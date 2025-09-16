Όλα τα νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση του Μονάχου – Αναλυτική λίστα

Νέα μοντέλα για όλα τα γούστα παρουσιάστηκαν στην φετινή έκθεση του Μονάχου – Πάμε να τα δούμε

Η Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility) είναι η σημαντικότερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης και πολλοί ήταν οι κατασκευαστές που φέτος αποκάλυψαν ένα ή και παραπάνω σημαντικά μοντέλα στα πλαίσιά της.

Πάμε να δούμε τα 17 νέα μοντέλα που αποκαλύφθηκαν στην έκθεση του Μονάχου του 2025.

Audi Concept C

Πρόκειται για ένα νέο εντυπωσιακό διθέσιο σπορ μοντέλο εμπνευσμένο από το Audi TT, με το οποίο η εταιρεία μας έδωσε μια πρώτη γεύση από τη νέα της σχεδιαστική γλώσσα. Το Concept C λειτουργεί ως προπομπός ενός μελλοντικού μοντέλου παραγωγής, το οποίο αναμένεται να βασιστεί στην ανανεωμένη πλατφόρμα των Porsche 718 Boxster και Cayman.

BMW iX3

Η νέα BMW iX3 αποτελεί σημείο καμπής για τη γερμανική φίρμα, καθώς είναι το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse που περνά στη μαζική παραγωγή. Η φιλοσοφία του νέου SUV συνδυάζει ηλεκτροκίνηση, ψηφιοποίηση και βιώσιμη παραγωγή, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελλοντική γκάμα της BMW. Η iX3 διαθέτει νέα σχεδιαστική γλώσσα με πιο καθαρές γραμμές, εντυπωσιακή μάσκα και πλήρως ανανεωμένο εσωτερικό, το οποίο εξοπλίζεται με το Panoramic iDrive και την τελευταία αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών και λογισμικού με τέσσερις υπερυπολογιστές υψηλής απόδοσης.

Renault Clio

Η 6η γενιά του Clio αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη το 2026 και το νέο Clio θα εξοπλίζεται με μια εξελιγμένη μορφή του υβριδικού συστήματος E-Tech, το οποίο συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα με δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνδυαστικά 143 ίππους και 205 Nm ροπής. Το νέο μοντέλο θα είναι μεγαλύτερο από το απερχόμενο, με το μήκος του να φτάνει τα 4,12 μέτρα (αυξημένο κατά 67 χιλιοστά), το πλάτος τα 1,77 μέτρα (κατά 39 χιλιοστά περισσότερο), ενώ το ύψος του φτάνει τα 1,45 μέτρα (αυξημένο κατά 11 χιλιοστά). Οι διαστάσεις του το τοποθετούν ανάμεσα στο προηγούμενο Clio και σε μεγαλύτερα μοντέλα της κατηγορίας C, όπως το Volkswagen Golf.

Cupra Raval

Το Cupra Raval, το νέο supermini της ισπανικής μάρκας, αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο επόμενο έτος, με κορυφαία έκδοση επιδόσεων την VZ, η οποία αποδίδει 223 ίππους. Πρόκειται για το μικρότερο μοντέλο της Cupra μέχρι σήμερα και βασίζεται στην πλατφόρμα MEB Entry — την ίδια που θα χρησιμοποιηθεί και στα επερχόμενα Volkswagen ID Polo, Volkswagen ID Cross και Skoda Epiq. Όλα τα παραπάνω μοντέλα θα κατασκευάζονται σε εργοστάσια της Cupra στην Ισπανία.

Cupra Tindaya Concept

To Tindaya είναι ένα εντυπωσιακό crossover που δίνει μια πρώτη γεύση από τη μελλοντική σχεδιαστική κατεύθυνση της Cupra. Το αμάξωμά του ξεχωρίζει για την επιθετική του σχεδίαση, δίνοντας στο Tindaya μια δυναμική εικόνα, ενώ το εσωτερικό του είναι διαμορφωμένο σε διάταξη 2+2 και ξεχωρίζει για τον φουτουριστικό του χαρακτήρα.

Hyundai Ioniq BJ Concept

Η Hyundai άφησε επίτηδες όλους τους ανταγωνιστές να παρουσιάσουν πρώτα τα νέα τους μοντέλα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility), ώστε να τραβήξει όλη την προσοχή όταν παρουσίασε το δικό της πρωτότυπο: το Concept Three. Πρόκειται για μια προαναγγελία ενός μικρότερου Ioniq, με σπορ διάθεση και φρέσκια σχεδίαση που παραπέμπει –έστω και χωρίς τις ασύμμετρες πόρτες– στο θρυλικό Veloster. Και το σημαντικότερο: δεν είναι crossover.

Mercedes-Benz GLC

Με μια εμπρός μάσκα που δείχνει να έχει εμπνευστεί από την S600 της δεκαετίας του 1980, η νέα Mercedes GLC εντυπωσιάζει όχι μόνο με το σχεδιασμό της, αλλά με το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου, διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρική, αντικαθιστώντας τη παλαιότερη EQC και «μπαίνοντας» στην οικογένεια των EQ μοντέλων της Mercedes.

Porsche 911 Turbo S (992.2)

Η νέα Porsche 911 Turbo S εξοπλίζεται με έναν νέo flat-six κινητήρα που πλέον διαθέτει υβριδική υποβοήθηση, αποδίδοντας περισσότερη ισχύ από κάθε προηγούμενη έκδοση του εμβληματικού σπορ μοντέλου. Ο εξηλεκτρισμός της Turbo S αποτελεί τη σημαντικότερη τεχνική εξέλιξη στην ιστορία του μοντέλου από τη δεκαετία του ’90, όταν προστέθηκαν για πρώτη φορά δεύτερο τούρμπο και σύστημα τετρακίνησης. Χάρη στη νέα υβριδική διάταξη, το κορυφαίο μοντέλο δρόμου της Porsche ξεπερνά πλέον τους 700 ίππους, κάτι που συνοδεύεται και από αντίστοιχη αύξηση στην τιμή του.

