasing ηλεκτρικού ΙΧ έως 13.000 € Επιπλέον ενίσχυση για ΑμεΑ +2.000 € Ενίσχυση για οικιακό φορτιστή +500 € Διάρκεια μίσθωσης 4 χρόνια Εκτιμώμενο μίσθωμα έως 150 €/μήνα

Στην πράξη, αν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει συνολικό κόστος μίσθωσης 20.000 ευρώ για 4 χρόνια, ο δικαιούχος θα λάβει επιδότηση 13.000 ευρώ και θα πληρώσει τα υπόλοιπα 7.000 ευρώ στην τετραετία. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 145 ευρώ τον μήνα.

Ποιοι θα μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα

Το Κοινωνικό Leasing απευθύνεται σε μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά. Δηλαδή σε νοικοκυριά που, λόγω εισοδήματος, οικογενειακής κατάστασης ή αυξημένων αναγκών μετακίνησης, δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος ενός σύγχρονου αυτοκινήτου.

Τα εισοδηματικά όρια που έχουν ανακοινωθεί είναι τα εξής:

Τύπος νοικοκυριού Εισοδηματικό όριο Μονομελές χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία 10.500 € Μονογονεϊκό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία 13.650 € Μονογονεϊκό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία 16.650 € Έγγαμο χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία 20.800 € Έγγαμο με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία 27.100 € Έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία 30.100 € Έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία 36.400 €

Τα όρια αυτά θα επικαιροποιούνται κάθε χρόνο με βάση τις φορολογικές δηλώσεις. Επομένως, το εισόδημα που θα δηλώνεται στην τελευταία διαθέσιμη φορολογική δήλωση θα έχει καθοριστικό ρόλο για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Πόσοι θα ωφεληθούν

Στο πρόγραμμα προβλέπεται να ενταχθούν περίπου 12.500 μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 174 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός δεν είναι τεράστιος σε σχέση με το σύνολο των οδηγών στη χώρα. Ωστόσο, η δράση έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί στοχεύει σε νοικοκυριά που δύσκολα θα μπορούσαν να μπουν στην ηλεκτροκίνηση με τα σημερινά δεδομένα τιμών.

Η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραμένει ακριβή για μεγάλο μέρος του κοινού, ακόμη και με επιδότηση αγοράς. Το leasing, αντίθετα, μειώνει το αρχικό βάρος και μετατρέπει το κόστος σε μηνιαία δόση, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα για νοικοκυριά με περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα.

Ποια αυτοκίνητα θα μπορούν να επιλέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο της αγοράς. Το πρόγραμμα προβλέπει επιλογή μοντέλου μέσα από δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων αυτοκινήτων.

Η λίστα θα περιλαμβάνει κυρίως τα πιο οικονομικά ηλεκτρικά μοντέλα που κυκλοφορούν. Η λογική είναι να καλυφθούν βασικές ανάγκες μετακίνησης και όχι να επιδοτηθούν ακριβές ή πολυτελείς επιλογές.

Αυτό είναι σημαντικό, γιατί το Κοινωνικό Leasing έχει ξεκάθαρα κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν είναι πρόγραμμα για να μειώσει την τιμή κάθε ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Είναι εργαλείο πρόσβασης στην ηλεκτροκίνηση για όσους πραγματικά τη χρειάζονται και δεν μπορούν εύκολα να τη χρηματοδοτήσουν.

Πώς θα γίνεται η διαδικασία

Η κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων είναι μόνο το πρώτο βήμα. Για να ενταχθεί κάποιος στη δράση, θα χρειαστεί να εγγραφεί στο νέο Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά, το οποίο θα λειτουργεί υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέσα από αυτό το μητρώο θα εκδίδεται η ειδική κάρτα ευάλωτου νοικοκυριού. Η κάρτα αυτή θα λειτουργεί ως «κλειδί» για την πρόσβαση στις σχετικές δράσεις, μεταξύ των οποίων και το Κοινωνικό Leasing.

Η διαδικασία αναμένεται να ακολουθεί τα εξής βήματα:

Βήμα Τι θα κάνει ο ενδιαφερόμενος 1 Έλεγχος εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων 2 Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακής Στήριξης 3 Έκδοση κάρτας ευάλωτου νοικοκυριού 4 Επιλογή ηλεκτρικού ΙΧ από δημόσια λίστα επιλέξιμων μοντέλων 5 Υπογραφή σύμβασης leasing 6 Μείωση μηνιαίου μισθώματος μέσω της επιδότησης

Προς το παρόν, το κρίσιμο που απομένει είναι να ανοίξει η σχετική πλατφόρμα και να δημοσιευθεί ο αναλυτικός οδηγός εφαρμογής.

Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων;

Όχι ακόμη. Το πρόγραμμα έχει περάσει σε φάση προετοιμασίας και υλοποίησης, όμως οι αιτήσεις δεν έχουν ανοίξει. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν σήμερα να υποβάλουν αίτηση.

Το επόμενο βήμα είναι η ενεργοποίηση του Μητρώου Ενεργειακής Στήριξης, η δημοσίευση των τελικών όρων και η ανάρτηση της λίστας των επιλέξιμων ηλεκτρικών μοντέλων.

Μέχρι τότε, οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν αν βρίσκονται κοντά στα εισοδηματικά όρια και να προετοιμαστούν, ώστε να κινηθούν γρήγορα όταν ανοίξει η διαδικασία.

Τι μένει να διευκρινιστεί

Παρά τα βασικά στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, υπάρχουν ακόμη σημεία που πρέπει να ξεκαθαρίσουν πριν ξεκινήσει πρακτικά το πρόγραμμα.

Το πρώτο είναι η ακριβής ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων. Το δεύτερο είναι η λίστα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα θεωρούνται επιλέξιμα. Το τρίτο είναι οι αναλυτικοί όροι της μίσθωσης, όπως οι καλύψεις, τα χιλιόμετρα, η ασφάλιση, η συντήρηση και το τι θα συμβαίνει στο τέλος της τετραετίας.

Αυτές οι λεπτομέρειες έχουν μεγάλη σημασία για τον τελικό δικαιούχο. Ένα χαμηλό μίσθωμα είναι βασικό πλεονέκτημα, όμως ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τι περιλαμβάνει η σύμβαση και ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει.

Τι πρέπει να προσέξεις πριν κάνεις αίτηση

Πριν ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, πρέπει να δει τρία βασικά πράγματα.

Πρώτον, αν το εισόδημά του είναι μέσα στα όρια. Δεύτερον, αν έχει πραγματικά δυνατότητα φόρτισης, ειδικά αν θέλει να αξιοποιήσει και την επιδότηση για οικιακό φορτιστή. Τρίτον, αν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα είναι διαθέσιμο μέσω της λίστας καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες.

Η ηλεκτροκίνηση μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος μετακίνησης, όμως απαιτεί σωστό προγραμματισμό. Για κάποιον που έχει πρόσβαση σε οικιακή φόρτιση ή φορτιστή στη δουλειά, το όφελος μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο.

Τι κρατάμε;