Όλα όσα έγιναν με την κομπίνα των ανύπαρκτων μεταχειρισμένων Audi – Τι είπε η μάρκα;

Η υπόθεση ξεκίνησε όπως πολλές άλλες στο διαδίκτυο: ελκυστικές αγγελίες, χαμηλές τιμές, “πιστοποιημένα” μεταχειρισμένα Audi και επαγγελματικά σχεδιασμένες ιστοσελίδες.

Όμως, πίσω από την εικόνα της αξιοπιστίας κρυβόταν μια καλοστημένη απάτη. Το τελευταίο διάστημα, δεκάδες καταναλωτές στην Ευρώπη –ανάμεσά τους και στην Ελλάδα– έπεσαν πάνω σε ψεύτικες σελίδες που υποτίθεται ότι ανήκαν στην Audi ή σε εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της.

Οι απατεώνες είχαν φροντίσει κάθε λεπτομέρεια: από λογότυπα και επαγγελματικές φωτογραφίες μέχρι υποτιθέμενους αριθμούς πλαισίου και “εγγυήσεις” εργοστασίου. Οι ιστοσελίδες μιμούνταν την αισθητική του Audi Approved :plus, του επίσημου προγράμματος μεταχειρισμένων της μάρκας, δίνοντας στους υποψήφιους αγοραστές την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για επίσημο δίκτυο.

Η απάτη βήμα προς βήμα

Οι επιτήδειοι δημοσίευαν ανακοινώσεις για μεταχειρισμένα Audi σε τιμές χαμηλότερες έως και 30% από την αγορά, προσελκύοντας όσους έψαχναν …καλές ευκαιρίες. Όταν οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούσαν μέσω email ή τηλεφώνου, λάμβαναν επαγγελματικές προσφορές και τιμολόγια με την υπογραφή υποτιθέμενων “Audi Gebrauchtwagen” ή “Audi Zentrum”. Στο επόμενο βήμα, τους ζητούσαν να καταθέσουν προκαταβολή (συνήθως 2.000–5.000 ευρώ) για να δεσμεύσουν το αυτοκίνητο ή να καλυφθούν τα έξοδα μεταφοράς από τη Γερμανία. Φυσικά, το αυτοκίνητο δεν υπήρχε ποτέ. Οι ιστοσελίδες εξαφανίζονταν λίγες μέρες μετά τη συναλλαγή, ενώ τα τηλέφωνα έπαυαν να λειτουργούν.

Η Audi AG εντόπισε δεκάδες τέτοιες ψεύτικες σελίδες, με ονόματα domain που παρέπεμπαν σε επίσημα sites, όπως “audi-usedcars.com”, “audiapprovedplus.eu” ή παραλλαγές τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για διεθνές κύκλωμα που δραστηριοποιείται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και αλλάζει συνεχώς ψηφιακή “ταυτότητα”.

Η επίσημη ανακοίνωση της Audi

Απαντώντας στις αναφορές, η εταιρεία εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση μέσα από το διεθνές της Media Center, καλώντας το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Όπως αναφέρει:

“Η Audi AG έχει ενημερωθεί για απάτες που χρησιμοποιούν το όνομα και το λογότυπο της μάρκας στον χώρο των μεταχειρισμένων οχημάτων. Οι επιτήδειοι προσποιούνται πως είναι εξουσιοδοτημένοι έμποροι Audi και προσφέρουν αυτοκίνητα που δεν υπάρχουν. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την Audi AG ούτε με το επίσημο δίκτυο εμπόρων της.”

Η εταιρεία υπογραμμίζει πως ποτέ δεν ζητά προκαταβολές μέσω email ή μη επαληθευμένων λογαριασμών, ενώ υπενθυμίζει ότι οι επίσημοι έμποροι Audi εμφανίζονται μόνο στις σελίδες του προγράμματος Audi Approved :plus και στους ιστότοπους των κατά τόπους αντιπροσώπων. Παράλληλα, η Audi συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και πλατφόρμες hosting για τον εντοπισμό και το κατέβασμα των ψεύτικων σελίδων, ενώ συνεχίζει να προειδοποιεί τους χρήστες μέσω των social media και των επίσημων καναλιών επικοινωνίας της.

Πώς να προστατευθείς

Η μάρκα έδωσε σαφείς οδηγίες προς το κοινό για να αποφύγει τυχόν απάτες:

Ελέγξτε τη διεύθυνση URL – οι επίσημες ιστοσελίδες τελειώνουν πάντα σε .audi ή .de και όχι σε “.com-usedcars” ή άλλες παραλλαγές.

– οι επίσημες ιστοσελίδες τελειώνουν πάντα σε ή και όχι σε “.com-usedcars” ή άλλες παραλλαγές. Επικοινωνήστε μόνο με καταχωρημένους αντιπροσώπους που εμφανίζονται στο επίσημο site της Audi Ελλάς ή της Audi AG.

που εμφανίζονται στο επίσημο site της Audi Ελλάς ή της Audi AG. Μην καταθέτετε ποτέ προκαταβολή χωρίς να έχετε δει το αυτοκίνητο ή επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της εταιρείας.

χωρίς να έχετε δει το αυτοκίνητο ή επιβεβαιώσει τη νομιμότητα της εταιρείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επιβεβαίωση μέσω του customer service της μάρκας.

Η εταιρεία επισημαίνει πως αν κάποιος πέσει θύμα της συγκεκριμένης απάτης, πρέπει άμεσα να ενημερώσει τις αρχές και να αποστείλει σχετική αναφορά στο [email protected] για να βοηθήσει στον εντοπισμό των ψεύτικων domains.

Το φαινόμενο των “too good to be true”

Η υπόθεση των ψεύτικων μεταχειρισμένων Audi έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διαδικτυακών απατών που εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε γνωστές μάρκες. Οι περισσότερες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία: τιμές υπερβολικά χαμηλές, φωτογραφίες επαγγελματικής ποιότητας και υποσχέσεις άμεσης παράδοσης.

Το μήνυμα είναι σαφές – ακόμη και οι πιο αναγνωρίσιμες μάρκες δεν μπορούν να αποτρέψουν την κακόβουλη χρήση του ονόματός τους, όταν το διαδίκτυο προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες παραπλάνησης.

Τι κρατάμε

Η Audi AG προειδοποιεί επίσημα για απάτη με ψεύτικα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα .

προειδοποιεί επίσημα για . Οι απατεώνες δημιούργησαν πλαστές ιστοσελίδες με λογότυπα και στοιχεία της εταιρείας.

με λογότυπα και στοιχεία της εταιρείας. Οι αγοραστές παρασύρονταν να καταθέσουν προκαταβολές για ανύπαρκτα οχήματα.

για ανύπαρκτα οχήματα. Η Audi ζητά να γίνονται αγορές μόνο μέσω επίσημων δικτύων και να μην αποστέλλονται χρήματα ηλεκτρονικά σε “αντιπροσώπους” που δεν έχουν επαληθευθεί.

