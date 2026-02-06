Όλοι οι δρόμοι που θα είναι κλειστοί στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες – Αναλυτικός χάρτης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ για τις επόμενες μέρες

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Βουλιαγμένης

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 8/2/2026 κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00 και στις 9/2/2026 κατά τις ώρες 10.00 έως 16.00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Καραϊσκάκη έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Ανεξαρτησίας, διαδοχικά ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Βασ. Σοφίας

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 7/2/2026, κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 και 8/2/2026, κατά τις ώρες 07.00 έως 10.00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο ύψος του ο.α. 23 και στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ηροδότου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 8/2/2026, κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο ύψος της συμβολής της με τη Λ. Αλεξάνδρας, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, στη δεύτερη από δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Κηφισίας

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 8/2/2026, κατά τις ώρες 07.00 έως 17.00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της Λεωφ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κατεχάκη και της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Κηφισιάς και Αθηναίων.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Ποσειδώνος

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Αλίμου, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στις 6 και 13/2/2026, κατά τις ώρες 00:01 έως 05:00 και 22:00 έως 23:59 και στις 7 και 14/2/2026, κατά τις ώρες 00:01 έως 05:00.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: Astynomia.gr