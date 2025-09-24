Όλοι οι δρόμοι που θα είναι κλειστοί το Σάββατο 27/9 – Δείτε ακριβώς τις ώρες

Δείτε αναλυτικά ποιες οδοί θα κλείσουν το Σάββατο 27/9 σε Αθήνα και Αττική λόγω έργων και αγώνων δρόμου.

Λ. Βασ. Αμαλίας κλειστή λόγω έργων το πρωί του Σαββάτου (07:00–10:00).

ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2025 : εκτεταμένες ρυθμίσεις σε Ιερά Οδό, Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου και ΠΕΟ.

Race for the Cure : σταδιακές διακοπές στη Β. Αμαλίας, Συγγρού, Β. Σοφίας και γύρω δρόμους.

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν κεντρικές αρτηρίες και κινούνται μέχρι και τα Μέγαρα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες και την οδική σήμανση.

Λ. Βασ. Αμαλίας – Έργα το Σάββατο πρωί

Η αρχή γίνεται με εργασίες στη Λεωφόρο Βασ. Αμαλίας το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Από τις 07:00 έως τις 10:00, θα υπάρχει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στον λεωφορειόδρομο, στο τμήμα Όθωνος – Ξενοφώντος.

Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω Όθωνος – Βασ. Γεωργίου Α΄ – Φιλελλήνων – Σουρή.

ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2025 – Εκτεταμένες ρυθμίσεις

Ο αγώνας δρόμου «Σπάρταθλον 2025» φέρνει σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Αθήνα έως Μέγαρα.

Ιερά Οδός (Αθήνα – Χαϊδάρι): διακοπές 06:30–11:00 σε τμήματα και καθέτους.

Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου (Χαϊδάρι–Ασπρόπυργος): χρήση ΛΕΑ/ερεισμάτων 06:30–11:00.

Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου (Ασπρόπυργος–Ελευσίνα): περιορισμοί 07:30–10:00.

Ιερά Οδός Ελευσίνας – Ηρώων Πολυτεχνείου: κλειστή 07:30–12:00.

Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου: από Ελευσίνα έως Ναυπηγεία (07:30–12:00).

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών >3,5 τόνων στην ΠΕΟ έως τα Μέγαρα (07:30–13:30).

Race for the Cure 2025 – Κυκλοφοριακές διακοπές στο κέντρο

Το Σάββατο 27/9 ξεκινούν οι πρώτες ρυθμίσεις για τον αγώνα «Race for the Cure 2025», ενώ την Κυριακή 28/9 θα είναι εκτεταμένες.

Από 00:00 Σαββάτου έως 13:00 Κυριακής , σταδιακή διακοπή στη Λ. Βασ. Αμαλίας .

Την Κυριακή 28/9 κλείνουν: Λ. Συγγρού (Αθ. Διάκου – Β. Αμαλίας). Λ. Βασ. Όλγας , Αθ. Διάκου , Ηρ. Αττικού , Βασ. Γεωργίου Β΄ , Βασ. Σοφίας , Βασ. Κων/νου , Ακαδημίας , καθώς και γύρω δρόμοι.

Θα υπάρξουν ελεγχόμενοι κόμβοι σε Ρηγίλλης και Βασ. Κων/νου.

Τι κρατάμε;

Σάββατο 27/9 : έργα στη Βασ. Αμαλίας (07:00–10:00) και Σπάρταθλον με εκτεταμένες ρυθμίσεις έως τα Μέγαρα.

Κυριακή 28/9 : κλείσιμο κεντρικών δρόμων (Βασ. Αμαλίας, Συγγρού, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κων/νου κ.ά.) για το Race for the Cure .

Οι οδηγοί πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές και να δείξουν υπομονή .

Η Τροχαία επισημαίνει: ακολουθείτε τη σήμανση και τις οδηγίες των αστυνομικών.

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία (ΔΤ 23/09/2025)

