Όλοι οι δρόμοι που θα είναι κλειστοί το Σάββατο 27/9 – Δείτε ακριβώς τις ώρες

Δείτε αναλυτικά ποιες οδοί θα κλείσουν το Σάββατο 27/9 σε Αθήνα και Αττική λόγω έργων και αγώνων δρόμου.
-
Λ. Βασ. Αμαλίας κλειστή λόγω έργων το πρωί του Σαββάτου (07:00–10:00).
-
ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2025: εκτεταμένες ρυθμίσεις σε Ιερά Οδό, Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου και ΠΕΟ.
-
Race for the Cure: σταδιακές διακοπές στη Β. Αμαλίας, Συγγρού, Β. Σοφίας και γύρω δρόμους.
-
Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν κεντρικές αρτηρίες και κινούνται μέχρι και τα Μέγαρα.
-
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες και την οδική σήμανση.
Λ. Βασ. Αμαλίας – Έργα το Σάββατο πρωί
Η αρχή γίνεται με εργασίες στη Λεωφόρο Βασ. Αμαλίας το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.
Από τις 07:00 έως τις 10:00, θα υπάρχει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στον λεωφορειόδρομο, στο τμήμα Όθωνος – Ξενοφώντος.
Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω Όθωνος – Βασ. Γεωργίου Α΄ – Φιλελλήνων – Σουρή.
ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2025 – Εκτεταμένες ρυθμίσεις
Ο αγώνας δρόμου «Σπάρταθλον 2025» φέρνει σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Αθήνα έως Μέγαρα.
-
Ιερά Οδός (Αθήνα – Χαϊδάρι): διακοπές 06:30–11:00 σε τμήματα και καθέτους.
-
Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου (Χαϊδάρι–Ασπρόπυργος): χρήση ΛΕΑ/ερεισμάτων 06:30–11:00.
-
Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου (Ασπρόπυργος–Ελευσίνα): περιορισμοί 07:30–10:00.
-
Ιερά Οδός Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου: κλειστή 07:30–12:00.
-
Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου: από Ελευσίνα έως Ναυπηγεία (07:30–12:00).
-
Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών >3,5 τόνων στην ΠΕΟ έως τα Μέγαρα (07:30–13:30).
Race for the Cure 2025 – Κυκλοφοριακές διακοπές στο κέντρο
Το Σάββατο 27/9 ξεκινούν οι πρώτες ρυθμίσεις για τον αγώνα «Race for the Cure 2025», ενώ την Κυριακή 28/9 θα είναι εκτεταμένες.
-
Από 00:00 Σαββάτου έως 13:00 Κυριακής, σταδιακή διακοπή στη Λ. Βασ. Αμαλίας.
-
Την Κυριακή 28/9 κλείνουν:
-
Λ. Συγγρού (Αθ. Διάκου – Β. Αμαλίας).
-
Λ. Βασ. Όλγας, Αθ. Διάκου, Ηρ. Αττικού, Βασ. Γεωργίου Β΄, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κων/νου, Ακαδημίας, καθώς και γύρω δρόμοι.
-
-
Θα υπάρξουν ελεγχόμενοι κόμβοι σε Ρηγίλλης και Βασ. Κων/νου.
Τι κρατάμε;
-
Σάββατο 27/9: έργα στη Βασ. Αμαλίας (07:00–10:00) και Σπάρταθλον με εκτεταμένες ρυθμίσεις έως τα Μέγαρα.
-
Κυριακή 28/9: κλείσιμο κεντρικών δρόμων (Βασ. Αμαλίας, Συγγρού, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κων/νου κ.ά.) για το Race for the Cure.
-
Οι οδηγοί πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές και να δείξουν υπομονή.
-
Η Τροχαία επισημαίνει: ακολουθείτε τη σήμανση και τις οδηγίες των αστυνομικών.
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία (ΔΤ 23/09/2025)
Όλες οι ειδήσεις
Αποστολή στην Ολλανδία: Οδηγούμε το νέο Nissan Micra
Δακτύλιος: Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του – Τι πρέπει να προσέχουμε
Η Porsche δεν αποχαιρετά (ακόμη) τη βενζίνη για τις Boxster & Cayman