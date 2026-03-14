Όλα τα αυτοκίνητα που περιμένουμε μέσα στο 2026 από το Volkswagen Group

To Volkswagen Group έχει ετοιμάσει ένα πραγματικό «κύμα» παρουσιάσεων νέων μοντέλων όλων των κατηγοριών για το 2026

Από μικρά και προσιτά αυτοκίνητα πόλης μέχρι μεγάλα SUV: ο Όμιλος Volkswagen αφήνει πίσω του το 2025 – μια όχι και τόσο καλή χρονιά – και γυρνά δυναμικά σελίδα ετοιμάζοντας μια ομοβροντία παρουσιάσεων.

Ο γερμανικός κολοσσός θέλει να επανέλθει δυναμικά το 2026, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα νέα προϊόντα.

Αιχμή του δόρατος τα «μικρά»

Η Volkswagen θέλει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος του 2025 με μια σειρά μικρών αυτοκινήτων πόλης. Η εν λόγω στρατηγική αποτυπώνεται ιδανικά με το νέο ID. Polo, την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του θρυλικού «μικρού». H εταιρεία άκουσε πολλά όταν προανάγγειλε το πρώτο ηλεκτρικό Polo, μέσω του πρωτότυπου ID. Life, το 2021 και αναγκάστηκε να το επανασχεδιάσει, υιοθετώντας ένα πιο συμβατικό σχέδιο και πιο αναγνωρίσιμο όνομα.

Το μοντέλο θα βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, ειδικά προσαρμοσμένη για αυτοκίνητα της κατηγορίας με διάταξη κίνησης στους εμπρός τροχούς. Παράλληλα, η εταιρεία ετοιμάζει και το ID. Cross, ένα crossover με διαστάσεις ανάλογες του T-Cross.

Αντίστοιχη στρατηγική ακολουθεί και η Skoda, έχοντας στο «κεφάλι» το Epiq, το μικρότερο ηλεκτρικό της γκάμας της, ενώ η Cupra έχει «στα σκαριά» το Raval.

Τα μικρά μοντέλα που αναμένονται μέσα στο 2026 είναι τα:

Cupra Raval

Skoda Epiq

Volkswagen ID. Polo

Volkswagen ID. Cross

Tα SUV παραμένουν στο επίκεντρο

Εκτός από τα μικρά αυτοκίνητα πόλης, η νέα στρατηγική της Volkswagen δεν θα μπορούσε να μην αφορά και τα SUV, τα οποία συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά. Ως εκ τούτου, μια από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες που αναμένουμε μέσα στο 2026 είναι αυτή του VW T-Roc, το οποίο θα προσφέρεται για πρώτη φορά και ως υβριδικό.

Άλλη μια πολύ σημαντική πρεμιέρα θα είναι αυτή του ID.4, το οποίο πια θα ονομάζεται ID. Tiguan, ενώ η γκάμα SUV του VW Group θα ενισχυθεί και με τα νέα Skoda Peaq και τα νέα Audi Q7 και Q9. Παράλληλα, η Audi ανανεώνει το Q4, ενώ η Seat ετοιμάζει facelift για το Arona.

Από την πλευρά της Porsche, το 2026 αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του και η νέα ηλεκτρική Cayenne.

Τα SUV που περιμένουμε μέσα στο 2026:

Audi Q4 ( facelift)

Audi Q7

Audi Q9

Porsche Cayenne EV

Seat Arona ( facelift)

Skoda Peaq

Volkswagen T- Roc

Volkswagen ID. Tiguan

Τα υπόλοιπα που περιμένουμε μέσα στο 2026

Εκτός από τα νέα μικρά και τα νέα SUV, το VW Group ετοιμάζει κι άλλες εκπλήξεις για το 2026. Μεταξύ αυτών βρίσκεται το Audi A2, το οποίο θα επιστρέψει ως αμιγώς ηλεκτρικό, το RS5 έχει ήδη παρουσιαστεί, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο νέο RS6, το οποίο διατηρεί τον V8 κινητήρα του, «προικίζοντάς» τον όμως και με plug-in hybrid τεχνολογία.

Η Volkswagen ετοιμάζει επίσης:

μια υβριδική έκδοση του Golf , με το ίδιο πλήρες υβριδικό σύστημα που θα χρησιμοποιεί και το T- Roc

μια ανανεωμένη έκδοση του ID. 3

Στην πλευρά της Porsche, υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιαστούν και οι νέες ηλεκτρικάές 718 Boxster και Cayman μέσα στο 2026, ενώ η Bentley ετοιμάζει ένα νέο πλήρως ηλεκτρικό SUV. Τέλος, η Lamborghini φέρεται να προετοιμάζει την Urus SE Performante.

Τα υπόλοιπα μοντέλα που αναμένονται είναι: