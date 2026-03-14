EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Όλα τα αυτοκίνητα που περιμένουμε μέσα στο 2026 από το Volkswagen Group

ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.03.2026
Autotypos Team
To Volkswagen Group έχει ετοιμάσει ένα πραγματικό «κύμα» παρουσιάσεων νέων μοντέλων όλων των κατηγοριών για το 2026

Από μικρά και προσιτά αυτοκίνητα πόλης μέχρι μεγάλα SUV: ο Όμιλος Volkswagen αφήνει πίσω του το 2025 – μια όχι και τόσο καλή χρονιά – και γυρνά δυναμικά σελίδα ετοιμάζοντας μια ομοβροντία παρουσιάσεων.

Ο γερμανικός κολοσσός θέλει να επανέλθει δυναμικά το 2026, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα νέα προϊόντα.

Αιχμή του δόρατος τα «μικρά»

Η Volkswagen θέλει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος του 2025 με μια σειρά μικρών αυτοκινήτων πόλης. Η εν λόγω στρατηγική αποτυπώνεται ιδανικά με το νέο ID. Polo, την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του θρυλικού «μικρού». H εταιρεία άκουσε πολλά όταν προανάγγειλε το πρώτο ηλεκτρικό Polo, μέσω του πρωτότυπου ID. Life, το 2021 και αναγκάστηκε να το επανασχεδιάσει, υιοθετώντας ένα πιο συμβατικό σχέδιο και πιο αναγνωρίσιμο όνομα.

Το μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, ειδικά προσαρμοσμένη για αυτοκίνητα της κατηγορίας με διάταξη κίνησης στους εμπρός τροχούς. Παράλληλα, η εταιρεία ετοιμάζει και το ID. Cross, ένα crossover με διαστάσεις ανάλογες του T-Cross.

Αντίστοιχη στρατηγική ακολουθεί και η Skoda, έχοντας στο «κεφάλι» το Epiq, το μικρότερο ηλεκτρικό της γκάμας της, ενώ η Cupra έχει «στα σκαριά» το Raval.

Τα μικρά μοντέλα που αναμένονται μέσα στο 2026 είναι τα:

  • Cupra Raval
  • Skoda Epiq
  • Volkswagen ID. Polo
  • Volkswagen ID. Cross


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Tα SUV παραμένουν στο επίκεντρο

Εκτός από τα μικρά αυτοκίνητα πόλης, η νέα στρατηγική της Volkswagen δεν θα μπορούσε να μην αφορά και τα SUV, τα οποία συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά. Ως εκ τούτου, μια από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες που αναμένουμε μέσα στο 2026 είναι αυτή του VW T-Roc, το οποίο θα προσφέρεται για πρώτη φορά και ως υβριδικό.

Άλλη μια πολύ σημαντική πρεμιέρα θα είναι αυτή του ID.4, το οποίο πια θα ονομάζεται ID. Tiguan, ενώ η γκάμα SUV του VW Group θα ενισχυθεί και με τα νέα Skoda Peaq και τα νέα Audi Q7 και Q9. Παράλληλα, η Audi ανανεώνει το Q4, ενώ η Seat ετοιμάζει facelift για το Arona

Από την πλευρά της Porsche, το 2026 αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του και η νέα ηλεκτρική Cayenne.

Τα SUV που περιμένουμε μέσα στο 2026:

  • Audi Q4 (facelift)
  • Audi Q7
  • Audi Q9
  • Porsche Cayenne EV
  • Seat Arona (facelift)
  • Skoda Peaq
  • Volkswagen T-Roc
  • Volkswagen ID. Tiguan

Τα υπόλοιπα που περιμένουμε μέσα στο 2026

Εκτός από τα νέα μικρά και τα νέα SUV, το VW Group ετοιμάζει κι άλλες εκπλήξεις για το 2026. Μεταξύ αυτών βρίσκεται το Audi A2, το οποίο θα επιστρέψει ως αμιγώς ηλεκτρικό, το RS5 έχει ήδη παρουσιαστεί, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο νέο RS6, το οποίο διατηρεί τον V8 κινητήρα του, «προικίζοντάς» τον όμως και με plug-in hybrid τεχνολογία.

Η Volkswagen ετοιμάζει επίσης:

  • μια υβριδική έκδοση του Golf, με το ίδιο πλήρες υβριδικό σύστημα που θα χρησιμοποιεί και το T-Roc
  • μια ανανεωμένη έκδοση του ID.3

Στην πλευρά της Porsche, υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιαστούν και οι νέες ηλεκτρικάές 718 Boxster και Cayman μέσα στο 2026, ενώ η Bentley ετοιμάζει ένα νέο πλήρως ηλεκτρικό SUV. Τέλος, η Lamborghini φέρεται να προετοιμάζει την Urus SE Performante.

Τα υπόλοιπα μοντέλα που αναμένονται είναι:

  • Audi A2
  • Audi RS5
  • Audi RS6
  • Bentley Urban SUV
  • Lamborghini Urus SE Performante
  • Porsche 718 EV
  • Volkswagen ID.3
  • Volkswagen Golf
Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

stin-ellada-to-ford-explorer-pou-se-voitha-na-min-fas-klisi-gia-kokkino-795742

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.03.2026

Στην Ελλάδα το Ford Explorer που σε βοηθά να μην φας κλήση για κόκκινο
to-proto-b-suv-pou-epitrepei-hands-free-aftonomi-odigisi-irthe-stin-ellada-timi-795046

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.03.2026

Το πρώτο B-SUV που επιτρέπει hands-free αυτόνομη οδήγηση ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή
ta-ford-puma-kai-kuga-bluecruise-me-dynatotita-odigisis-choris-cheria-irthan-stin-ellada-times-795041

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.03.2026

Τα Ford Puma και Kuga BlueCruise με δυνατότητα οδήγησης χωρίς χέρια ήρθαν στην Ελλάδα – Τιμές
to-afentiko-tis-ford-tora-tha-eblakei-sti-megalyteri-alysida-fast-food-tou-kosmou-tin-echoume-kai-stin-ellada-793042

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.02.2026

Το αφεντικό της Ford τώρα θα εμπλακεί στη μεγαλύτερη αλυσίδα fast food του κόσμου – Την έχουμε και στην Ελλάδα
i-kineziki-marka-pou-echei-erthei-stin-ellada-tora-se-synergasia-me-ti-ford-ti-kerdizei-i-kathe-mia-792130

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.02.2026

Η κινεζική μάρκα που έχει έρθει στην Ελλάδα τώρα σε συνεργασία με τη Ford – Τι κερδίζει η κάθε μία;
o-pitsirikas-tis-red-bull-ta-evale-me-ton-ferstapen-nikise-video-791850

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.02.2026

Ο πιτσιρικάς της Red Bull τα έβαλε με τον Φερστάπεν – Νίκησε; (video)

Πρόσφατες Ειδήσεις