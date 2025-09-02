Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων που θα δεις στη ΔΕΘ 2025

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη γιορτή του αυτοκινήτου!

Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το Περίπτερο 13 της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε επίκεντρο για κάθε φίλο της αυτοκίνησης, με την AUTO THESSALONIKI 2025 να παρουσιάζει στο κοινό πανελλαδικές πρεμιέρες, καινούρια μοντέλα, καθώς και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το αύριο της αυτοκίνησης και της κινητικότητας.

Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης είναι η ΕΚΟ, ενώ στο εκθεσιακό σκηνικό συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ανάμεσα στους εκθέτες περιλαμβάνονται, με αλφαβητική σειρά, τα εξής brands: BYD, CHERRY, CITROEN, DACIA, DONGFENG, DS Automobiles, FMS, FORD, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV YOYO, ZEEKR.

Ιδιαίτερη παρουσία θα έχουν επίσης: οι εταιρείες Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car του Ομίλου Σφακιανάκη, η Instacar, καθώς και ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει τη νέα επιχειρηματική του πρωτοβουλία ECOSHIFT.

Για πρώτη φορά, η αυτοκίνηση πρωταγωνιστεί στην καρδιά της 89ης ΔΕΘ!

Δοκιμή Geely EX5: Το SUV που «φτιάχτηκε» για τους ελληνικούς δρόμους

Ποιο premium compact SUV τώρα έχει και video games στο infotainment; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 86.710 ευρώ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα