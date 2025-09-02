quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων που θα δεις στη ΔΕΘ 2025

ΤΡΙΤΗ | 02.09.2025
Autotypos Team
oles-oi-markes-aftokiniton-pou-tha-deis-sti-deth-2025-773108

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη γιορτή του αυτοκινήτου!

Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το Περίπτερο 13 της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε επίκεντρο για κάθε φίλο της αυτοκίνησης, με την AUTO THESSALONIKI 2025 να παρουσιάζει στο κοινό πανελλαδικές πρεμιέρες, καινούρια μοντέλα, καθώς και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το αύριο της αυτοκίνησης και της κινητικότητας.

Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης είναι η ΕΚΟ, ενώ στο εκθεσιακό σκηνικό συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ανάμεσα στους εκθέτες περιλαμβάνονται, με αλφαβητική σειρά, τα εξής brands: BYD, CHERRY, CITROEN, DACIA, DONGFENG, DS Automobiles, FMS, FORD, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV YOYO, ZEEKR.

Ιδιαίτερη παρουσία θα έχουν επίσης: οι εταιρείες Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car του Ομίλου Σφακιανάκη, η Instacar, καθώς και ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει τη νέα επιχειρηματική του πρωτοβουλία ECOSHIFT.

Για πρώτη φορά, η αυτοκίνηση πρωταγωνιστεί στην καρδιά της 89ης ΔΕΘ!

Όλες οι ειδήσεις

Δοκιμή Geely EX5: Το SUV που «φτιάχτηκε» για τους ελληνικούς δρόμους

Ποιο premium compact SUV τώρα έχει και video games στο infotainment; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 86.710 ευρώ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

car-prices
google-news
Tags
#αυτοκίνητο#ΔΕΘ#Θεσσαλονίκη
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ta-aftokinita-pou-i-evropi-thelei-na-apagorefsei-kai-kaneis-den-to-echei-katalavei-poious-afora-pote-tha-ischysei-768351

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.07.2025

Τα αυτοκίνητα που η Ευρώπη θέλει να απαγορεύσει και κανείς δεν το έχει καταλάβει – Ποιους αφορά, πότε θα ισχύσει
lista-axiopistias-chantakonei-premium-kataskevastes-alla-yparchei-ena-thema-765566

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.07.2025

Λίστα αξιοπιστίας «χαντακώνει» premium κατασκευαστές αλλά υπάρχει ένα θέμα…
aftokinito-vrethike-sto-antitheto-revma-stin-ethniki-odo-athinon-lamias-662380

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.06.2025

Αυτοκίνητο βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, στην Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας
treli-poreia-ich-stin-thessaloniki-katelixe-sto-saloni-ilikiomenis-760902

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.05.2025

Τρελή πορεία ΙΧ στην Θεσσαλονίκη: Κατέληξε στο… σαλόνι ηλικιωμένης
archiki-adeia-odigisis-aftokinitou-tora-kai-meso-tou-gov-gr-758626

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.05.2025

Αρχική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τώρα και μέσω του Gov.gr
etsi-eklevan-ta-lefta-tou-kosmaki-me-pseftikes-angelies-aftokiniton-751696

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.04.2025

Έτσι έκλεβαν τα λεφτά του κοσμάκη με ψεύτικες αγγελίες αυτοκινήτων

Πρόσφατες Ειδήσεις