Όλα τα μοντέλα της Leapmotor που θα εμφανιστούν στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών 2026

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9 και 18 Ιανουαρίου και για τη Leapmotor αυτή η εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρουσία της στην Ευρώπη. Η κινέζικη μάρκα θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο B-SUV, Bo3X, εγκαινιάζοντας παράλληλα και μια νέα, διαμορφώσιμη πλατφόρμα για την μάρκα.

Με το νέο B-SUV η Leapmotor δίνει έμφαση στην αεροδυναμική απόδοση και ένα ευφυές σύστημα κίνησης, ενώ οι διαστάσεις του και το μεγάλο μεταξόνιο δημιουργούν μια εξαιρετικά άνετη καμπίνα.

Αυτό είναι το νέο B03X

Με αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,26, κρυφές χειρολαβές στις πόρτες και «αιωρούμενη» οροφή, το Β03Χ έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα συνδυασμό στυλ και υψηλής αποδοτικότητας. Παράλληλα, στην καμπίνα συναντάμε ποιοτικά υλικά και υψηλή τεχνολογία, κάνοντάς το ιδανικό για άνετες καθημερινές μετακινήσεις.

Tο νέο μοντέλο έχει μήκος 4,2 m, πλάτος 1,8 και ύψος 1,6 m, ενώ χάρη στο αναλογικά πολύ μεγάλο μεταξόνιο των 2,6 m προσφέρει εξαιρετικά άνετη καμπίνα.

Το εσωτερικό του Bo5 για πρώτη φορά

Παράλληλα με το B03X, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά το εσωτερικό του B05, μαζί με την ανακοίνωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών. Ο δυναμικός του σχεδιασμός, με τις πόρτες χωρίς πλαίσιο, συνδυάζεται με μια καμπίνα με υψηλή ποιότητα κατασκευής, εντυπωσιακά καθίσματα και εργονομικό διάκοσμο που εκφράζεται μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Νέα έκδοση του B10

Η τρίτη έκπληξη που η Leapmotor ετοιμάζει για το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών είναι η νέα έκδοση, REEV, του B10, του πιο πετυχημένου μοντέλου της κινέζικης μάρκας. Βασισμένο στην πλέον εξελιγμένη πλατφόρμα της μάρκας LEAP 3.5, το B10 υιοθετεί την λογική του Range Extender συστήματος από το μεγαλύτερο C10. Διατηρεί δηλαδή την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, ενώ μέσω κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί ως γεννήτρια μπορεί να παράγει ρεύμα και να εξασφαλίζει ενεργειακή αυτάρκεια για τα ταξίδια, διαγράφοντας έτσι το άγχος της φόρτισης.

Τι κρατάμε: