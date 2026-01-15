quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Όλα τα SUV της Opel: Δες τη γκάμα με τιμές που ξεκινούν κάτω από 20.000 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 15.01.2026
Autotypos Team
ola-ta-suv-tis-opel-des-ti-gkama-me-times-pou-xekinoun-kato-apo-20-000-evro-789590

H Opel ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά με ελκυστικές τιμές σε όλη τη γκάμα των SUV μοντέλων της

Η Opel έρχεται να σε βοηθήσει να μπεις με το δεξί στη νέα χρονιά, κάνοντας την απόκτηση ενός SUV από την πλούσια γκάμα της πιο εύκολο και προσιτό από ποτέ. Τα νέα SUV της γερμανικής μάρκας είναι πιο ολοκληρωμένα και πιο σύγχρονα από ποτέ, έτοιμα να καλύψουν την κάθε ανάγκη και να ταιριάξουν «γάντι» σε κάθε τρόπο ζωής – από την καθημερινή μετακίνηση και την οικογενειακή απόδραση μέχρι τη δυναμική οδήγηση.

Αναλυτικά οι ελκυστικές προτάσεις για τα SUV της Opel:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Opel Mokka

Το δημοφιλές SUV με compact διαστάσεις και βραβευμένο design που ξεχωρίζει για τον δυναμικό χαρακτήρα του. Το Mokka είναι διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης, σε εκδόσεις Hybrid, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό, προσφέροντας αυτονομία έως 397 km. Πρόσφατα, η γκάμα του Mokka εμπλουτίστηκε με την κορυφαία έκδοση GSE.

Οι τιμές για το Mokka ξεκινούν από €19.900, μετά από προωθητική ενέργεια.

Opel Frontera

Το πολυδιάστατο SUV που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την ευελιξία του. Με μήκος 4,385 m και χώρο αποσκευών που φτάνει τα 1.600 lt, το Frontera δίνει λύση στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Διατίθεται σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, σε εκδόσεις Hybrid ή ως αμιγώς ηλεκτρικό.

Οι τιμές για το Frontera Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ξεκινούν από €22.900, μετά από προωθητική ενέργεια.

Opel Grandland

Το εντυπωσιακό SUV της Opel τοποθετείται επάξια στην κορυφή της γκάμας. Με μοναδική σχεδίαση, κορυφαίες τεχνολογικές καινοτομίες και προηγμένα συστήματα ασφάλειας – όπως το πρωτοποριακό Intelli-Lux HD Light – το Νέο Grandland προσφέρει premium εμπειρία σε κάθε διαδρομή. Διατίθεται ως Hybrid, Plug-in Hybrid και ως αμιγώς ηλεκτρικό, με δυνατότητα συνδυασμού της ηλεκτρικής έκδοσης με κίνηση 4x4.

Οι τιμές για το Grandland Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ξεκινούν από €31.900, συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας.

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Opel#Opel Frontera#Opel Grandland#Opel Mokka#SUV
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

gkoustavo-mansa-ntaniel-pontense-kai-mechnti-taremi-ti-aftokinita-odigoun-oi-nees-metagrafes-tou-olybiakou-773701

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.09.2025

Γκουστάβο Μάνσα, Ντανιέλ Ποντένσε και Μέχντι Ταρέμι: Τι αυτοκίνητα οδηγούν οι νέες μεταγραφές του Ολυμπιακού;
7-paiktes-tou-olybiakou-se-ena-suv-poio-einai-to-yvridiko-7-thesio-pou-xekina-kato-apo-tis-30-000-evro-786053

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.12.2025

7 παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα SUV: Ποιο είναι το υβριδικό 7-θέσιο που ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευρώ;
to-7-thesio-suv-tis-opel-pou-xeperase-tis-1-000-poliseis-stin-ellada-timi-apo-22-900-evro-772034

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.12.2025

Το 7-θέσιο SUV της Opel που ξεπέρασε τις 1.000 πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμή από 22.900 ευρώ
frontera-days-des-pos-boreis-na-kerdiseis-to-aneto-b-suv-gia-ena-olokliro-chrono-772008

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.10.2025

Frontera Days: Δες πως μπορείς να κερδίσεις το άνετο B-SUV για ένα ολόκληρο χρόνο
nea-ekdosi-gia-to-ilektriko-opel-frontera-me-100-km-megalyteri-aftonomia-poso-tha-kostizei-stin-ellada-742827

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.07.2025

Νέα έκδοση για το ηλεκτρικό Opel Frontera: Με 100 km μεγαλύτερη αυτονομία – Πόσο θα κοστίζει στην Ελλάδα
proti-emfanisi-gia-to-neo-opel-astra-ti-allazei-788865

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.01.2026

Πρώτη εμφάνιση για το νέο Opel Astra: Τι αλλάζει;

Πρόσφατες Ειδήσεις