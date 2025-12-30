Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της Autotypos με την Kumho – Αυτοί είναι οι νικητές

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό, ο διαγωνισμός του Autotypos.gr σε συνεργασία με την Kumho Tires ολοκληρώθηκε και πλέον έχουμε τους τρεις τυχερούς νικητές που κερδίζουν σετ ελαστικών Kumho.

Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η σωστή πληροφόρηση γύρω από την ασφάλεια, την ποιότητα και την οδηγική εμπειρία αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους Έλληνες οδηγούς. Τα ελαστικά δεν είναι απλώς ένα ακόμη εξάρτημα του αυτοκινήτου, αλλά ο καθοριστικός κρίκος που συνδέει το όχημα με τον δρόμο, επηρεάζοντας άμεσα κράτημα, φρενάρισμα και συνολική αίσθηση πίσω από το τιμόνι.

Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού

Οι τυχεροί που κερδίζουν το δώρο μας είναι:

1️⃣ @_lemonia_dim_

2️⃣ @lennia_lou

3️⃣ @migkos_k

Οι νικητές έχουν ήδη ενημερωθεί, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προχωρήσει η παράδοση των δώρων τους.

Kumho Tires: Ποιότητα με διεθνή υπογραφή

Η Kumho αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους κατασκευαστές ελαστικών παγκοσμίως, με παρουσία τόσο στην πρώτη τοποθέτηση (OE) όσο και στην aftermarket αγορά. Με έμφαση στην τεχνολογία, την ασφάλεια και την αντοχή, τα ελαστικά της έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης, αλλά και της πιο απαιτητικής οδήγησης. Για εμάς στo Autotypos, συνεργασίες αυτού του τύπου έχουν ουσιαστικό νόημα μόνο όταν προσφέρουν πραγματική αξία στον αναγνώστη και όχι απλώς ένα ακόμη giveaway.

Συνεχίζουμε δυναμικά

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό και μας στηρίζουν καθημερινά. Οι διαγωνισμοί, τα tests και το περιεχόμενο που δημιουργούμε έχουν στόχο να φέρνουν τον αναγνώστη πιο κοντά στο αυτοκίνητο, με πρακτικό και αξιόπιστο τρόπο. Μείνετε συντονισμένοι στο Autotypos.gr, γιατί έρχονται κι άλλες δράσεις, συνεργασίες και δώρα που αξίζουν την προσοχή σας.

