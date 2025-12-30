quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της Autotypos με την Kumho – Αυτοί είναι οι νικητές

ΤΡΙΤΗ | 30.12.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
oloklirothike-o-diagonismos-tis-autotypos-me-tin-kumho-aftoi-einai-oi-nikites-788124

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό, ο διαγωνισμός του Autotypos.gr σε συνεργασία με την Kumho Tires ολοκληρώθηκε και πλέον έχουμε τους τρεις τυχερούς νικητές που κερδίζουν σετ ελαστικών Kumho.

Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η σωστή πληροφόρηση γύρω από την ασφάλεια, την ποιότητα και την οδηγική εμπειρία αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους Έλληνες οδηγούς. Τα ελαστικά δεν είναι απλώς ένα ακόμη εξάρτημα του αυτοκινήτου, αλλά ο καθοριστικός κρίκος που συνδέει το όχημα με τον δρόμο, επηρεάζοντας άμεσα κράτημα, φρενάρισμα και συνολική αίσθηση πίσω από το τιμόνι.

Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού

Οι τυχεροί που κερδίζουν το δώρο μας είναι:

1️⃣ @_lemonia_dim_

2️⃣ @lennia_lou

3️⃣ @migkos_k

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι νικητές έχουν ήδη ενημερωθεί, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προχωρήσει η παράδοση των δώρων τους.

Kumho Tires: Ποιότητα με διεθνή υπογραφή

Η Kumho αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους κατασκευαστές ελαστικών παγκοσμίως, με παρουσία τόσο στην πρώτη τοποθέτηση (OE) όσο και στην aftermarket αγορά. Με έμφαση στην τεχνολογία, την ασφάλεια και την αντοχή, τα ελαστικά της έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης, αλλά και της πιο απαιτητικής οδήγησης. Για εμάς στo Autotypos, συνεργασίες αυτού του τύπου έχουν ουσιαστικό νόημα μόνο όταν προσφέρουν πραγματική αξία στον αναγνώστη και όχι απλώς ένα ακόμη giveaway.

Συνεχίζουμε δυναμικά

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό και μας στηρίζουν καθημερινά. Οι διαγωνισμοί, τα tests και το περιεχόμενο που δημιουργούμε έχουν στόχο να φέρνουν τον αναγνώστη πιο κοντά στο αυτοκίνητο, με πρακτικό και αξιόπιστο τρόπο. Μείνετε συντονισμένοι στο Autotypos.gr, γιατί έρχονται κι άλλες δράσεις, συνεργασίες και δώρα που αξίζουν την προσοχή σας.

Τι κρατάμε;

  • Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή
  • Ανακοινώθηκαν οι 3 νικητές του giveaway ελαστικών Kumho
  • Η ασφάλεια ξεκινά πάντα από τα σωστά ελαστικά
  • Έρχονται νέες ενέργειες και διαγωνισμοί στο Autotypos

Tags
#KUMHO
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