Skoda Vision O Concept

Η Skoda επαναφέρει στο προσκήνιο τα station wagon με το Vision O, το οποίο εξελίσσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Με μήκος 4,85 m, πλάτος 1,90 m και ύψος 1,50 m, το concept παραπέμπει σε shooting-brake με κομψές γραμμές και καθαρή αεροδυναμική. Η νέα Tech-loop μάσκα με το φωτιζόμενο έμβλημα και τα Cyber Lights δημιουργούν μια έντονη ταυτότητα, ενώ στοιχεία όπως οι ενεργές γρίλιες, οι αεραγωγοί καπό και οι κρυφές χειρολαβές βελτιώνουν τη ροή του αέρα και την απόδοση.

Volkswagen ID2 X Concept

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο της Volkswagen προλογίζει ένα νέο compact crossover, το οποίο θα μπει στην παραγωγή μέχρι τα τέλη του 2026. Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει την αμιγώς ηλεκτρική εναλλακτική του νέου T-Cross.

Volkswagen ID Polo & Polo GTi

Η έκδοση παραγωγής του πρωτοτύπου ID. 2all θα ονομάζεται ID Polo, καθώς η γερμανική εταιρεία ξεκινά να χρησιμοποιεί γνωστά ονόματα μοντέλων και στη νέα, ηλεκτρική της γκάμα. Η Volkswagen εκτιμά ότι η αξιοποίηση καταξιωμένων ονομάτων στα ηλεκτρικά της μοντέλα θα ενισχύσει την απήχησή τους στην αγορά. Όπως όλα δείχνουν, και το όνομα Golf θα επιστρέψει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Παράλληλα, το νέο Polo θα αποκτήσει και μία έκδοση υψηλών επιδόσεων, GTi, η οποία θα φτάνει έως και τους 223 ίππους και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Opel Corsa GSE Vision Concept

Με κορυφαίο σχεδιασμό και απόδοση 588 kW (800 ίπποι), ροπή 800 Nm, επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 2,0 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 320 km/h, το πρωτότυπο Opel Corsa ενσαρκώνει το πνεύμα υψηλών επιδόσεων της σειράς GSE.

Volkswagen T-Roc

Με περισσότερα από δύο εκατομμύρια T-Roc πρώτης γενιάς να έχουν ήδη πουληθεί, και η Volkswagen ελπίζει ότι η επιτυχία αυτή θα συνεχιστεί με το ολοκαίνουριο μοντέλο. Το νέο T-Roc διαθέτει τολμηρή σχεδίαση, πλήρως ανασχεδιασμένο εσωτερικό και ένα ριζικά ανανεωμένο υβριδικό σύστημα κίνησης, το οποίο θα επεκταθεί σταδιακά και στα υπόλοιπα μοντέλα της φίρμας. Με τα σημερινά δεδομένα, πρόκειται να είναι το τελευταίο νέο μοντέλο με θερμικό κινητήρα που θα παρουσιάσει η Volkswagen.

Mini JCW Concepts

Με τα πρωτότυπα, “The Skeg” και “The Machina” η MINI, σε συνεργασία με τη Deus Ex Machina, συνδέει την αγωνιστική κληρονομιά με το surf lifestyle. Το “The Skeg”, βασίζεται στην ηλεκτρική εκδοχή του John Cooper Works και αποτυπώνει το ελεύθερο πνεύμα της θάλασσας, αντλώντας έμπνευση από την κουλτούρα του surf, με έντονα χρώματα και υλικά που παραπέμπουν στον εξοπλισμό του αθλήματος.

Το “The Machina”, στηρίζεται στη βενζινοκίνητη έκδοση JCW και εκφράζει την πιο αυθεντική αγωνιστική πλευρά της μάρκας. Εξωτερικά, το αμάξωμα διαθέτει φαρδύτερα φτερά, επιθετικά spoilers και εμπρός φωτιστικά σώματα που θυμίζουν αγωνιστικά ράλι. Οι αναλογίες και οι λεπτομέρειες παραπέμπουν κατευθείαν στην πίστα, δίνοντας την αίσθηση ενός αυτοκινήτου φτιαγμένου για δράση.

Skoda Epiq

Η Skoda αποκάλυψε το Epiq show car, ένα νέο ηλεκτρικό compact SUV που θα αποτελέσει τη βάση για το πιο προσιτό EV της μάρκας. Το αυτοκίνητο θα μπει στην παραγωγή το 2026. Το Epiq αποτελεί κομβικό σημείο στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Skoda, καθώς υπόσχεται να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στον μέσο οδηγό με συνδυασμό σχεδίασης, πρακτικότητας και προσιτής τιμής.

Leapmotor B05

Η Leapmotor, η κινεζική φίρμα που στηρίζεται από τη Stellantis, παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου Μονάχου (IAA 2025) το ολοκαίνουργιο B05, το νέο σπορ hatchback της κατηγορίας C. Το μοντέλο έρχεται να τοποθετηθεί κάτω από το B10 crossover και να αποτελέσει το πιο προσιτό οικογενειακό EV της μάρκας στην Ευρώπη.

Με μήκος 4,43 m, πλάτος 1,88 m και ύψος 1,52 m, το B05 είναι το φαρδύτερο μοντέλο της κατηγορίας του, προσφέροντας δυναμικές αναλογίες και άνετους χώρους. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2,74 m, υπόσχεται λοιπόν οικογενειακή πρακτικότητα, χωρίς να χάνει τον σπορ χαρακτήρα του.

