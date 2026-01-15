Όλα τα SUV της Opel: Δες τη γκάμα με τιμές που ξεκινούν κάτω από 20.000 ευρώ

H Opel ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά με ελκυστικές τιμές σε όλη τη γκάμα των SUV μοντέλων της

Η Opel έρχεται να σε βοηθήσει να μπεις με το δεξί στη νέα χρονιά, κάνοντας την απόκτηση ενός SUV από την πλούσια γκάμα της πιο εύκολο και προσιτό από ποτέ. Τα νέα SUV της γερμανικής μάρκας είναι πιο ολοκληρωμένα και πιο σύγχρονα από ποτέ, έτοιμα να καλύψουν την κάθε ανάγκη και να ταιριάξουν «γάντι» σε κάθε τρόπο ζωής – από την καθημερινή μετακίνηση και την οικογενειακή απόδραση μέχρι τη δυναμική οδήγηση.

Αναλυτικά οι ελκυστικές προτάσεις για τα SUV της Opel:

Opel Mokka

Το δημοφιλές SUV με compact διαστάσεις και βραβευμένο design που ξεχωρίζει για τον δυναμικό χαρακτήρα του. Το Mokka είναι διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης, σε εκδόσεις Hybrid, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό, προσφέροντας αυτονομία έως 397 km. Πρόσφατα, η γκάμα του Mokka εμπλουτίστηκε με την κορυφαία έκδοση GSE.

Οι τιμές για το Mokka ξεκινούν από €19.900, μετά από προωθητική ενέργεια.

Opel Frontera

Το πολυδιάστατο SUV που ξεχωρίζει για την ευρυχωρία, την πρακτικότητα και την ευελιξία του. Με μήκος 4,385 m και χώρο αποσκευών που φτάνει τα 1.600 lt, το Frontera δίνει λύση στις προκλήσεις της καθημερινότητας. Διατίθεται σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη, σε εκδόσεις Hybrid ή ως αμιγώς ηλεκτρικό.

Οι τιμές για το Frontera Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ξεκινούν από €22.900, μετά από προωθητική ενέργεια.

Opel Grandland

Το εντυπωσιακό SUV της Opel τοποθετείται επάξια στην κορυφή της γκάμας. Με μοναδική σχεδίαση, κορυφαίες τεχνολογικές καινοτομίες και προηγμένα συστήματα ασφάλειας – όπως το πρωτοποριακό Intelli-Lux HD Light – το Νέο Grandland προσφέρει premium εμπειρία σε κάθε διαδρομή. Διατίθεται ως Hybrid, Plug-in Hybrid και ως αμιγώς ηλεκτρικό, με δυνατότητα συνδυασμού της ηλεκτρικής έκδοσης με κίνηση 4x4.

Οι τιμές για το Grandland Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ξεκινούν από €31.900, συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας.